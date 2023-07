Comment précommander EA SPORTS FC 24 : Bonus, Early access…

EA SPORTS FC 24 approche à grands pas. Dans cet article, nous vous montrerons comment précommander, obtenir une réduction de 20%, et les prix pour chaque édition.

EAFC marque le début d’une nouvelle ère pour la franchise de football de longue date d’EA. Les détails commencent lentement à filtrer sur ce que les fans peuvent attendre de la prochaine entrée de la série.

Le 13 juillet, nous avons enfin eu un premier aperçu du gameplay d’EA SPORTS FC 24. Si vous cherchez à sécuriser votre copie rapidement et avec une réduction, vous êtes au bon endroit. Voici tout ce que nous savons sur les précommandes d’EAFC.

Afin d’acheter FC24 dès maintenant, les joueurs PlayStation peuvent accéder aux précommandes via le PlayStation store, tandis que les joueurs Xbox peuvent le trouver sur le Microsoft store. Ces versions seront des éditions numériques et non des copies physiques.

Pour les joueurs PC, le jeu est disponible sur plusieurs plateformes : Steam, EA App et Epic Games Store.

Enfin, les joeuurs de Switch peuvent trouver EA SPORTS FC 24 sur le Nintendo eShop.

Comment obtenir une réduction de 20% pour EA SPORTS FC 24

Les détenteurs de FIFA 23 vont pouvoir profiter d’une alléchante réduction lors de leur précommande de FC24. Pour en profiter, voici le processus à suivre :

Lancez FIFA 23 sur votre console ou PC

Allez dans le menu principal et faites défiler jusqu’au côté droit de l’écran

Sélectionnez ‘EA SPORTS FC 24’ (quand il sera disponible)

Accédez à la boutique en ligne

Passez votre précommande avec la réduction

Cela vous donnera accès à une réduction de 10%, et 10% supplémentaires seront disponibles pour les abonnés EA Play – ce qui vous permettra d’économiser quelques précieux euros.

Prix d’EA SPORTS FC 24 : édition Standard et Ultimate

Voici les prix des éditions Standard et Ultimate d’EAFC sur les différentes plateformes :

PlayStation 4 et PlayStation 5 Édition Standard : 79,99€ (71,99€ avec EA Play) Édition Ultimate : 109,99€ (98,99€ avec EA Play)

XBox One, XBox Series X|S Édition Standard : 79,99€ (71,99€ avec EA Play) Édition Ultimate : 109,99€ (98,99€ avec EA Play)

PC Steam Édition Standard : 69,99€ Édition Ultimate : 99,99€ EA App Édition Standard : 69,99€ Édition Ultimate : 99,99€ Epic Games Store Édition Standard : 69,99€ Édition Ultimate : 99,99€

Nintendo Switch Édition Standard : 59,99€



Différences entre la version Standard et la version Ultimate d’EA SPORTS FC 24

Voici les différences entre les deux versions de FC24 :

Service Édition Standard Édition Ultimate en avant-première Jusqu’à 7 jours d’accès en avance – Bénéficiez d’un accès complet à EA SPORTS FC 24 à partir du 22 septembre Non Oui 4 600 Points FC – Dépensez vos points dans la boutique Ultimate Team et VOLTA FOOTBALL™ Non Oui Accédez à la campagne Nike Ultimate Team le 22 septembre Non Oui Élément joueur campagne Nike Ultimate Team en prêt – Ajoutez à votre Ultimate Team un élément joueur de la campagne Nike en prêt pour 24 matchs Non Oui Maillot Nike x EA SPORTS FC Ultimate Team – Donnez du style à votre Ultimate Team avec un maillot Nike x EA SPORTS FC Non Oui Élément joueur Équipe de la Semaine 1 Ultimate Team non-échangeable Non Oui Star de la couverture en prêt – Ajoutez la star de la couverture d’EA SPORTS FC 24 à votre Ultimate Team pour 10 matchs Oui Oui 2 Choix Joueur ambassadeur en prêt – Choisissez 1 ambassadeur et 1 ambassadrice pour 5 matchs dans Ultimate Team Oui Oui Emplacements Styles de jeu débloqués dans Clubs – Personnalisez le style de votre pro avec un emplacement Styles de jeu débloqué dans Clubs Oui Oui Points de personnalité supplémentaires dans une carrière de joueur – Améliorez et personnalisez votre joueur au début de sa carrière Oui Oui Coach 5 étoiles disponible en recrutement en carrière de manager Oui Oui

Plateformes et Crossplay

EAFC sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, et PC. Les développeurs ont également confirmé le retour de la fonctionnalité cross-platefroem. Le jeu sortira également sur Nintendo Switch, mais cette version sera encore une édition allégée.

L’édition standard de EAFC sortira le 29 septembre 2023.