Joueur du Mois en Liga sur FIFA 23 : nominés et gagnants du POTM

Les DCE POTM sont de retour sur FIFA 23, et LaLiga est l’un des plus grands championnats sur lequel les fans peuvent voter. Découvrez donc les derniers nominés et gagnants du POTM de ce championnat.

FIFA 23 Ultimate Team regorge de cartes spéciales à débloquer pour tous les fans de FUT allant des joueurs TOTW chaque mercredi aux événements promotionnels réguliers qui apportent de nouvelles équipes de joueurs.

Et en plus de tous ces événements, les SBC du Joueur du mois sont également de retour dans FIFA 23, et la communauté peut même avoir son mot à dire sur le choix du vainqueur.

Découvrez donc comment vous pouvez voter pour le POTM LaLiga sur FIFA 23.

Comment voter pour le POTM LaLiga de FIFA 23 ?

À chaque fois qu’un nouveau lot de nominés pour le Joueur du mois de LaLiga est annoncé, les joueurs peuvent voter dans l’espoir que leur favori reçoive un DCE sur FIFA 23. Pour soumettre votre vote, il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous :

Rendez-vous sur le site du POTM de LaLiga d’EA SPORTS. Faites défiler les candidats et faites votre choix Appuyez sur le bouton de vote Attendez que votre vote soit confirmé et c’est tout !

Les nominés et le gagnant du POTM LaLiga de septembre de FIFA 23

Les votes sont terminés et le gagnant du POTM LaLiga de septembre est Federico Valverde, qui a contribué à l’excellent début de saison du Real Madrid. L’Uruguayen a réalisé des performances époustouflantes, tant au milieu du terrain que sur l’aile droite.

La liste complète des nominés :

Dani Parejo (Villarreal)

Robert Lewandowski (FC Barcelone)

Federico Valverde (Real Madrid)

Samu Castillejo (Valence)

Luiz Felipe (Real Betis)

Brais Mendez (Real Sociedad)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Tous les vainqueurs du POTM LaLiga de FIFA 23

Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les anciens vainqueurs du POTM LaLiga de FIFA 23 :

Août : Borja Iglesias (Real Betis)

Septembre : Federico Valverde (Real Madrid)

Nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour avec les derniers gagnants et nominés, alors revenez ici pour rester au courant des meilleures performances de LaLiga chaque mois.