Le mode Carrière de FIFA 23 devrait introduire de nombreuses nouveautés

Très apprécié par les joueurs, le mode Carrière de FIFA 23 pourrait faire l’objet d’une mise à niveau puisqu’une récente fuite a affirmé qu’un grand nombre de fonctionnalités demandées par les fans devraient être intégrées lors de la sortie du jeu.

Bien qu’Ultimate Team soit sans aucun doute l’élément vedette des jeux FIFA, de nombreux joueurs sont quant à eux impatients de se lancer dans le mode Carrière de FIFA 23. Faire évoluer un joueur ou un club entier du bas de l’échelle à la gloire européenne est une expérience que les autres modes n’offrent pas et que les joueurs apprécient fortement.

Mais si les joueurs attendent avec impatience chaque l’année l’arrivée du mode Carrière sur un nouvel opus, ils attendent également des changements concrets avec notamment plus de liberté dans leurs choix.

Et bien après des années sans de réels changements, FIFA 23 pourrait enfin apporter son lot de nouveautés comme l’a récemment affirmé un célèbre leaker.

Dans un tweet du 9 juin, FUTZone, a affirmé que FIFA 23 allait apporter un certain nombre d’ajouts pour rendre le mode encore plus immersif. Et parmi toutes ces nouveautés, la plus intéressante est sans doute la possibilité de gérer les réseaux sociaux de votre joueur.

Ici, vous serez probablement en mesure de voir les messages de soutien ou de critique des fans après un match, et peut-être même la possibilité de répondre au risque de contrarier le manager.

C’est quelque chose que des jeux comme NBA 2K ont introduit dans le passé avec beaucoup de succès, et les fans ont voulu qu’EA suive le mouvement.

La fuite suggère également que de nouvelles scènes coupées seront introduites pour l’entraînement, ainsi que des interviews avant et après les matchs.

Des options de personnalisation supplémentaires, comme les tatouages, devraient également être ajoutées, ce qui devrait donner à votre joueur un peu plus de personnalité.

Selon FUTZone, ces nouvelles fonctionnalités seront accompagnées d’un avertissement. Dans les réponses à son tweet initial, il a été demandé au leaker si les ajouts seront exclusifs aux consoles next-gen, ce à quoi il a simplement répondu : “Oui.”

Cela signifie que ceux qui jouent sur PlayStation 4 et Xbox One auront probablement une expérience du mode Carrière plus proche de l’ancienne version de FIFA, sans les nouvelles fonctionnalités.

Il est important cependant de garder à l’esprit que ces fonctionnalités tant attendues n’ont pour le moment pas encore été confirmées par EA Sports.