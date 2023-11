Le film The Marvels en passe de devenir le plus gros échec de l’histoire du MCU

Le Marvel Cinematic Universe est-il en train de s’écrouler ? Il semble en tout cas que le prochain film des studios, The Marvels, soit le prochain grand échec dans le monde des super-héros.

Le film The Marvels a pour ambition de proposer une suite à trois oeuvres phares du MCU : après Captain Marvel avec Brie Larson ou les séries WandaVision et Miss Marvel, les spectateurs s’attendent à retrouver trois héroïnes dans un trio de justicières détonnant. Problème : il semble justement que les spectateurs ne s’attendent à rien, et que les tickets de cinéma ne se vendent pas si bien que ça.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le synopsis promet pourtant une réunion à la Avengers façon féminine : Carol Danvers, la célèbre Captain Marvel, doit accepter les conséquences de ses précédentes victoires. Mais ses pouvoirs se retrouvent liés à ceux de deux autres femmes, Kamala Khan (Miss Marvel) et Monica Rambeau.

Alors que le premier film Captain Marvel a été un succès au box-office en 2019, rapportant plus d’un milliard de dollars à l’échelle mondiale, ce nouveau long-métrage sur l’héroïne éponyme semble être en passe de devenir l’un des plus gros flops du MCU de ces dernières années.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

The Marvels risque de connaître un échec cuisant au cinéma

À moins d’une semaine de sa sortie, les choses ne s’annoncent pas bien pour The Marvels. Deadline a récemment révélé de nouveaux chiffres de préventes de billets, estimant le film à environ 70 millions de dollars aux États-Unis pour son premier week-end d’ouverture.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Si de telles données restent des estimations, elles n’en sont pas moins un mauvais présage, puisqu’elles placent The Marvels derrière l’un des pires échecs du MCU, Les Éternels. En effet, le film avait démarré avec 71,2 millions de dollars. Mais cela va plus loin, puisque les nouvelles aventures de Carol Danvers seraient alors situées derrière deux récents flops de super-héros : Black Adam et The Flash des studios DC. Ces longs-métrages ont effectivement ouvert leur box-office avec 67 millions de dollars et 55 millions de dollars respectivement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Des chiffres très bas pour le MCU

marvel studios/disney

Avec ses prévisions actuelles, The Marvels rivalise avec certains des chiffres les plus bas du MCU. À ce jour, le plus bas démarrage de la franchise reste celui de L’Incroyable Hulk de 2008, qui avait rapporté plus de 264 millions de dollars contre un budget de production de 150 millions de dollars, et après une ouverture à seulement 55 millions de dollars.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania avait de son côté terminé sa course au cinéma avec plus de 476 millions de dollars, mais son seuil de rentabilité étant estimé à 600 millions de dollars, il s’agissait de l’un des films les moins performants du MCU à ce jour. Avec un budget net pour The Marvels proche des 220 millions de dollars, les perspectives ne sont vraiment pas bonnes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le film aura probablement besoin d’un bon bouche-à-oreille pour attirer les spectateurs dans les cinémas, mais cela risque d’être une tâche difficile compte tenu de la concurrence ce mois-ci : on attend également le préquel de Hunger Games, La Ballade du Serpent et de l’oiseau chanteur ou encore la nouvelle production d’animation de Disney, Wish. Pas sûr que même les super-pouvoirs de Captain Marvel suffisent à la sortir de ce pétrin.