Harry Potter : tout ce que l’on sait sur la série HBO

Voici tout ce que nous savons sur la série Harry Potter, des mises à jour sur la date de sortie aux annonces du casting, en passant par les spéculations sur l’intrigue, et bien plus encore.

Même si le dernier volet de la saga cinématographique Harry Potter est sorti il y a plus d’une décennie maintenant, la popularité de la franchise semble être toujours intacte, et c’est pourquoi beaucoup sont convaincus qu’une série se déroulant dans le fameux monde des sorciers trouverait très certainement son public.

Et le fait est que depuis la sortie du huitième et dernier film Harry Potter, à savoir Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2 (2011), certains fans réclamaient une nouvelle adaptation des romans désormais cultes de J.K. Rowling, mais non pas sous la forme de films cette fois-ci, mais plutôt en série.

Il semblerait que leur souhait ait été exaucé, puisqu’une autre itération de la série littéraire Harry Potter a finalement été confirmée par HBO, faisant alors office de reboot pour la franchise. Voici tout ce que l’on sait pour le moment concernant la future série Harry Potter.

La série Harry Potter sera diffusée sur HBO Max (désormais connu sous le nom de Max) en 2026 selon David Zaslav, le PDG de Warner Bros. Discovery.

Max La première illustration officielle de la série télévisée présente Poudlard.

La série a été annoncée dans le cadre de la présentation de Warner Bros. Discovery le 12 avril 2023, principalement pour révéler que HBO Max et Discovery+ fusionneraient pour créer un nouveau service de streaming nommé Max.

Zaslav a mis à jour les investisseurs lors des appels de résultats, et Max vise une sortie en 2026.

Qui fera partie du casting de la série Harry Potter ?

Aucun membre du casting n’a encore été annoncé pour la série Harry Potter, mais elle mettra en vedette de nouveaux acteurs dans les rôles principaux.

Lord Voldemort, Dumbledore, et les autres personnages des films seront donc incarnés par de nouveaux talents.

Cela inclut également le trio principal, à savoir Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley, joués dans les films par Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint respectivement.

Pourra-t-on revoir certains acteurs de la saga dans la série Harry Potter ?

Les membres du casting original de Harry Potter ne seront pas les vedettes de la série HBO. Certains rôles secondaires pourraient revenir ou apparaître dans des caméos, mais cela reste peu probable.

Warner Bros. était le dernier film de la saga.

Le communiqué de presse d’avril 2023 avait confirmé que la série aurait “un nouveau casting pour mener une nouvelle génération de fans, remplie des détails fantastiques, des personnages bien-aimés, et des lieux dramatiques que les fans de Harry Potter adorent depuis plus de 25 ans.”

Radcliffe, Watson, et Grint ont publiquement exprimé leur désaccord avec les déclarations de J.K. Rowling sur les personnes transgenres, ne vous attendez donc pas à voir ces acteurs revenir.

Quant aux seconds rôles d’origine, il est possible qu’ils apparaissent dans une certaine mesure, probablement à l’occasion de brefs caméos. Mais étant donné que cela pourrait jeter le doute sur ce qui est canon entre les films et la série et rendre les choses confuses sans bonne raison, nous ne nous attendons pas à ce que cela se produise.

Intrigue de la série Harry Potter : de quoi s’agit-il ?

La série Harry Potter durera 10 ans et adaptera fidèlement les sept romans, suivant ainsi les aventures d’Harry, Ron et Hermione à Poudlard et au-delà.

Max a déclaré qu’elle serait “produite avec le même art épique, le même amour et le même soin que ceux qui ont fait la réputation de cette franchise mondiale… chaque saison sera fidèle aux livres originaux et fera découvrir Harry Potter et ses incroyables aventures à de nouveaux publics dans le monde entier, tandis que les films originaux, classiques et bien-aimés resteront au cœur de la franchise et seront disponibles à l’échelle mondiale.”

Selon Casey Bloys, président et PDG de HBO et Max Content, il s’agira d’une “adaptation fidèle.”

En plus de permettre à l’histoire d’être racontée à l’écran plus en détail que dans les films, cela ouvre également la voie à une nouvelle génération d’acteurs pour grandir dans leurs rôles comme l’ont fait les enfants de la saga cinématographique.

Warner Bros. La série télévisée présentera chaque année scolaire à Poudlard.

À bien des égards, une série télévisée en tant que format long fait sens pour une longue série de livres comme Harry Potter. La télévision est le foyer de longs arcs centrés sur des personnages, mais c’est également un format propice pour la construction d’un vaste monde et pour le développement naturel des personnages. Il y a plus de temps pour raconter l’histoire plus en détails.

