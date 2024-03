Ce méchant culte d’Invincible va avoir droit à de gros changements

La saison 2 d’Invincible a encore beaucoup d’histoires à raconter. L’une d’elles concerne l’évolution d’un des “méchants” les plus emblématiques de l’œuvre, qui va se lancer sur le chemin de la rédemption selon l’un des showrunners de la série d’animation Prime Video.

Considérée comme l’une des meilleures séries de super-héros actuellement en cours, la série d’animation Invincible, disponible sur Prime Video, se distingue notamment grâce à ses personnages atypiques, parmi lesquels on retrouve notamment le Nolan Grayson de J.K. Simmons, le père de Mark Grayson (Steven Yeun).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un personnage également connu sous le nom d’Omni-Man, une sorte de Superman-like que les fans croyaient être un parangon de vertu, mais qui s’est révélé être tout sauf cela. Car à la fin de la saison 1, sa famille et le reste du monde ont découvert sa véritable nature de Viltrumite, laissant son fils aux portes de la mort avant de disparaître de la Terre.

Bien que les spectateurs aient été informés de la nature horrifique d’Omni-Man dès le premier épisode, voir la destruction qu’il a laissée derrière lui n’a pas été plus facile à digérer. Ainsi, lorsqu’il a été révélé qu’il reviendrait pour la saison 2 d’Invincible, les fans se sont demandés comment la série pourrait ramener un personnage aussi détestable à l’écran.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Omni-Man vers le chemin de la rédemption dans la suite d’Invincible ?

Selon les propos du co-showrunner Simon Racioppa, Omni-Man va en effet avoir droit à son arc de rédemption dans la saison 2 d’Invincible, mais ce ne sera pas facile.

Il s’avère que réhabiliter la réputation d’un meurtrier de masse n’est pas une mince affaire, comme l’a expliqué le showrunner et producteur d’Invincible, auprès de The Direct : “Nous voulons nous assurer que tout dans la saison 1 a de l’importance, tout ce qu'[Omni-Man] a fait dans la saison 1 compte. Que cela compte pour nos personnages et pour le monde, et que cela compte pour lui. Et il commence à réaliser que ce qu’il a fait là n’était probablement pas bien ; c’était plutôt mal, et cela commence à peser sur sa psyché. Et je pense que nous voulons juste vous montrer que nous allons explorer cela”.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

amazon prime video

Racioppa continuait ainsi : “Nous voulons vous montrer que c’est une personne compliquée. Il est plus qu’un simple meurtrier de masse. Même si, vous savez, il a fait des choses terribles ; il se sent mal à propos de cela. Je veux explorer cela. Peut-on réhabiliter quelqu’un d’une telle situation ? Je ne sais pas ; je pense que ce sera une question pour notre audience. Mais nous allons nous pencher profondément sur cela”.

Pour le showrunner, il était important que l’équipe d’Invincible fasse en sorte que le public soit “attaché à [leurs] personnages” car ils veulent “vous prendre des choses, et peut-être vous les rendre d’une manière différente”. Racioppa concluait alors de la manière suivante : “Nous voulons donc nous assurer que la série donne toujours l’impression d’évoluer”.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La saison 2 d’Invincible semble donc vouloir mettre particulièrement l’accent sur l’évolution des personnages, que l’on peut observer depuis les débuts de cette nouvelle saison, et qui devrait continuer de plus belle dans les prochains épisodes à venir.