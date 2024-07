EA FC 25 introduit des fonctionnalités majeures dans le mode Carrière, apportant des changements au scouting, aux configurations tactiques, à la personnalisation et bien plus encore. Ces changements visent à enrichir à la fois le mode Carrière Manager et le mode Carrière Joueur avec un mélange de nouvelles idées et de fonctionnalités demandées par les fans.

Nous sommes encore à plusieurs mois de la sortie du jeu, vous pouvez donc vous attendre à une analyse détaillée de toutes ces fonctionnalités dans les semaines à venir.

L’article continue après la publicité

Mais en attendant, voici un aperçu de toutes les nouvelles fonctionnalités du mode Carrière d’EA FC 25.

L’article continue après la publicité

Tous les changements du mode Carrière d’EA FC 25

Mode Carrière féminin

EA SPORTS Vous pouvez gérer vos équipes féminines préférées dans EA FC 25.

Avec l’intégration des joueuses dans EA FC 24 Ultimate Team, un mode Carrière féminin semblait être la prochaine étape logique. EA FC 25 propose exactement cela, permettant de commencer un mode Carrière Manager ou Joueur avec vos stars ou équipes préférées des cinq meilleurs championnats de football féminin :

L’article continue après la publicité

Women’s Super League

NWSL

D1 Arkema

Liga F

Frauen-Bundesliga

L’UWCL sera également présent dans le mode Carrière, vous permettant de mener votre équipe à la gloire européenne.

FC IQ

EA FC 25 apporte une refonte tactique nécessaire à la franchise, avec l’ajout des rôles des joueurs et des tactiques d’équipe, remplaçant les taux de travail et les instructions des joueurs. Tout cela tombe sous le label FC IQ, et bien que présent dans tous les modes de jeu, le concept est le mieux adapté pour le mode Carrière.

L’article continue après la publicité

En rapport: Les meilleurs pépites de FIFA 23 dans le mode Carrière

L’article continue après la publicité

Grâce à ce nouveau système, vous pourrez créer des tactiques personnalisées plus efficacement en assignant différents rôles aux joueurs. Par exemple, si vous voulez jouer en 4-3-3 standard avec votre MDC redescendant en défense, vous pouvez lui assigner le rôle de demi-centre. De même, vous pouvez demander à vos milieux de terrain de jouer plus haut sur le terrain comme des “demi-ailiers”.

Le succès de vos joueurs dans ces rôles dépend de leur familiarité avec eux. Vous pouvez améliorer cette statistique en embauchant des entraîneurs qui s’alignent avec la vision tactique de votre équipe.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Point de départ en direct

Une des fonctionnalités les plus intrigantes à venir dans le mode Carrière est le Point de départ en direct qui permet de commencer une nouvelle sauvegarde basée sur l’état de la saison réelle. Ces points de départ seront mis à jour chaque semaine, prenant en compte les classements, les résultats, les transferts, les statistiques, les suspensions, etc. des compétitions en cours comme la Premier League, LaLiga, Ligue 1, et plus encore.

L’article continue après la publicité

Par exemple, si Ipswich, récemment promu, se retrouve en tête du classement à la quatrième journée, vous pourrez commencer à partir de ce point et les guider vers la gloire. Alternativement, si Everton est pris dans une lutte pour le maintien avec quatre matchs à jouer, vous pouvez intervenir comme un héros et maintenir les Toffees dans l’élite.

L’article continue après la publicité

Il est à noter que cette fonctionnalité ne sera pas disponible au lancement et sera ajoutée via une mise à jour future.

L’article continue après la publicité

Icônes dans le mode Carrière Joueur

EA SPORTS Faites s’entrechoquer le passé et le présent en lançant le mode Carrière Joueur avec une Icône.

