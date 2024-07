Toutes les chansons de Deadpool & Wolverine : d’Aretha Franklin à Hugh Jackman

Deadpool & Wolverine offre une grande variété de chansons, renouvelant le goût certain du mercenaire pour les hits de toutes les générations : on vous donne la liste complète des morceaux, d’Aretha Franklyn, à NSYNC, en passant par… Hugh Jackman ?!

Il est enfin arrivé dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), et il ne l’a pas fait seul : Deadpool a emmené dans son sillage toute une ribambelle de justiciers déchus de la 20th Century Fox, tout en faisant les yeux doux au plus célèbre d’entre eux, aka Logan, aka Wolverine, aka “le” X-Men.

Mais s’il est un détail sur lequel Deadpool et Marvel peuvent s’entendre, hormis les costumes en lycra moulant, il s’agit sans aucun doute des musiques : là où le MCU regorge de morceaux célèbres dans une tendance qui s’est envolée pour de bon grâce aux Gardiens de la Galaxie, les films Deadpool ne sont pas en reste et proposent toujours un bel échantillon de grands tubes sur lesquels se déhancher – ou déhancher ses adversaires. Deadpool & Wolverine n’échappe donc pas à la règle, et n’a d’ailleurs pas tardé avant de dévoiler sa liste de chansons, qu’on vous présente ici.

Quelles sont les musiques du film Deadpool & Wolverine ?

Le film Deadpool & Wolverine s’est servi dans de nombreux répertoires, pour utiliser en tout 18 morceaux d’artistes tels qu’Aretha Franklin, Avril Lavigne, ou encore le seul et unique Hugh Jackman.

En effet, en adepte des blagues méta, le film de super-héros s’est amusé à ramener sur le devant de la scène une chanson issue de la comédie musicale The Greatest Showman, dans laquelle on retrouve également l’interprète de Wolverine.

Retrouvez ci-dessous la liste des chansons de Deadpool & Wolverine :

‘Only You’ (And You Alone) par The Platters

par The Platters ‘Bye Bye Bye’ par NSYNC

par NSYNC ‘Angel of The Morning’ par Merrilee Rush & The Turnabouts

par Merrilee Rush & The Turnabouts ‘SLASH’ par Stray Kids

par Stray Kids ‘Glamorous’ par Fergie

par Fergie ‘Iris’ par The Goo Goo Dolls

par The Goo Goo Dolls ‘The Power Of Love’ par Huey Lewis & The News

par Huey Lewis & The News ‘I’m a Ramblin’ Man’ par Waylon Jennings

par Waylon Jennings ‘You Belong To Me’ par Patsy Cline (avec The Jordanaires)

par Patsy Cline (avec The Jordanaires) ‘The Lady In Red’ par Chris de Burgh

par Chris de Burgh ‘I’m with You’ par Avril Lavigne

par Avril Lavigne ‘The Greatest Show ’ (du film The Greatest Showman) par Hugh Jackman, Keala Settle, Zac Efron, Zendaya et The Greatest Showman Ensemble

’ (du film The Greatest Showman) par Hugh Jackman, Keala Settle, Zac Efron, Zendaya et The Greatest Showman Ensemble ‘You’re The One That I Want’ par Olivia Newton-John et John Travolta

par Olivia Newton-John et John Travolta ‘I’ll Be Seeing You’ par Jimmy Durante

par Jimmy Durante ‘Make Me Lose Control’ par Eric Carmen

par Eric Carmen ‘You’re All I Need to Get By’ (avec le Royal Philharmonic Orchestra) par Aretha Franklin

(avec le Royal Philharmonic Orchestra) par Aretha Franklin ‘Good Riddance (Time of Your Life)’ par Green Day

par Green Day ‘LFG’ (Thème de Deadpool & Wolverine) par Rob Simonsen

Après Junkie XL et Tyler Bates, c’est cette fois Rob Simonsen qui s’est chargé de la composition de la musique originale de Deadpool & Wolverine, après avoir travaillé sur plusieurs films et séries tels que The Whale, Stargirl, ou encore S.O.S. Fantômes : L’Héritage.