FIFA 22 : Les meilleures tactiques personnalisées, dispositifs et instructions

more

Load More

Ces deux formations ont vu les positions AVD et AVG transformées en rôles AT dans FIFA 22.

Ce dispositif comprend trois défenseurs centraux, deux défenseurs latéraux, deux milieux de terrain et enfin trois attaquants.

La nouvelle formation sera un 5-4-1 similaire à celui de FIFA 21 et des précédents jeux, mais prendra la forme d’un losange, ou plus précisément d’un diamant.

DG : Rester derrière en attaque DD : Rester derrière en attaque MDC : Rester derrière en attaque pour le premier, Monter pour l’autre MC : Couvrir centre MD et MG : Rester devant, Dans le dos de la défense BU : Rester axial, Dans le dos de la défense, Rester devant

Il existe un certain nombre de formations méta cette année dans FIFA 22, avec notamment :

Cette tactique nous est présentée par le créateur de contenu Thip à l’aide du coach professionnel de FIFA, Ped. Elle fonctionne avec 3 défenseurs, 5 milieux et 2 attaquants.

En effet, en fonction du système avec lequel vous allez jouer dans le mode Ultimate Team, vous serez en bonne position pour remporter davantage de victoires dans Rivals, Clashs d’équipes et FUT Champions.

FIFA 22 a bouleversé la méta avec de nouvelles formations, tactiques personnalisées et instructions pour les joueurs. Mais que devez-vous utiliser pour dominer en FUT Champions et en Division Rivals ? Tout ce que vous devez savoir.

by Dexerto