The Witcher : ces spin-offs de la série Netflix pourraient bien être annulés

La franchise The Witcher a connu d’importants changements depuis que Liam Hemsworth a repris le rôle du Sorceleur pour la saison 4. Et cela ne semble pas être terminé, car de nouvelles rumeurs suggèrent que certains projets de spin-off auraient été annulés.

Le succès de la saison 4 de The Witcher pèse lourd sur Netflix et sur le casting depuis le départ de Henry Cavill, qui était l’interprète du fameux Geralt de Riv. Bien que le casting ait accueilli Hemsworth et son nouveau physique à bras ouverts, certains fans ne sont toujours pas convaincus.

Et alors que Netflix a confirmé la semaine dernière que la saison 4 était officiellement en cours de production, les fans ont également appris que la série devrait se terminer avec la saison 5. Une conclusion qui n’est apparemment pas de bon augure pour le futur de la franchise, puisque de nouvelles rumeurs assez inquiétantes nous sont également parvenues du Continent dernièrement.

En effet, selon le site Redanian Intelligence, deux projets de spin-offs ne devraient finalement pas voir le jour. Il s’agit de la série dérivée The Rats, ainsi que d’une série animée pour enfants dont le titre nous était encore inconnu. La série dérivée The Rats avait initialement été annoncée fin 2022. Elle devait servir de préquelle aux personnages introduits lors du dernier épisode de la saison 3.

Ce groupe de renégats joue un rôle clé dans l’histoire de Ciri lorsqu’elle se sépare de Geralt. C’est la première fois qu’elle peut se libérer de sa destinée héroïque. Certains fans n’étaient pas très heureux du spin-off en raison de la description des Rats dans le livre, les dépeignant comme des assassins et commettant des agressions.

La scénariste de The Witcher, Hailey Hall, et la réalisatrice Mairzee Almas étaient en charge de la série et ont commencé le tournage début mai 2023. Mais il s’est rapidement terminé en juin. Certaines spéculations suggèrent alors que Netflix aurait vu les versions finales des deux premiers épisodes The Rats, mais que la plateforme aurait décidé de ne pas poursuivre pour une saison complète.

Reste à voir ce qu’il adviendra des séquences déjà tournées. Comme l’explique le site, il se peut que les scènes soient utilisées comme flashbacks dans la saison 4 de The Witcher, afin d’expliquer où était Ciri. Cela pourrait également servir à expliquer son potentiel changement de perspective et de comportement.

L’autre information concerne The Witcher : Sirens of the Deep, qui serait apparemment le dernier spin-off de The Witcher produit par Netflix. Cela signifie donc que la série animée pour enfants ne verra probablement jamais le jour.

La saison 4 de The Witcher sera diffusée sur Netflix, et vous pouvez également découvrir d’autres séries à regarder en streaming ce mois-ci.

