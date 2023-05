Citadel sur Prime Video : ce qu’on sait sur la Saison 2

Alors que la série à succès vient d’être renouvelée, voici toutes les informations qui sont remontées à la surface jusqu’à présent sur la saison 2 de Citadel.

Citadel est la dernière production des frères Russo, les réalisateurs derrière deux des films les plus rentables de tous les temps : Infinity War et Endgame, qui cartonne actuellement sur Prime Video.

Cette nouvelle série “révolutionnaire”, présentée comme le “début d’une franchise mondiale marquante”, suit deux espions Mason Kane et Nadia Sinh qui ont échappé de justesse à la mort lors de l’anéantissement de leur agence d’espionnage et ont perdu leurs souvenirs. Ils vivaient sous de nouvelles identités jusqu’à ce qu’un de leur ancien collègue les retrouve et leur demande leur aide pour stopper Manticore, un puissant syndicat.

L’article continue après la publicité

Après des débuts remarqués le 28 avril 2023 sur Prime Vidéo, la série a été renouvelée. Voici toutes les informations qui sont remontées à la surface sur la suite. Attention aux spoilers si vous n’avez pas fini la saison 1.

“Cette émission a attiré un nombre disproportionné de nouveaux clients internationaux sur Prime Video. Son énorme audience mondiale lors de sa première est un témoignage de la vision remarquable de Joe et Anthony Russo, des talents incroyables de Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Lesley Manville et Stanley Tucci, et du travail acharné des équipes de création, du casting et de l’équipe”, a déclaré Jennifer Salke, la responsable d’Amazon Studios.

L’article continue après la publicité

Quand va être diffusée la saison 2 de Citadel ?

À l’heure où sont écrites ces lignes, la saison 2 de Citadel n’a pas de date de sortie. La série a été renouvelée juste avant le final de la première saison. Le spinoff italien de Citadel est actuellement en production et devrait sortir en 2024, mais on ne sait pas quand la saison 2 sera disponible sur la plateforme de streaming.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Quels acteurs seront présents dans cette seconde saison ?

On peut s’attendre à ce que les acteurs suivants reviennent dans le casting de la saison 2 de Citadel :

Richard Madden dans le rôle de Mason Kane

Priyanka Chopra Jonas dans le rôle de Nadia Sinh

Stanley Tucci dans le rôle de Bernard Orlick

Lesley Manville dans le rôle de Dahlia Archer

Ashleigh Cummings dans le rôle de Celeste

Graham Caoilinn Springall dans le rôle de Hendrix

Conroy Osy Ikhile dans le rôle de Carter Spence

Nikki Amuka-Bird dans le rôle de Grace

La saison 2 sera exclusivement dirigée par Joe Russo, contrairement à la première saison qui a vu plusieurs réalisateurs se succéder. “L’innovation en matière de narration de Citadel a ouvert la voie à une collaboration incroyable et mondiale avec des créateurs devant et derrière la caméra”, ont déclaré les frères Russo.

L’article continue après la publicité

À quoi peut-on s’attendre au niveau de l’intrigue ?

Citadel a connu de nombreux rebondissements au cours de la première saison et la saison 2 suivra très probablement le même chemin. Elle se concentrera probablement sur la recherche de Dahlia, qui a simulé sa mort après avoir échoué à obtenir les codes nucléaires de Mason. Et qu’en est-il de Bernard ? La dernière fois qu’il a été vu, il était torturé par Dahlia.

Dans une interview avec Collider, les frères Russo ont dit qu’ils attendaient de voir “comment le public réagit” avant de fixer les détails précis de l’histoire. “Une partie de ce que vous voulez faire quand vous travaillez sur une émission comme celle-ci – c’est une narration continue, vous construisez un univers – vous voulez voir à quoi le public réagit et ce qui les excite dans l’intrigue”, ont-ils expliqué.

L’article continue après la publicité

“Nous avons nos idées, nous pouvons spéculer, mais il est toujours rafraîchissant d’obtenir ce retour d’information. Nous avons certainement fait des ajustements à Avengers: Endgame après la sortie d’Avengers: Infinity War parce que vous voulez être fluide et itératif afin de continuer à raconter l’histoire la plus intéressante et la meilleure possible.”