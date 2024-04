Patch note MAJ next-gen Fallout 4 : contenu gratuit, nouveaux modes…

Les notes de patch de la mise à jour next-gen de Fallout 4 sont désormais disponibles, détaillant les corrections de bugs, le nouveau contenu du Creation Club et plus encore.

Deux ans après son annonce initiale, la mise à jour next-gen de Fallout 4 est officiellement disponible pour les plateformes PC, PlayStation et Xbox.

Les joueurs sur PC, PS5 et Xbox Series X|S peuvent désormais profiter d’une amélioration qui introduit des modes Performance et Qualité. L’option Performance permet d’atteindre 60fps à une résolution de 4K grâce à une mise à l’échelle dynamique. Jouer en mode Qualité débloque un gameplay à 30fps et 4K sans mise à l’échelle dynamique.

Mais les utilisateurs de PS4 et Xbox One peuvent également profiter de quelques nouveautés grâce à la version 1.36. La mise à jour offre aux joueurs de toutes les plateformes un accès gratuit à des contenus du Creation Club, un nouveau pack d’armes, un atelier et bien plus encore.

Voici tout ce qui est inclus dans la mise à jour next-gen de Fallout 4 (via Bethesda.net).

Patch note de la mise à jour next-gen de Fallout 4

Contenu gratuit du Creation Club

Survivants de l’Enclave introduit la cabale d’avant-guerre, L’Enclave, dans l’intrigue de Fallout 4. Dans cette nouvelle quête Échos du Passé, pouvez-vous empêcher L’Enclave de répandre son idéologie dangereuse et de s’installer dans le Commonwealth ?

En plus des objets d’atelier et de l’uniforme de Colonel de l’Enclave, nous incluons le contenu suivant du Creation Club déjà sorti :

Pack d’armes et d’armures

Armure assistée X-02

Armure assistée Hellfire

Incinérateur lourd

Fusil Tesla

Apparences d’armes de l’Enclave

Apparences d’armures de l’Enclave

Pack d’armes improvisées

Qu’il s’agisse de grenades ou de tirelires cochon, vous ne manquerez jamais d’objets à transformer en projectiles mortels grâce à cette collection d’armes uniques. Comprend deux lance-grenades, un pistolet à clous, un lanceur de balles de base-ball, un lance-scies et de l’armement à base de tirelires cochon.

(La quête “Quand les cochons voleront” commence dans un atelier de marchand, au nord-ouest de Greenetech Genetics.)

Pack d’Halloween pour atelier

À la veille de la fin du monde, la société technocratique de la Nouvelle-Angleterre a organisé un gala d’Halloween effrayant pour tous ceux ayant le courage d’y assister. Participez à cette fabuleuse soirée pleine de citrouilles, sorcières, chaudrons et goules, et déverrouillez 38 nouveaux accessoires d’Halloween à vous faire dresser les cheveux sur la tête pour décorer votre colonie ! Comprend de nouveaux éléments à porter, comme l’emblématique casque décapitaliste !

(La quête “Soirée d’Halloween” commence en captant le signal mystérieux sur votre Pip-Boy.)

Kit de Création

Suppression du bouton “Hot Load”, inopérant.

Suppression du bouton “Material Editor”, inopérant.

Les Editor ID qui comportent plus de 99 caractères ne feront plus planter l’éditeur.

Correction d’un plantage qui survenait quand vous consultiez l’onglet d’objectifs d’une quête.

Résolution d’un problème de flottement qui survenait lors de l’ajout d’une référence à un calque.

Changements et nouvelles fonctionnalités

Applications natives pour PlayStation 5 et Xbox Series. Inclut les nouveaux modes “Performance” et “Qualité”.

Mode Performance : 60 IPS (ciblé), résolution 4K, paramètres standard, recours à la mise à l’échelle de la résolution dynamique.

Mode Qualité : 30 IPS*, résolution 4K, paramètres Ultra, ne devrait pas nécessiter la mise à l’échelle de la résolution dynamique. Sur un écran 120 Hz, le mode Qualité ciblera 40 IPS. Sur un écran 1440p, le jeu tournera à une résolution de 1440p, cadencé à 60 IPS en paramètres Ultra, quel que soit le mode de rendu. Distribution sur Epic Store. Prise en charge des écrans larges et ultra-larges.



Corrections de bugs

Résolution de problèmes qui empêchaient les utilisateurs du Japon et de Chine de se connecter à Bethesda.net (rétablit l’accès aux Mods).

Résolution d’un problème qui empêchait les données de sauvegarde de se charger correctement pendant le prologue.

Résolution d’un problème qui empêchait parfois la porte de l’Abri n°111 de s’ouvrir lors de nouvelles parties.

Résolution d’un problème qui empêchait la quête “Rentrer chez vous” de progresser.

Résolution d’un problème qui pouvait occasionner la détérioration de Codsworth après un voyage rapide.

Résolution d’un problème avec les mipmaps dans les DLC.

Résolution d’un problème qui occasionnait parfois un softlock lors d’un dialogue avec Preston Garvey.

Résolution de problèmes qui empêchaient les sauvegardes automatiques lors des voyages rapides en armure assistée.

Résolution d’un problème qui occasionnait parfois la disparition des textes dans le menu Creation Club.

Résolution de problèmes de formatage des textes dans les crédits japonais et chinois.

Résolution d’un problème qui provoquait un dysfonctionnement de la caméra quand des meubles étaient laissés sur place pendant un certain temps.

Résolution d’un problème qui déplaçait par erreur les marqueurs de quête quand la Création Atelier VR était installée en plus de l’Automatron.

Résolution d’un problème qui affectait les déplacements du joueur dans certaines zones sous-marines des Excavations broussailleuses.

Résolution d’un problème qui provoquait une corruption dans le système de colonies, avec pour conséquence un inventaire des ressources incorrect ou la destruction de colonies.

Résolution d’un problème qui provoquait l’affichage de la notification “Niveau +” même si aucun gain de niveau n’était disponible.

Correction de clignotements dans l’abri 111.

Améliorations de stabilité.

PC uniquement

Résolution d’un problème qui empêchait de faire des sauvegardes sous des noms d’utilisateurs Windows comportant des caractères cyrilliques, chinois ou japonais.

Playstation uniquement

Résolution d’un problème qui gardait la lumière du Pip-Boy allumée lors de la lecture d’holobandes.

Résolution d’un problème où les utilisateurs étaient invités à libérer 0 Ko d’espace quand ils tentaient de sauvegarder, même si l’espace disponible était suffisant.

Correction d’un plantage qui survenait lors du chargement d’une sauvegarde effectuée juste avant de mourir.

Résolution d’un problème qui empêchait Codsworth d’aller voir Shaun dans l’intro.

Xbox uniquement