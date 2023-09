Est-ce que un film Family Guy en live-action est prévu ?

Family Guy compte parmi les dessins animés les plus populaires au monde, mais est-ce qu’une adaptation cinématographique en live-action pourrait voir le jour ?

Lancé en 1999 par Seth McFarlane, Family Guy a introduit pour la première fois à l’écran le clan Griffin, cette famille à la fois dysfonctionnelle, grossière et adorée.

Près de 25 ans plus tard, la série compte plus de 400 épisodes et a dépassé sa 20e saison, continuant de captiver des millions de téléspectateurs chaque semaine.

Cependant, bien qu’un film ait été envisagé par le passé, rien n’a encore vu le jour. Du moins jusqu’à maintenant, puisque des rumeurs laissent entendre qu’un film live-action de Family Guy serait en préparation sur Netflix. Alors, info ou intox ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un film live-action de Family Guy sur Netflix ?

Non, il n’y a pas de film live-action de Family Guy en développement sur Netflix.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Oubliez la violence et le cinéma, aujourd’hui, il semble que tout ce que l’on voit, ce sont des intelligences artificielles trompant les gens sur les écrans. Et c’est le dernier exemple en date : des internautes ont été dupés par une fausse affiche générée par IA.

Partagée par JBuck Studios sur Facebook, cette affiche présente le casting rêvé du supposé film en live-action, avec Kevin James dans le rôle de Peter, Laura Linney en Lois, Gaten Matarazzo en Chris, Ariel Winter en Meg, et un chien et un bébé ordinaires pour Brian et Stewie. Sans oublier Bill Hader en Quagmire, Patrick Warburton en Joe et Craig Robinson en Cleveland.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Patrick Warburton serait le seul membre du casting original à reprendre son rôle, si ce film existait, ce qui n’est pas le cas. “Je vais porter plainte contre Netflix pour tout le stress émotionnel qu’ils nous infligent, lol” déclare notamment un internaute.

Classons donc cela dans la catégorie des projets imaginaires et des absurdités, au même titre que le prétendu film sur Martin Luther King avec Tom Hanks ou la biographie supposée d’Adolf Hitler avec Will Smith.