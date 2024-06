La saison 4 de The Boys abrite un easter egg de Call of Duty

Call of Duty et The Boys se sont croisés à plusieurs reprises dans MW2, MW3 et Warzone, mais cette fois-ci, les joueurs ont repéré un subtil easter egg de dans la saison 4 de la série Prime Video.

Les crossovers deviennent une pratique courante dans Call of Duty, avec des franchises de renom comme The Walking Dead et même Dune. L’un des plus populaires a été The Boys, incluant des opérateurs pour des personnages comme Homelander et Starlight, ainsi que plusieurs événements dans Warzone, MW3 et MW2.

Désormais, la collaboration va dans l’autre sens, puisque les joueurs CoD ont repéré un easter egg dans la série elle-même. La saison 4 de The Boys est arrivée sur Amazon Prime, et la référence en question se trouve dans le tout premier épisode.

Lorsque Vought envisage de nouveaux candidats pour rejoindre Les Sept, l’équipe de super-héros de niveau Avengers de la série, l’un des profils montrés est celui d’un personnage appelé “Wrangler”.

Bien que ce soit à l’écran pendant un bref instant, parmi les compétences spéciales de Wrangler figurent “Quick Scope” et “Slide Cancel”, comme le montre une capture d’écran partagée par l’utilisateur reddit ‘Eclitzz’.

La première est une compétence éprouvée où les joueurs abattent rapidement des ennemis immédiatement après avoir regardé à travers leur lunette. Quant au slide cancel, c’est une manière de se déplacer rapidement sur la carte en initiant une glissade avant de l’annuler, ce qui est devenu le mode de déplacement privilégié des joueurs dans les jeux modernes.

Wrangler avait également des compétences comme “Hip Fire” et “Fast Draw”, qui pourraient également faire référence au tir sans viser et aux accessoires de Modern Warfare respectivement. Bien sûr, certaines de ces compétences pourraient être des références à d’autres FPS, mais compte tenu de l’historique entre les deux franchises, il est plus probable qu’il s’agisse d’un clin d’œil à Call of Duty.

Ce n’est pas la seule connexion que la saison 4 de The Boys partage avec CoD, car l’un des nouveaux personnages de la série est également un visage familier. La nouvelle conquête de Frenchie, Colin Hauser, est interprétée par Elliot Knight – que les fans connaissent sous le nom de Kyle “Gaz” Garrick de la série Modern Warfare remasterisée.

La version de Gaz par Knight est apparue dans Modern Warfare (2019), Modern Warfare 2 (2022) et Modern Warfare 3 (2023), jouant un rôle majeur dans chaque campagne et apparaissant en tant qu’opérateur multijoueur.

Il reste à voir si ces références signifient que nous pouvons nous attendre à plus de contenu The Boys dans MW3 et Warzone, mais il y a encore beaucoup de crossovers à venir, de l’événement Gundam en cours à la collaboration Fallout à venir.