Le mode Carrière Joueur ‘EA FC 25 vous permettra de jouer en tant qu’Icônes dans un cadre moderne. Vous hériterez des diverses statistiques, styles de jeu et rôles des joueurs attribués à ces légendes et écrirez l’histoire avec eux dans le club de votre choix. Il reste à voir si les développeurs introduiront des fonctionnalités spécifiques aux carrières des Icônes pour les différencier d’une sauvegarde de mode Carrière Joueur standard.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Au lancement, Andrea Pirlo, Ruud van Nistelrooy, Kelly Smith et Thierry Henry seront disponibles dans le mode Carrière. Les propriétaires de l’Édition Ultimate auront accès au trio des galactiques : David Beckham, Zinedine Zidane et Ronaldo.

Révision de l’académie des jeunes

EA SPORTS Le scouting sera nettement plus approfondi dans EA FC 25.

Le système de jeunes d’EA FC 24 laissait beaucoup à désirer, et EA répond à ces plaintes de plusieurs manières. Pour commencer, vous pouvez désormais envoyer des scouts dans 160 pays. Au-delà de cette expansion, vous pouvez demander aux scouts de chercher jusqu’à quatre positions et trois rôles spécifiques.

L’article continue après la publicité

Les jeunes prospects auront également l’air de leur âge et leurs traits faciaux vieilliront avec le temps. En parlant de jeunes joueurs, vous pouvez maintenant jouer un rôle direct dans leur développement au lieu de les envoyer en prêt pour toute la saison. Cela se fait via le nouveau mode Rush qui est intégré dans le mode Carrière Manager et Joueur.

L’article continue après la publicité

Vous pouvez organiser des tournois tous les deux mois et jouer des matchs 5v5 avec vos jeunes joueurs. Ici, vous aurez la possibilité de les utiliser avec leurs évaluations actuelles ou leur potentiel maximal pour voir si investir tout ce temps dans leur développement en vaut la peine.

L’article continue après la publicité

Origines des joueurs

Comme son nom l’indique, les Origines des joueurs donnent une histoire à votre footballeur personnalisé. EA FC 25 proposera une variété d’histoires d’origine, toutes influençant la personnalité et l’attitude de votre joueur, et impactant même certaines statistiques. Voici toutes les Origines des joueurs que nous connaissons jusqu’à présent :

L’article continue après la publicité

Page blanche

Grandes attentes

Gravir les échelons

Retour en gloire

Les noms donnent une idée assez claire de ce que sont leurs histoires associées. Avec les Origines des joueurs, vous pourrez contrôler le récit autour de votre joueur plus efficacement.

L’article continue après la publicité

Changements des réseaux sociaux

La section des réseaux sociaux aura une plus grande présence dans le mode Carrière d’EA FC 25. Vous verrez désormais des commentaires sur vos performances de la part des utilisateurs en ligne ainsi que des discussions générales sur ce qui se passe dans le sport.

Des publications réputées rapporteront les nouvelles du jeu comme elles le font dans la réalité. EA a également intégré le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, qui annoncera les transferts avec son célèbre “Here We Go”.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Intros de match et moral

Bien que ce ne soit pas exactement une nouvelle fonctionnalité, les intros de match seront de retour dans le mode Carrière. Leur retrait dans EA FC 24 avait attiré une avalanche de critiques de la part des fans, donc c’est bon de voir les développeurs répondre aux commentaires des joueurs. Le système de moral standard reçoit également quelques ajustements qui changent l’accent vers la recherche du “point idéal pour le bonheur des joueurs”.

L’article continue après la publicité

Un moral élevé ne se traduit plus par des performances optimales, car les joueurs peuvent devenir trop à l’aise et complaisants. Cela affecte négativement leurs attributs mentaux, vous forçant à gérer stratégiquement le moral de votre équipe.

L’article continue après la publicité

Et voilà toutes les nouvelles fonctionnalités du mode Carrière d’EA FC 25 que nous connaissons pour le moment. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, consultez nos prédictions de notes des meilleurs joueurs ainsi que toutes les licences présentes dans le jeu.