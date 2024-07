Cette révélation sur la chronologie de la série The Penguin divise les fans

The Penguin pourrait être le prochain projet Batman à venir avant The Batman 2, mais les fans sont divisés en apprenant qu’il pourrait en fait être nécessaire de voir la série avant la suite de Matt Reeves.

Avec The Batman qui a plu à de nombreux fans du célèbre Chevalier Noir, la série The Penguin pourrait être considérée par certains comme un simple bouche-trou en attendant la suite du film de Matt Reeves. Mais selon la showrunner Lauren LeFranc, il semble que les deux projets DC soient plus connectés qu’on ne le pensait au départ.

Prévue pour une sortie en septembre 2024, The Penguin se déroule une semaine après les événements survenus dans The Batman de 2022. Et plus récemment, on a appris que la série devrait se terminer directement avant les événements de The Batman 2, ce qui signifie qu’elle forme un lien étroit entre les deux films de super-héros.

“Nous sommes le pont entre les deux films”, a déclaré LeFranc à Entertainment Weekly. “Nous nous dirigeons presque directement vers le deuxième film que Matt a prévu.”

Si tel est le cas, cela vaudrait la peine pour tout fan de s’asseoir et de regarder la série télévisée dans son intégralité pour apprécier pleinement le nouveau film lors de sa sortie.

Une révélation qui n’est pas sans rappeler le Marvel Cinematic Universe (MCU), car les films de Marvel Studios sont devenus notoires pour leurs connexions avec d’autres films et séries de la franchise.

Mais tout le monde n’a pas accueilli la nouvelle de la même manière, les fans étant alors partagés entre d’un côté l’attrait pour un univers Batman plus large, et de l’autre le souhait que chaque projet se suffise à lui-même.

” C’est intéressant. Je me demande s’il y aura beaucoup de temps qui passera au cours de cette série, ou si The Batman Part II se déroulera seulement quelques semaines après le premier. Je suppose que cette série se déroulera sur une bonne période de temps”, a déclaré un internaute sur X/Twitter.

Un autre a écrit : “C’est déjà un inconvénient pour moi. Je ne peux pas juste regarder The Batman 2 sans cette série ? [C’est] la raison pour laquelle j’ai arrêté de regarder les films MCU et maintenant DC fait la même chose. The Batman était un film fantastique, mais maintenant je ne suis pas sûr de vouloir regarder la suite.”

“Oh merci, je déteste ça”, a commenté un fan. “Je n’ai rien contre l’idée de la série télévisée. Mais dire que cela mène à Batman 2, je déteste ça, je déteste devoir regarder une série pour comprendre un film.”

Un autre utilisateur a soutenu que c’était une bonne chose, écrivant : “Enfin, les films DC deviennent une concurrence sérieuse pour Marvel.”

“J’ADORE QUAND LES SÉRIES DÉRIVÉES SE DÉROULENT ENTRE LES ÉPISODES DE L’HISTOIRE PRINCIPALE !!!!!” a déclaré un dernier.

