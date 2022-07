FIFA 23 : Les fans du Real Madrid souhaitent voir cette célébration arriver

more

Load More

Dans le passé, EA a déjà introduit un certain nombre de célébrations personnalisées dans FIFA, permettant aux joueurs de danser, de courir et même d’interagir avec la foule.

Alaba a ensuite déclaré : “C’est bien d’essayer une nouvelle célébration de temps en temps“, et les fans du Real Madrid ont rapidement semblé en accord avec lui puisqu’ils ont immortalisé ce moment.

Selon l’agence de presse sportive allemande Sports1 , Alaba “n’a pas beaucoup pensé à la célébration sur le moment et il a attrapé la chaise par pure émotion“.

Et maintenant que nous nous rapprochons doucement de la sortie de FIFA 23, un fan du Real Madrid a décidé de partager une célébration qui pourrait parfaitement s’intégrer dans ce prochain opus.

Bien que certains préfèrent désactiver les célébrations de but pour préserver la fluidité des matchs (ou pour ne pas rager), d’autres ne peuvent s’empêcher d’apprécier ces animations lorsque le ballon fait trembler les filets.

Lors d’un match de foot, rien ne permet de mieux saisir l’émotion d’un but comme lorsque les joueurs eux-mêmes célèbrent sur le terrain, et cela se retransmet également dans les jeux FIFA.

by Ludovic Quinson