Gen V Épisode 8 : Explication de la scène post-générique du final

La saison 1 de Gen V est officiellement sortie dans son intégralité, mais est-ce que le final de l’épisode 8 propose une scène post-générique à ne pas manquer ? Voici ce que vous devez savoir.

L’univers de The Boys vient de s’élargir considérablement. Avec la nouvelle génération de Supes de Gen V qui se font un nom à l’Université Godolkin et au-delà, la franchise n’a jamais été aussi grande et promet encore d’explorer davantage de thèmes intéressants sur les personnages surhumains imaginés dans les comics de Garth Ennis.

Avec la sortie du final de la saison 1 de Gen V, c’est une première année d’études qui se trouve derrière nous. Mais comment l’épisode 8 a-t-il laissé les choses en suspens ? Y a-t-il une scène post-générique pour donner un aperçu de ce qui attend le monde sous l’emprise du Composé V ? Voici ce que vous devez savoir sur la conclusion de la première saison de Gen V.

Le final de la saison 1 de Gen V a-t-il une scène post-générique ?

sony/amazon

Oui, le final de la saison 1 de Gen V comprend bien une scène post-générique. En fait, cette scène bonus ne perd pas de temps pour débarquer : elle interrompt carrément le générique après seulement quelques secondes pour faire place à sa dernière grande surprise.

Car Billy Butcher en personne est sur le coup. Puisque les événements de la saison 1 de Gen V se déroulent après la saison 3 de The Boys et juste avant ceux de la saison 4, c’est clairement l’aperçu le plus récent possible sur le personnage de la série principale, et il est clair que certains chemins sont sur le point de se croiser.

“Quelle bande de c*ns“, dit-il dans le style caractéristique de Butcher, enquêtant apparemment sur ce qui reste de la Forêt sous l’Université Godolkin. Où tout cela va-t-il nous mener et qu’est-ce qui va suivre ? Pour le découvrir, une seule solution : continuer de suivre les aventures des Boys avec la saison 4 de The Boys, bientôt sur Amazon.

Après cette scène isolée avec le caméo de Billy Butcher, cependant, il est inutile d’attendre indéfiniment la fin du générique (sauf si vous voulez voir qui a planché sur Gen V, évidemment.) En effet, il n’y aura pas d’autre surprise pendant ou après le générique de ce huitième et dernier épisode.

