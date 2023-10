Mode Carrière EA FC 24 : Meilleurs agents libres et joueurs en fin de contrat

Les agents libres et les joueurs en fin de contrat valent la peine d’être recrutés dans le mode Carrière d’EA FC 24, car ils sont moins coûteux et peuvent considérablement accélérer votre progression. Voici donc la liste des meilleurs agents libres et joueurs en fin de contrat que vous pouvez obtenir à des prix relativement abordables.

Comme toujours, il ne manque pas de championnats, d’équipes et de joueurs sous licence dans EA FC 24. Que ce soit en mode Carrière ou en Ultimate Team, vous aurez l’occasion de débloquer non seulement les joueurs les plus en vogue du moment, mais aussi une grande variété de talents émergents et de vétérans du monde entier.

Gérer les dépenses constitue une tâche majeure dans le mode Carrière, et certains des joueurs offrant le meilleur rapport qualité-prix sont souvent les jeunes étoiles et les vétérans en fin de contrat. De Manuel Neuer à Toni Kroos en passant par Kylian Mbappé, le choix de bons joueurs est clairement vaste.

Sur ce, voici les meilleurs agents libres et joueurs en fin de contrat dans le mode Carrière d’EA FC 24.

EA SPORTS

Meilleurs agents libres et joueurs en fin de contrat dans le mode Carrière d’EA FC 24

Le mode Carrière d’EA FC 24 inclut des versions assez fidèles des contrats réels, ce qui signifie que les joueurs en fin de contrat dans la réalité seront disponibles à bas prix en jeu. Les agents libres sont des joueurs sans club après l’expiration de leur contrat, tandis que les joueurs en fin de contrat n’ont plus qu’une année.

Après avoir parcouru la vaste base de données du jeu, nous avons concocté un guide des meilleurs agents libres et joueurs en fin de contrat à cibler dans EA FC 24.

Meilleurs gardiens agents libres et en fin de contrat dans le mode Carrière d’EA FC 24

Joueur Club Contrat Luis Malagón Necaxa Libre Koen Casteels Wolfsburg Contrat expiré Manuel Neuer Bayern Munich Contrat expiré Alex Meret Naples Contrat expiré Hugo Lloris Tottenham Contrat expiré Alban Lafont FC Nantes Contrat expiré Rui Patricio AS Rome Contrat expiré

Meilleurs défenseurs agents libres et en fin de contrat dans le mode Carrière d’EA FC 24

Joueur Poste Club Contrat Jesus Gallardo DG Monterrey Libre Yerry Mina DC Fiorentina Contrat expiré Axel Tuanzebe DC Ipswich Contrat expiré Presnel Kimpembe DC PSG Contrat expiré Eric Dier DC Tottenham Contrat expiré Nico Elvedi DC Gladbach Contrat expiré Lukas Klostermann DC RB Leipzig Contrat expiré Mario Hermoso DC Atletico Madrid Contrat expiré Alejandro Balde DG FC Barcelone Contrat expiré Tiago Djalo DC Lille Contrat expiré Leonardo Spinazzola DG AS Rome Contrat expiré Aaron Wan-Bissaka DD Manchester United Contrat expiré

Meilleurs milieux de terrain agents libres et en fin de contrat dans le mode Carrière d’EA FC 24

Joueur Poste Club Contrat Luis Chavez MC Pachuca Libre Carlos Rodgriguez MOC Cruz Azul Libre Wilfred Ndidi MDC Leicester City Contrat expiré Pablo Fornals MOC West Ham United Contrat expiré Adrien Rabiot MC Juventus Contrat expiré Guido Rodriguez MDC Real Betis Contrat expiré Youssouf Fofana MDC Monaco Contrat expiré Jorginho MC Arsenal Contrat expiré Koke MC Atlético Madrid Contrat expiré Thiago MC Liverpool Contrat expiré Toni Kroos MC Real Madrid Contrat expiré

Meilleurs attaquants agents libres et en fin de contrat dans le mode Carrière d’EA FC 24

Joueur Poste Club Contrat Jesus Corona AD FC Seville Libre Henry Martin BU America Libre Alexis Vega AG Guadalajara Libre Soufiane Boufal AC Angers Libre Thomas Muller AC Bayern Munich Contrat expiré Alexis Sanchez AC Inter Contrat expiré Nico Williams AD Athletic Club Contrat expiré Kylian Mbappe BU PSG Contrat expiré Wissam Ben Yedder BU Monaco Contrat expiré Rafa AD Benfica Contrat expiré Anthony Martial BU Manchester United Contrat expiré Demarai Gray AG Al-Ettifaq Contrat expiré

Et voilà pour notre liste des meilleurs agents libres et joueurs en fin de contrat à recruter dans EA FC 24.

Pour en savoir plus sur EA SPORTS FC, n’hésitez pas à consulter nos autres guides ci-dessous :

