Il n’y aura pas d’Arcane Saison 3, mais c’est une excellente nouvelle

Alors que la deuxième saison d’Arcane approche, les fans viennent d’apprendre qu’elle sera aussi la dernière. Voici pourquoi cette nouvelle devrait vous réjouir.

Il était difficile d’éviter l’ouragan Arcane en novembre 2021, alors que la série d’animation retranscrivant un petit bout de l’univers de League of Legends crevait nos écrans, grâce notamment à la maestria du studio d’animation Fortiche.

Maintenant que l’épopée de Jinx et Vi a prouvé au monde qu’un MOBA pouvait être la base de l’une des meilleures adaptations de jeux vidéo de tous les temps, les fans attendent avec impatience la saison 2 d’Arcane dont le premier trailer a été dévoilé le 11 juin 2024.

Néanmoins, la bonne nouvelle s’est vue accompagnée d’un message inattendu de la part du showrunner de la série d’animation : Christian Link. Dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il explique sans détour qu’il n’y aura pas de saison 3 pour Arcane.

“Depuis le tout début, alors que nous commencions tout juste à travailler sur ce projet, nous avions une fin bien définie à l’esprit. Cela signifie que l’histoire d’Arcane se conclut avec la saison 2.”

Si la nouvelle peut paraitre catastrophique pour les aficionados de League of Legends, d’Arcane, ou des deux, Christian Link annonce dans la foulée que la fin de cette histoire ne marque en rien la fin des adaptations de League of Legends sous le crayon expert de Fortiche.

“Arcane n’est que le début de notre grande épopée de storytelling, et de notre partenariat avec l’incroyable studio d’animation parisien Fortiche […] Nous voulons donner le même traitement à d’autres champions.”

Quels champions pour la prochaine série d’animation League of Legends ?

Pour les néophytes de League of Legends et de l’univers de Runeterra, sachez que l’incontournable MOBA compte actuellement pas moins de 168 personnages jouables, appelés champions. Et si tous ne sont pas forcément dignes d’une épopée à leur image, soyez certain que Vi, Jinx, Caitlyn et consorts sont loin d’être les seuls champions passionnants de cet univers riche.

Déjà durant la saison 1 d’Arcane, la présence étonnement fréquente de corbeaux à l’écran a rapidement rappelé l’existence de Swain, le général noxien, qui pourrait bien avoir envoyé ses volatiles espions jusqu’à Piltover. Il devient immédiatement difficile de ne pas rêver d’une série narrant les impitoyables batailles de pouvoir de Noxus, mais aussi leur éternel conflit avec la cité de Demacia. Une telle œuvre pourrait réunir à l’écran des champions comme Katarina, Cassiopeia, Lux, Garen, Jarvan IV et bien d’autres.

Riot Games Planche de la BD Ashe: Chef de Guerre

On peut aussi rêver des plaines enneigées ou des pics saillants de Freljord. Si cette terre hostile a déjà été explorée par la bande dessinée Ashe: Chef de guerre, beaucoup aimeraient sans doute retrouver Lissandra, Tryndamere, Volibear et tant d’autres à l’écran.

Derrière ces deux exemples de régions riches en légendes et personnages marquants se cachent bien d’autres histoires à raconter. Les Îles Obscures, Ionia, le Néant ou encore Shurima sont autant de régions passionnantes qui méritent d’être découvertes par le biais d’une épopée différente d’Arcane, mais espérons-le, aussi mémorable.