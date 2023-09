EA FC 24 devrait apporter des changements majeurs pour la TOTW et le FUT Champions

EA FC 24 devrait modifier les récompenses de la Ligue du week-end et améliorer la qualité des cartes spéciales des équipes TOTW.

EA SPORTS FC 24 va révolutionner le mode Ultimate Team en ajoutant des femmes, un nouveau système de traits, des joueurs évolutifs et des PlayStyles. Pour la première fois dans l’histoire du mode, les joueurs pourront utiliser des footballeurs masculins et féminins sur le même terrain. Les évolutions vont ensuite permettre aux utilisateurs d’améliorer leurs légendes de club en accomplissant des objectifs.

Pour finir, les PlayStyles accordent des capacités uniques aux cartes. Parmi les exemples, on compte des tirs en finesse améliorés, des passes en première intention, un premier toucher de balle amélioré, et plus encore.

Toutefois, même si nous connaissons beaucoup de détails sur ces nouvelles fonctionnalités, EA reste très discret sur d’éventuelles modifications aux fonctionnalités héritées. Heureusement, une fuite récente apporte un éclairage bien nécessaire sur les changements à venir pour la Ligue du week-end et la TOTW.

EA FC 24 pourrait supprimer les cartes FUT Champions

Dans FIFA 23 et les versions précédentes de la franchise, les joueurs obtenaient des cartes rouges dans le cadre de leurs récompenses FUT Champions, qui sont des éléments TOTW non échangeables. Le 15 septembre, le leaker fiable de FC 24, DonkTrading, a révélé que les choix en rouge seront supprimés et que les équipes TOTW ne comprendront maintenant que des cartes de 80+.

Auparavant, les équipes TOTW présentaient des cartes argent et parfois même bronze. Cela ne veut pas dire que certaines de ces cartes argent spéciales n’étaient pas bonnes, mais ce sera sûrement un changement bien accueilli par les membres de la communauté.

Donk n’a pas révélé ce qui remplacera les choix en rouge, mais a affirmé : “Choix en rouge supprimés et remplacés par des récompenses d’une valeur équivalente.”

Il est cependant important de prendre toutes ces informations avec des pincettes jusqu’à ce qu’EA fournisse une confirmation officielle.