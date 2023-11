Les meilleures tactiques et formations personnalisées du Clubs EA FC 24

Vous avez trouvé un bon groupe de joueurs et souhaitez maintenant amener votre équipe au niveau supérieur et concourir parmi l’élite ? Voici alors les meilleures tactiques personnalisées et formations que vous devez utiliser dans le mode Clubs d’EA FC 24.

Bien qu’Ultimate Team vole généralement la vedette, le Clubs Pro est un mode de jeu essentiel dans FIFA depuis de nombreuses années. Nous jouons peut-être à EA FC cette fois-ci et ce mode adoré par les fans a été rebaptisé Clubs, mais l’idée reste toujours la même.

Avoir plusieurs joueurs contrôlés individuellement permet au mode Clubs d’avoir un plafond de compétences inégalé, nécessitant bien plus que l’achat de quelques joueurs méta sur le marché des transferts. Vous aurez besoin de constructions de haut niveau, des bons archétypes, et des meilleures tactiques.

Découvrez alors nos recommandations pour les meilleures tactiques personnalisées et formations à utiliser dans le mode Clubs d’EA FC 24.

Meilleures tactiques personnalisées et formations Clubs EA FC 24

4-1-2-1-2 (2)

Conserver la possession est crucial dans Clubs, car l’autre équipe ne peut pas marquer tant que vous avez le ballon. Il y a pas mal d’options pour un jeu basé sur la possession, mais nous trouvons que la variante étroite du 4-1-2-1-2 est la meilleure globalement.

C’est excellent pour créer des occasions, car vous pouvez régulièrement faire avancer cinq ou six joueurs, tous effectuant des courses superposées. Cela devient beaucoup pour les défenses adverses à gérer, surtout si elles dépendent de l’IA.

Défense

Style défensif : Équilibré

Largeur défensive : 45

Profondeur : 60

Attaque

Construction : Équilibrée

Occasion : Équilibrée

Largeur : 65

Joueurs dans la surface : 6 barres

Corners : 3 barres

Coups francs : 2 barres

4-3-3 (4)

Bien que moins populaire dans Ultimate Team, le 4-3-3 est une option beaucoup plus attrayante dans Clubs, car les joueurs peuvent créer des BU exceptionnels. Avoir un attaquant grand avec de hauts attributs physiques sera généralement trop pour les équipes à contenir.

Les ailiers peuvent rester larges pour centrer le ballon et étirer le jeu tandis que les milieux de terrain offrent des options supplémentaires et peuvent même soutenir les ailiers pour les mettre dans les bonnes positions.

Défense

Style défensif : Équilibré

Largeur défensive : 40

Profondeur : 55

Attaque

Construction : Équilibrée

Occasion : Passes directes

Largeur : 65

Joueurs dans la surface : 4 barres

Corners : 1 barre

Coups francs : 1 barre

4-2-3-1

Cette formation n’est pas facile à jouer, mais c’est l’une des meilleures dans Clubs.

Un 4-2-3-1 bien géré peut battre à peu près tout et est sans doute la meilleure façon de décomposer les nombreux bus à 5 défenseurs que vous allez rencontrer.

Défense

Style défensif : Équilibré

Largeur défensive : 50

Profondeur : 60

Attaque

Construction : Équilibrée

Occasion : Appels de balle

Largeur : 65

Joueurs dans la surface : 6 barres

Corners : 3 barres

Coups francs : 2 barres

3-5-2

Parfois, vous avez juste besoin d’un but dans Clubs et il n’y a pas de meilleure formation pour en obtenir un que le 3-5-2. Bien que cela soit extrêmement offensif et vous laissera vulnérable aux contre-attaques, c’est aussi pratiquement impossible pour les adversaires de vous arrêter.

Les latéraux étirent le jeu, les deux attaquants donnent beaucoup de travail aux DC adverses, les MDC ouvrent le jeu et le MOC dirige le spectacle. Considérez cela comme une excellente option pour les matchs où vous êtes plus forts que l’autre équipe ou les matchs où le temps presse et vous devez marquer.

Défense

Style défensif : Équilibré

Largeur défensive : 35

Profondeur : 70

Attaque

Construction : Équilibrée

Occasion : Passes directes

Largeur : 50

Joueurs dans la surface : 6 barres

Corners : 3 barres

Coups francs : 2 barres

5-3-2

Si le 3-5-2 est le choix de prédilection lorsque vous avez besoin d’un but, le 5-3-2 est le meilleur choix pour ne pas en encaisser. En essence, ce qui rend cela si fort, c’est qu’en ayant autant de défenseurs dédiés, cela devient une corvée pour les équipes de vous attaquer.

N’ayez pas peur d’envoyer les latéraux en avant, car il y a normalement suffisamment de couverture défensive pour faire face aux conséquences.

Défense

Style défensif : Équilibré

Largeur défensive : 50

Profondeur : 35

Attaque

Construction : Équilibrée

Occasion : Passes directes

Largeur : 60

Joueurs dans la surface : 4 barres

Corners : 2 barres

Coups francs : 1 barre

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur les meilleures tactiques et formations dans Clubs sur EA FC 24.

Au fur et à mesure que la méta évolue et que les équipes découvrent ce qui est le mieux, nous mettrons à jour ce guide.