Fallout : comment Moldaver a-t-elle vécu si longtemps ?

Moldaver reste l’un des personnages les plus mystérieux de la série Fallout, et une grande question reste sans réponse après cette première saison : comment a-t-elle vécu si longtemps ?

Lee Moldaver (Sarita Choudhury) apparaît d’abord dans la série Fallout en tant que Superviseuse de l’Abri 32, proposant un reproducteur à Lucy MacLean (Ella Purnell) en échange de nourriture après la mort de leurs cultures. Mais les habitants de l’Abri 33 vont rapidement découvrir la vérité à son sujet, à savoir qu’elle dirige une bande de violents pillards venue de la surface. Elle va alors kidnapper le père de Lucy, Hank MacLean (Kyle MacLachlan).

Cependant, elle n’est en réalité pas l’antagoniste que l’on pourrait croire de prime abord : considérée comme la “Mère des Flammes” par les habitants de l’Abri 4 et d’autres dans le monde réel, elle est la leader de la Nouvelle République Californienne et une partisane de la fusion froide, une source d’énergie propre illimitée qui pourrait ressusciter le monde de sa mort nucléaire.

Et si cela ne suffisait pas, elle existe depuis aussi longtemps que la Goule. Dans un flashback, nous voyons Cooper Howard (Walton Goggins) la rencontrer avant la guerre alors qu’elle était scientifique au sein du Parti Communiste. Mais alors, comment se fait-il qu’elle soit encore en vie après plus de deux siècles ? Attention : spoilers potentiels en approche !

La série Fallout n’a pas encore révélé comment Moldaver a fait pour survivre pendant plus de 200 ans, mais on peut supposer qu’elle a obtenu une place dans l’une des capsules cryogéniques de Vault-Tec.

Vers la fin de la saison 1, il est révélé que le vrai nom de Hank est Henry, et qu’il était également en vie avant la Grande Guerre. Il faisait partie des “Bud’s Buds” (ou les “Poulains de Bud” en VF), un groupe d’employés de Vault-Tec choisis pour être cryogénisés et réveillés afin d’assurer la continuité des objectifs et de l’influence de l’entreprise pendant des décennies, voire des siècles à venir.

Avant que les bombes ne tombent, Moldaver travaillait sur la fusion froide. Mais on a appris que son travail avait été acquis par Vault-Tec, et comme une source d’énergie révolutionnaire et propre aurait rendu inutile l’existence de l’entreprise, elle a perdu ses recherches.

Si elle a coopéré avec Vault-Tec, peut-être lui a-t-on proposé une place dans un abri ou même une capsule cryogénique. Après tout, cela serait finalement plus précieux que de l’argent pour acheter son silence.

Cette théorie a été reprise par les fans sur le subreddit de la franchise. Un internaute avait alors suggéré ceci : “Peut-être que vendre ses entreprises à Vault-Tec lui a donné une place dans un tube cryo parce que ses recherches sur la fusion pourraient être importantes après l’apocalypse”.

“Je pense que Howard lui a d’une manière ou d’une autre obtenu une place en cryo. Je pense aussi qu’ils ont sous-entendu que sa famille est également en cryo quand il a demandé à Hank où était sa famille”, a commenté un autre. “J’ai une idée en fait. Le générique de fin pour le final de la saison a un panneau pour [l’hôtel et le casino du] Tops disant ‘Profitez de nos Suites Cryo’ donc possiblement un moyen de conservation hors-abri, courtoisie de Robert House”, a spéculé un troisième.

C’est juste l’une des nombreuses questions brûlantes auxquelles la suite de la série Fallout devra répondre. En attendant, vous pouvez découvrir tout ce que nous savons sur la saison 2 de la série Prime Video.

