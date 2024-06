Assurez-vous d’avoir vaincu ce boss d’Elden Ring pour accéder à Shadow of the Erdtree

Elden Ring Shadow of the Erdtree sort le 21 juin 2024. Cependant, selon les statistiques, plusieurs joueurs n’ont pas encore vaincu le boss requis pour accéder au DLC.

Elden Ring Shadow of the Erdtree sera fortement lié à Miquella, l’un des enfants de Marika. Au cas où vous ne le sauriez pas, Mohg, le Seigneur du Sang, a enlevé Miquella pendant l’Éclatement et l’a placé à l’intérieur d’un cocon, l’a nourri de sang et l’a fait muter en un monstre hideux.

Mohg voulait transformer Miquella en Dieu et devenir son consort en utilisant la magie du Sang. Si vous vous demandez pourquoi tout ce discours, la réponse est : vous devez vaincre Mohg, le Seigneur du Sang afin de pouvoir vous lancer dans le DLC d’Elden Ring.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, il s’avère qu’environ 62 % des joueurs n’ont pas encore vaincu ce boss. D’après les statistiques de Steam, seuls 38 % des joueurs l’ont vaincu au 11 juin 2024. Si les autres 62 % veulent jouer au DLC le 21 juin, ils ont approximativement 10 jours pour vaincre Mohg.

Seuls 38 % des joueurs sur Steam ont vaincu Mohg.

Le problème est que Mohg est un boss vraiment difficile à combattre et vous devez bien vous préparer avant de l’affronter. En plus d’une arme complètement améliorée, vous avez également besoin de la Larme de cristal purificatrice pour survivre à l’attaque de Mohg. Cet objet est une récompense de la quête Yura le Doigt sanglant.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le simple fait d’atteindre Mohg est compliqué car vous devez soit compléter la quête Masque Blanc de Varré, soit découvrir un portail secret dans les Champs enneigés consacrés.

La quête de Varré prend du temps et les Champs enneigés consacrés sont une zone endgame qui peut être débloquée bien plus tard dans le jeu. Cela signifie que, à moins que 62 % des joueurs aient délibérément ignoré le boss, il va leur falloir beaucoup jouer à Elden Ring dans les 10 prochains jours.

En effet, vaincre Mohg a ses avantages, car en plus du DLC, vous aurez aussi accès à de nombreuses Runes. Elden Ring peut être un jeu accessible, mais si les développeurs le souhaitent, ils peuvent le rendre extrêmement difficile.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela signifie qu’il vaut mieux s’être préparé à l’avance. Vaincre Mohg permettra aux joueurs de monter en niveau de manière significative et ce sera une bonne pratique avant de plonger dans le DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree .