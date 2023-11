Gen V : comment le final prépare à la saison 4 de The Boys

Gen V s’est terminée de manière choquante, avec des rebondissements majeurs qui vont indubitablement changer le cours de The Boys. Alors, à quoi les fans doivent s’attendre pour la saison 4 ?

Le monde des super-héros corrompus s’est officiellement élargi, avec un nouveau casting de personnages introduits dans l’univers brutal de The Boys. Gen V, le dernier spin-off, suit un groupe d’adolescents alors qu’ils fréquentent l’Université Godolkin, l’école de premier plan de Vought pour ses supes en devenir. Mais, sans surprise, beaucoup de mauvaises nouvelles les attendent.

La saison 1 est maintenant terminée et le final a offert des rebondissements choquants qui ne manqueront pas de causer des problèmes dans The Boys. Voici donc comment le final de la saison 1 de Gen V prépare la saison 4 de sa série grande soeur sur Amazon. Attention aux spoilers.

Lorsque la saison 1 de Gen V se termine, l’Université Godolkin est jonchée des corps des humains comme des supes. Cate a libéré ses semblables, captifs dans la Forêt, les lançant dans une frénésie meurtrière… pour finalement tous être abattus par les Gardiens de l’école. Ou plutôt, les anciens Gardiens.

Car après avoir mis fin à l’effusion de sang et de violence, Marie, Andre, Jordan et Emma ont été utilisés comme boucs émissaires et blâmés pour la tragédie. Cate et Sam ont été nommés les nouveaux Gardiens de Godolkin à leur place, bien que Cate puisse avoir du mal à “sauver” des vies après avoir brutalement perdu un bras à cause des pouvoirs sanguins de Marie.

La raison exacte pour laquelle le groupe a été accusé pourrait avoir un lien avec Homelander, qui a fait une apparition surprise à la dernière minute, dans le seul but d’humilier Marie et l’accuser d’avoir blessé ses camarades supes. Avant de la frapper de plein fouet dans la poitrine avec sa vision laser, tant qu’à faire.

Mais si Homelander est actuellement au sommet de la chaîne alimentaire dans l’univers de The Boys, Marie a su encaisser le coup, et s’est réveillée en pleine forme. Seul problème, ses amis et elle sont à présent captifs suite à leurs activités scolaires un brin mouvementées.

Comment Gen V prépare la saison 4 de The Boys

Gen V s’inscrit officiellement quelques jours ou semaines après la saison 3 de The Boys et devrait avoir un impact considérable sur la progression de l’intrigue principale. Non seulement le monde des super-héros a été plongé dans le chaos après l’attaque brutale à l’Université Godolkin, mais la série a également introduit un Virus capable de tuer tous ceux porteurs des cellules du composé V.

Actuellement, le Virus est entre les mains de Victoria Neuman. Ce qui ne peut être qu’une mauvaise nouvelle pour nos personnages favoris, Butcher, Hughie et Stella. Neuman jouera un rôle d’antagoniste majeur dans la saison 4 à venir, et on peut supposer sans se tromper que le Virus aura un rôle à jouer dans l’intrigue. Car s’il venait à se répandre ou devenir aéroporté, le mot désastre ne suffirait pas à décrire la tuerie. Et connaissant The Boys, ce futur est tout à fait réalisable.

Il a également été révélé que les pouvoirs explosifs de Neuman sont en fait les mêmes que les capacités de contrôle sanguin de Marie. Jusqu’ici, les deux semblent être du même côté, Marie ignorant l’histoire de Neuman et désireuse de trouver quelqu’un pour la prendre sous son aile.

Il sera intéressant de voir comment leur relation évoluera dans les saisons à venir et si les pouvoirs de Marie atteindront le même niveau. Ce qui est très certainement la direction prise suite au final de Gen V.