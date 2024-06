Événement MW3 & Warzone : Fallout Habitant d’abri – date, fuite des récompenses…

L’événement Fallout: Habitant d’abri arrive sur Modern Warfare 3 et Warzone. Voici la date de début officielle et les récompenses qui ont fuité, y compris le camouflage gratuit Nuka-Cola Quantum.

MW3 et Warzone ont déjà offert de nombreux crossovers avec des franchises majeures, de The Boys à Godzilla et King Kong.Suite au rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft, c’est la franchise Fallout qui arrive pour la première fois dans les deux derniers opus de Call of Duty.

Voici alors tout ce que vous devez savoir sur l’événement Fallout: Habitant d’abri dans Modern Warfare 3 et Warzone.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sommaire

L’événement crossover Fallout commence le jeudi 20 juin 2024 dans MW3 et Warzone. Cela a été confirmé par la mise à jour de l’onglet “Événement” dans les menus qui affiche l’événement Habitant d’abri, avec un compte à rebours jusqu’à la date de lancement.

On ne sait pas combien de temps l’event va durer, mais comme la Saison 4 Rechargée est prévue pour arriver le mercredi suivant, le 26 juin, il est probable que ce soit un événement d’une durée d’une semaine.

Vous pouvez débloquer des récompenses gratuites de Fallout en gagnant simplement de l’XP dans l’événement Habitant d’abri de Warzone & MW3. Cela se fait comme d’habitude, en complétant des parties, accumulant des éliminations et capturant des objectifs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’XP est calculée à la fin de chaque partie, ce qui vous aidera à atteindre certains jalons. À chaque nouveau jalon, il y aura une nouvelle récompense à réclamer et à ajouter à votre collection.

Si vous voulez accélérer le processus, vous pouvez obtenir un bonus de 2 500 XP par partie en équipant l’un des skins Vault 141 pour Soap, Ghost, Price ou Gaz. Cependant, ces skins ne peuvent être débloqués qu’en achetant le Pack Habitant d’abri dans la boutique en jeu.

Le prix du pack n’a pas encore été révélé, mais nous nous attendons à ce qu’il soit compris entre 2 400 et 3 000 Points CoD.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les récompenses de l’événement Fallout: Habitant d’abri ont fuité

Bien que la liste complète des récompenses de l’événement Fallout n’ait pas encore été révélée dans MW3 et Warzone, des leakers ont découvert un camouflage Nuka-Cola Quantum qui semble être la récompense finale. Il y aura également de nombreuses récompenses plus petites à gagner en cours de route.

Découvrez-les ci-dessous :

XP RÉCOMPENSE 10 000 Slocum’s Joe (Autocollant d’arme) 20 500 Jeton Double XP 37 200 New California Republic (Grande Décalcomanie) 55 000 Jeton Double XP d’arme 78 000 Nuka-Cola (Porte-bonheur) 105 000 Saut de niveau du Passe de combat 140 000 Capsules Nuka-Cola (Emblème) 180 500 Everyone Disliked That (Carte de visite) 200 000 Jeton Double XP du Passe de combat 225 000 Nuka-Cola Quantum (Camouflage)

Fallout: Habitant d’abri est prévu pour être le dernier événement avant le début de la Saison 4 Rechargée de MW3 et Warzone, qui apportera également le nouveau fusil à pompe Reclaimer 18 et le très attendu nerf du Kar98k.

L’article continue après la publicité