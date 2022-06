Calendrier des promotions de FIFA 22 : Tous les événements et équipes FUT

Des cartes Ones to Watch à l’habituelle équipe de l’année en passant par le Black Friday, il y a toujours une promotion à venir sur FIFA 22. Découvrez donc la liste complète des événements FUT pour cette année.

Au cours des dernières années, EA SPORTS a accéléré son calendrier d’événements de manière considérable sur FIFA en sortant des cartes spéciales et des packs promotionnels pratiquement toutes les deux semaines.

Le déluge de cartes améliorées à collectionner a atteint son paroxysme dans FIFA 21, et nous nous attendons à ce qu’il en soit de même (et peut-être même plus) sur FIFA 22.

De la Team of the Year aux Futures Stars, en passant par FUT Birthday et bien plus encore, découvrez quand nous verrons toutes les promotions emblématiques d’Ultimate Team dans FIFA 22.

Quelle sera la prochaine promotion FUT dans FIFA 22 ?

Alors que la TOTS touche à sa fin, des fuites ont suggéré que Shapeshifters serait la prochaine étape du calendrier de FIFA, bien qu’EA n’ait pas encore confirmé cet événement.

Cette promotion voit généralement les plus grands noms du football mondial échanger leurs positions habituelles sur le terrain contre des positions plus inhabituelles. Par exemple, Trent

Alexander-Arnold pourrait évoluer au milieu du terrain tandis que Marcus Rashford pourrait jouer au milieu de terrain.

Dates des promotions de FIFA 22

EA SPORTS n’a pas encore confirmé la liste exacte de toutes les promotions FUT qui seront lancées au cours de cette année, mais les éditeurs de FIFA s’en tiennent généralement à un calendrier assez standard.

Les événements FUT emblématiques tels que Team of the Year, Route vers la finale, Headliners, Future Stars et bien d’autres encore arriveront certainement dans FIFA 22 approximativement à la même période que d’habitude.

Voici les dates prévues pour les promos de FIFA 22.

Lorsque EA SPORTS présentera d’autres événements FUT (et nous savons qu’ils le feront), vous pourrez alors les retrouver dans cette liste complète.

En attendant, si vous souhaitez prendre de l’avance sur vos rivaux sur FIFA 22, alors n’hésitez pas de consulter tous nos conseils et guides FUT et de suivre les dernières actualités du jeu en nous suivant sur Twitter @DexertoFGB.