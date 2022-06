FIFA 23 : Nouveaux championnats, nouvelles équipes et nouveaux stades

Sur FIFA 23, vous aurez l’occasion de jouer avec encore plus d’équipes, de championnats et de stades différents que jamais.

FIFA 23 se prépare déjà à être la plus grosse année pour la franchise d’EA avec encore plus de licences officielles que d’habitude. Dans cet article, découvrez les nouveaux championnats, nouvelles équipes et les nouveaux stades que nous connaissons déjà.

Nous savons désormais que le partenariat entre Electronic Arts et la FIFA va se terminer après FIFA 23, ce sera donc le dernier avant que le nom EA SPORTS FIFA fasse son apparition. Mais avant de démarrer une nouvelle ère, FIFA 23 devrait tout avoir pour nous surprendre.

Advertisement

Lire aussi – FIFA 23 : Prédictions des cartes joueurs Ones to Watch

Les nouveaux championnats sur FIFA 23

Il y aura plein de nouveaux championnats à découvrir sur FIFA 23, dont la plupart liés au football féminin qui prend de plus en plus de place sur le jeu de football virtuel. La liste n’est pas définitive mais voici les nouveaux championnats ajoutés sur FIFA 23 :

FA Women’s Super League (Angletterre)

National Women’s Soccer League (Etats-Unis)

Frauen-Bundesliga (Allemagne)

Division 1 Féminine (France)

Même si nous avons de nouveaux championnats, il faut également noter le retrait de deux championnats : J-League (Japon) et Liga BBVA MX (Mexique).

Les nouvelles équipes sur FIFA 23

À l’occasion de la Coupe du Monde au Qatar et du contenu prévu à l’occasion sur FIFA 23, nous pourrons jouer avec de nouvelles sélections très intéressantes et un club prestigieux fait officiellement son retour.

Advertisement

Voici les nouvelles équipes de FIFA 23 :

Juventus (club)

Croatie (sélection nationale)

Sénégal (sélection nationale)

Cameroun (sélection nationale)

Maroc (sélection nationale)

Ghana (sélection nationale)

Tunisie (sélection nationale)

Les nouveaux stades sur FIFA 23

Et pour couronner le tout, voici une liste des nouveaux stades sur lesquels vous pourrez fouler la pelouse à l’occasion de la sortie de FIFA 23 :

Spotify Camp Nou (FC Barcelone)

Allianz Arena (FC Bayern Munich)

Allianz Stadium (Juventus)

Stadio Olimpico (Rome / Lazio)

City Ground Stadium (Nottingham Forest)

Rendez-vous dans quelques mois pour la sortie officielle de FIFA 23 qui promet d’être exceptionnelle !