Mais elles ne sont pas exemptes de défauts pour autant, les principaux inconvénients étant le budget et la portée. Car même les séries télévisées les plus coûteuses ne sont généralement pas à la hauteur d’un grand blockbuster au niveau visuel. Bien que les premiers films Harry Potter puissent sembler quelque peu exagérés dans leurs effets, une grande partie de la série de films a été tournée en extérieur et les effets spéciaux se sont améliorés après chaque nouvel opus.

Même si les meilleurs films ne pouvaient pas approfondir l’histoire au même degré qu’une longue série télévisée, ils étaient aimés par les fans et bien accueillis par la critique. Égaler leur héritage sera difficile. Sans parler de la redite des mêmes grands moments de l’histoire.

Y a-t-il une bande-annonce pour la série Harry Potter ?

Un teaser d’annonce pour la série Harry Potter a été diffusé, mais il n’existe pas encore de vraie bande-annonce.

Si la série sort en 2026, alors fin 2025 serait une bonne approximation pour une bande-annonce complète.

La vidéo d’annonce a révélé le logo de la série, qui est le même que celui des films. On peut également y entendre la musique culte de la saga, composée par le célèbre John Williams.

Comment regarder la série Harry Potter

La série Harry Potter sera diffusée exclusivement sur Max aux États-Unis en 2026.

Il vous faudra un abonnement pour la regarder lorsque le moment viendra, car la série est une création originale de Max.

En ce qui concerne la sortie française maintenant, il faudra attendre que la plateforme de streaming de Warner Bros. Discovery soit introduite en France. Cela devrait se faire dans le courant de l’année, étant donné que Jean-Briac Perrette, le PDG de Discovery Networks International, avait officialisé le lancement de Max en Europe, qui est prévu à partir du 21 mai 2024.

Rumeurs sur la série Harry Potter et idées de fans sur le casting

Les fans ont suggéré Cillian Murphy dans le rôle de Voldemort, Andrew Scott dans celui de Severus Rogue, et Gillian Anderson dans celui de la professeure McGonagall pour la série Harry Potter.

Warner Bros. Nous verrons une autre version de la bataille de Poudlard dans la série.

Alors que de nombreux fans ont fait part de leurs préoccupations quant à l’échec inévitable de ce reboot, qui devra réussir à retrouver ce qui a fait la magie de la saga, mais aussi et surtout à surmonter l’attachement des fans pour les acteurs d’origine, d’autres ont essayé de remplir les rôles en proposant quelques idées de casting.

Pour celles et ceux qui aiment spéculer sur le casting de futurs projets, MyCast est probablement le site à visiter, les internautes pouvant alors voter pour les acteurs qu’ils pensent être le plus adéquat. Les enfants seront presque certainement des inconnus étant donné le jeune âge auquel ils devront commencer la série, c’est pourquoi les propositions présentées ci-dessous se concentreront sur les adultes présents dans l’histoire.

Nous pensons que ces idées se démarquent et ont un bon nombre de votes.

Voici donc les idées de casting proposées pour la série Harry Potter :

Cillian Murphy dans le rôle de Lord Voldemort

Jared Harris dans le rôle d’Albus Dumbledore

Andrew Scott dans le rôle de Severus Rogue

Gillian Anderson dans le rôle de Minerva McGonagall

Nick Frost dans le rôle d’Hagrid

Olivia Colman dans le rôle de Dolores Ombrage

Lashana Lynch en tant que Pompom Pomfresh

Sophie Okonedo en tant qu’Aurora Sinistra

Combien de saisons y aura-t-il pour la série Harry Potter ?

La série Harry Potter devrait comporter sept saisons, à raison d’une saison par roman. Ceci n’a pas encore été officiellement confirmé.

Max a déclaré qu’il s’agirait d’une “série d’une décennie”, ce qui correspond au calendrier des sept saisons, en tenant compte des pauses entre les tournages et des éventuels retards.

J.K. Rowling est-elle impliquée dans la série Harry Potter ?

J.K. Rowling est productrice exécutive de la série Harry Potter, elle est donc impliquée financièrement et créativement, dans une certaine mesure.

Wizarding World est une marque déposée de Rowling et de Warner Bros. Entertainment Inc. Elle est rémunérée pour le contenu utilisant le monde et les personnages et est souvent impliquée créativement, comme c’est le cas ici.

Certains fans disent justement qu’ils ne regarderont pas la série HBO pour cette raison.

Et pour continuer dans la même thématique, découvrez quelle actrice de la saga Harry Potter voudrait un rôle de professeur dans le reboot de HBO, ou encore cette déclaration de Daniel Radcliffe qui s’exprimait sur son potentiel retour dans la série.