A Knight of the Seven Kingdoms : tout ce qu’on sait sur le spin-off de Game of Thrones

Un autre préquel de la série Game of Thrones est officiellement en préparation chez HBO, mettant cette fois-ci en avant les aventures de Dunk et Egg. Des premiers détails de l’intrigue à sa place dans la chronologie du Trône de Fer, voici tout ce que nous savons sur A Knight of the Seven Kingdoms.

De Game of Thrones au dernier spin-off House of the Dragon, l’univers de fantasy de George R.R. Martin est devenue une véritable mine d’or pour HBO et ses projets en live-action. Et maintenant que la franchise est bien établie, plusieurs spin-offs ont été approuvés alors que l’histoire du Trône de Fer continue d’être enrichie.

En effet, HBO avait confirmé qu’une nouvelle série préquelle était bel et bien en cours de développement, connue pour le moment sous le nom de A Knight of the Seven Kingdoms.

Un nouveau spin-off dans lequel Martin est personnellement impliqué, et dont la première saison a d’ores et déjà été commandée. Plus besoin d’épisode pilote, la production du prochain spin-off de Game of Thrones est donc lancée à plein régime. Pour se mettre à jour sur ce qu’il en est, voici tout ce que vous devez savoir sur A Knight of the Seven Kingdoms.

La sortie de A Knight of the Seven Kingdoms est attendue pour la fin de l’année 2025 selon David Zaslav.

Comme rapporté par The Hollywood Reporter en février 2024, le PDG de Warner Bros. Discovery David Zaslav avait donc annoncé que le prochain préquel de la série Game of Thrones ferait ses débuts vers la fin de l’année prochaine, déclarant ceci : “[Le créateur et producteur exécutif] George R.R. Martin est en phase de préproduction pour le nouveau spin-off, A Knight of the Seven Kingdoms, qui sera diffusé pour la première fois fin 2025 sur Max.”

La production de la série devrait alors débuter dans le courant de l’année selon le média américain.

“L’écriture est bien avancée”, avait confirmé Martin dans un billet de son blog du 17 avril 2023, révélant que le script du pilote a déjà été entièrement complété. Cependant, quelques jours plus tard, le travail sur les épisodes restants avait été interrompu en raison de la grève qui avait paralysé l’industrie hollywoodienne.

Des mois ont passé avant que la grève n’atteigne sa fin, retardant non seulement cette série préquelle de Game of Thrones, mais aussi de nombreuses autres productions à gros budget.

Owen Harris, connu entre autres pour son travail sur Black Mirror, a rejoint le nouveau spin-off en tant que producteur exécutif. De plus, Harris dirigera les trois premiers épisodes de la série.

Quand se déroule A Knight of the Seven Kingdoms ? Explication de la chronologie de la prochaine série HBO

A Knight of the Seven Kingdoms se déroule environ 100 ans avant les événements de Game of Thrones et environ 70 ans après ceux de House of the Dragons, ce qui signifie qu’elle se positionne entre les deux séries populaires de HBO.

Durant cette période, la dynastie Targaryen occupe toujours le Trône de Fer, avec un des descendants de la lignée que l’on pourra même retrouver en tant que protagoniste dans la nouvelle série spin-off, plus de détails ci-dessous.

“Un siècle avant Game of Thrones, il y avait Ser Duncan le Grand et son écuyer Egg”

De quoi parle A Knight of the Seven Kingdoms ? Détails de l’intrigue du préquel de Game of Thrones

En dehors de l’histoire principale du Trône de Fer, Martin a publié trois romans courts (ou novellas), formant un ensemble connu sous le nom des Tales of Dunk and Egg. Bien qu’initialement publiés comme des récits autonomes de petite taille, ils ont depuis été rassemblés dans A Knight of the Seven Kingdoms.

La première saison du nouveau spin-off de HBO devrait adapter la première de ces trois novellas, intitulée Le Chevalier Errant (ou The Hedge Knight en version originale). Le roman retraçe l’histoire de Ser Duncan le Grand, plus connu sous le surnom de Dunk, et Aegon V Targaryen, surnommé quant à lui l’Œuf (ou Egg en VO), et sur la manière dont ils sont devenus compagnons pour la première fois.

Commençant leur aventure ensemble, le duo se rencontre lors d’un tournoi à Ashford Meadow. Là, ils se lient d’amitié alors que Dunk adopte le titre de ‘chevalier errant’ et Egg se joint à lui en tant qu’écuyer. Leur première aventure ensemble les envoie à Dorne, un lieu vibrant et familier que les fans de Game of Thrones connaissent très bien.

Tales of Dunk and Egg

Combien de saisons y aura-t-il pour A Knight of the Seven Kingdoms ?

Nous pouvons maintenant confirmer que la première saison de la série comptera six épisodes, laissant la porte ouverte à de futures saisons.

Avec la première saison prévue pour adapter la première courte histoire, Martin “espère” que si elle rencontre du succès, HBO adaptera ensuite les deux novellas suivantes dans leurs propres saisons respectives. Si tout se déroule selon le plan, cela garantit au moins trois saisons pour la nouvelle série dérivée. Cependant, il y a potentiellement de quoi faire encore davantage.

“Avant que nous atteignions la fin des histoires publiées, je devrais trouver le temps d’écrire toutes les autres novellas de Dunk & Egg que j’ai prévues”, a partagé Martin sur son blog. Quant au nombre exact de ces ajouts que l’auteur acclamé a en tête, c’est à quiconque de deviner. Bien qu’il ait laissé entendre qu’il y en avait “plus que ce qu’il pensait auparavant.”

Ainsi, en supposant que le duo parvienne à captiver le public du monde entier, il y a toutes les chances que Dunk et Egg soient sur nos écrans pour de nombreuses années à venir.

C’est tout ce que nous savons sur A Knight of the Seven Kingdoms, le prochain spin-off de Game of Thrones chez HBO. Nous mettrons à jour cette page lors des prochaines annonces, et entre-temps, vous pouvez consulter notre guide sur les meilleures séries à voir en streaming ce mois-ci.