EA FC 25 : un nouveau mode de jeu en 5v5 serait prévu dans Ultimate Team

EA FC 25 devrait introduire un nouveau mode de jeu appelé “Penta”, disponible dans Ultimate Team. Ce mode en 5v5 promet de dynamiser l’expérience de jeu et d’apporter une nouvelle dimension aux matchs en ligne.

Selon les informations des leakers FutPoliceLeaks et DetectiveFUT, le mode Penta se jouerait en équipe de cinq, avec quatre joueurs humains et un gardien de but contrôlé par l’IA. Vous pourriez jouer avec jusqu’à trois amis ou avec trois joueurs que vous ne connaissez pas.

Chaque joueur choisirait un membre de son club Ultimate Team et ne contrôlerait QUE ce joueur pendant l’intégralité du match. Cette approche unique mettrait l’accent sur la collaboration et la stratégie, car chaque décision individuelle impacterait directement votre équipe.

Le terrain de ce mode serait plus petit afin d’être spécialement adapté au 5v5, ce qui rendrait les matchs plus intenses et rapides.

Mais l’un des aspects les plus excitants du mode Penta serait la multitude d’objectifs à atteindre. Ces objectifs ont pour but d’ajouter une couche supplémentaire de défis et de récompenses, encourageant les joueurs à s’améliorer constamment et à explorer différentes stratégies pour gagner.

Certains de ces défis auraient des exigences. Une limite à 85 de vitesse pour le joueur que vous devez sélectionner pourrait par exemple vous être demandée.

Il est important de noter que ce nouveau mode ne remplacerait pas le mode Clashs d’équipes, qui va d’ailleurs être totalement remanié pour EA FC 25. Penta apporterait simplement une nouvelle option pour les joueurs d’Ultimate Team qui cherchent à diversifier leur expérience de jeu.

Au final, ce nouveau mode (si ces fuites s’avèrent exactes) devrait être un mélange de Clubs Pro et Volta tout en réunissant des éléments de votre équipe Ultimate Team.