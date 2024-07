Les joueurs d’EA FC 25 prédisent que la fonctionnalité de faute tactique brisera des manettes

L’ajout d’une fonctionnalité de faute tactique dans EA FC 25 permettra aux joueurs de saisir un adversaire voire de le faire tomber pour empêcher une contre-attaque. Bien que cette fonctionnalité soit utile, les membres de la communauté ont reconnu qu’elle pourrait devenir frustrante à affronter.

Avant le lancement de FC 25 le 27 septembre, EA a présenté plusieurs nouvelles fonctionnalités prévues pour la franchise à la fin du mois de juillet. Parmi ces nouveautés, le FC IQ révolutionne les tactiques, et des changements demandés par la communauté, tels que des évolutions améliorées et des nerfs des mouvements des gardiens de but, sont quelques-unes des additions notables.

Parmi ces nouveaux outils figure la faute tactique, qui permettra aux joueurs d’arrêter une contre-attaque au prix d’un carton jaune. Les membres de la communauté ont salué EA pour l’ajout de cet élément particulièrement réaliste, tout en sachant que ce sera également une source constante de frustration.

Selon les développeurs, les fans de football pourront commettre une faute intentionnelle en maintenant RB/R1 + A/X.

Auparavant, une faute tactique était possible, mais plus difficile à réaliser. Un tacle glissé mal effectué pouvait facilement entraîner un carton rouge direct. Avec l’introduction de cette nouvelle fonctionnalité, attendez-vous à voir beaucoup plus de cartons jaunes.

Les fautes tactiques seront particulièrement utiles dans les compétitions Ultimate Team Champions. Chaque victoire compte dans ce mode, et les joueurs affrontent les meilleurs à chaque match.

“Ça va vraiment atteindre un nouveau niveau de toxicité dans les UT Champions. Imaginez un face-à-face dans la dernière minute pour égaliser, et vous réussissez cette manœuvre,” a ajouté un autre joueur.

Les joueurs d’EA FC 25 s’attendent à ce que cette fonctionnalité soit beaucoup utilisée en match. Cependant, une utilisation excessive de cette technique pourrait entraîner l’expulsion de l’équipe. Ne vous attendez pas à ce que cela nuise trop à l’expérience globale.

