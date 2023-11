Gen V saison 2 : tout ce qu’on sait sur la suite super-héroïque

Alors que Gen V s’achève sur un climax palpitant, les fans de The Boys se demandent déjà ce que la saison 2, officiellement confirmée, nous réserve. On vous dit tout ce qu’on sait sur la suite des aventures de ces étudiants pas comme les autres.

Gen V nous a fait découvrir une autre facette de l’univers de The Boys sur Amazon, en nous présentant les étudiants de l’Université Godolkin, gérée par la tentaculaire Vought. Le campus de luxe est destiné à accueillir tout jeune pourvu de superpouvoirs, qui voudrait se préparer à une carrière dans le cinéma ou la lutte contre le crime. Et pour les plus chanceux, Godolkin permet aussi d’ouvrir les portes des Sept, cette unité de super-héros d’élite menée par le célèbre Homelander.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’histoire suit essentiellement Marie, une manipulatrice du sang avec un passé traumatique, qui se retrouve rapidement impliquée dans une conspiration dérangeante… et potentiellement “fatale”, impliquant des supes rejetés et abandonnés aux mains de scientifiques prêts à faire un génocide.

Et alors que l’épisode 8 de Gen V vient d’être diffusé dans une effusion de sang sur Amazon, les questions sur l’avenir des étudiants de Godolkin affluent. On vous dit tout ce qu’on sait sur la saison 2, officiellement confirmée sur Amazon Prime Video.

Confirmation d’une saison 2 pour Gen V chez Amazon

sony/amazon prime video

En effet, la showrunner Michele Fazekas et le créateur de The Boys, Eric Kripke, avaient d’abord révélé à The Wrap qu’ils avaient réuni à nouveau la salle des scénaristes pour la deuxième saison, expliquant alors : “Nous n’avons pas encore de commande officielle pour la saison. Nous avons rassemblé les scénaristes pour discuter de ce qui est possible. Donc, nous sommes optimistes. Nous devons voir comment la série se comporte, et nous devons voir si les gens la regardent, si Amazon est content… Je veux dire, le fait qu’Amazon ait payé pour que Michele puisse avoir une salle [des scénaristes] pour une deuxième saison est un bon signe. Donc, vous savez, on croise les doigts.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Gen V ne semble certainement pas être un simple spin-off sans conséquence. Godolkin est essentiel à l’histoire des Sept, et certains personnages y sont présentés comme encore plus forts que Homelander. Après tout, Marie a bien réussi à encaisser le rayon laser du Protecteur… Les étudiants pourraient-ils jouer un rôle plus important dans l’univers de The Boys, qui se prépare pour sa saison 4 ?

Est-ce que Gen V sera une longue série ?

sony/amazon

Quant à savoir combien de temps les spectateurs pourraient profité des étudiants surhumains, Michele Fazekas a également déclaré au micro de Collider : “Vous ne voulez jamais dépasser votre accueil ou simplement faire du remplissage. Ainsi, nous l’approchons en nous demandant : où l’histoire nous emmènera ? Où ces personnages nous mèneront-ils ? Et quelle serait une fin naturelle ? Je ne sais pas si nous avons déjà une réponse à cela.“

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et Eric Kripke a ajouté : “Je suis littéralement la pire personne de toute l’histoire à prédire combien de temps une émission devrait durer car j’ai dit que Supernatural prendrait cinq ans pour s’arrêter, et je l’ai même souvent déclaré publiquement. Donc, la leçon que j’ai tirée de cette expérience est de ne jamais prédire combien de temps une émission pourrait durer parce que personne n’a jamais eu plus tort que moi.“

Une saison 2 officiellement confirmée par Amazon pour Gen V

sony/amazon

En fin de compte, les showrunners ont eu ce qu’ils souhaitaient. Selon Variety, Amazon Prime Video a annoncé la nouvelle du renouvellement de la série pour une deuxième saison. Une nouvelle qui a ensuite été confirmée sur les réseaux sociaux par la plateforme de streaming du groupe.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’après Vernon Sanders, chef de la télévision chez Amazon MGM Studios, Gen V a obtenu son succès grâce à son audace et ne saurait s’arrêter là : “L’expansion de l’univers de The Boys avec une série aussi audacieuse que Gen V a été un incroyable voyage pour nous et nos merveilleux partenaires chez Sony. Gen V est la nouvelle série originale la plus regardée par Prime Video en 2023, et nous sommes ravis que notre incroyable distribution et équipe continuent de raconter des histoires courageuses et audacieuses à nos clients.“

“Nous ne pourrions pas être plus heureux de réaliser une deuxième saison de Gen V“, ont déclaré Fazekas et Kripke. “Ce sont des personnages et des histoires que nous avons appris à aimer, et nous sommes ravis de savoir que les gens ressentent la même chose ! Les scénaristes travaillent déjà sur la nouvelle saison – la deuxième année va être folle, avec tous les rebondissements, le cœur, la satire et les organes génitaux explosifs que vous attendez de l’émission.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour le moment, aucune date n’a été donnée pour l’arrivée de la saison 2 de Gen V. La première saison permet d’introduire la saison 4 de The Boys, mais il se peut également que cette saison 4 prépare les spectateurs à rentrer dans la suite des aventures à Godolkin, à en croire d’autres propos récents des showrunners. Gen V reviendrait donc après la saison 4 de The Boys ? Aucune confirmation n’a encore été faite à ce sujet, mais cela ne saurait tarder.