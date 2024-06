Comment vaincre le boss Lion Dansant de la Bête Divine dans Elden Ring Shadow of the Erdtree

Elden Ring Shadow of the Erdtree promet de nouvelles rencontres épiques avec des boss et le premier d’entre eux est le Lion Dansant de la Bête Divine. Voici comment vaincre ce premier grand boss du DLC.

Le Lion Dansant de la Bête Divine a été l’un des premiers boss que nous avons vus dans la bande-annonce d’Elden Ring Shadow of the Erdtree et la créature sert également de premier grand boss du donjon Héritage. Cela signifie que la bataille est obligatoire et que le Lion Dansant doit être vaincu avant de pouvoir progresser dans l’histoire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cette bête redoutable ne se laissera pas abattre facilement. Cependant, certaines stratégies permettent de vaincre cet ennemi monstrueux. Voici donc comment vaincre le Lion Dansant de la Bête Divine dans Elden Ring Shadow of the Erdtree.

Fromsoftware Freyja, chevaleresse du Lion Rouge, est une alliée utile contre le Lion Dansant

Où trouver le Lion Dansant de la Bête Divine

Trouver le Lion Dansant dans Shadow of the Erdtree est relativement simple, il suffit de progresser dans le premier donjon Héritage connu sous le nom de Belurat, à la Tour de la Colonie, jusqu’à atteindre l’arène finale.

Vous pourriez croiser une vieille dame grincheuse au cours de vos voyages dans le donjon, et une fois que vous trouverez le Lion Dansant, elle le réveillera de son sommeil et l’encouragera à vous attaquer. C’est un événement fixe qui ne peut pas être modifié.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La bonne nouvelle est que si vous avez rencontré certains des PNJ qui composent les Suivants de Miquella et épuisé leur dialogue, vous pourrez alors en invoquer deux pour vous soutenir contre le boss.

Attention, le Lion Dansant de la Bête Divine recevra un buff pour chaque allié PNJ que vous invoquez, mais deux personnages, vos cendres spirituelles et vous-même devriez former une équipe solide contre un ennemi puissant.

Le Lion Dansant est incroyablement rapide et maîtrise les éléments. Une fois la bataille commencée, il vous bombardera dès le départ avec des attaques de foudre, de vent et de gel. L’accumulation de gel peut être mortelle dans ce combat, donc si cela vous pose des difficultés, envisagez d’utiliser quelque chose pour vous protéger contre cela, comme un consommable ou un talisman.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avoir un PNJ ou une cendre invocatrice sera un excellent moyen de distraire le Lion Dansant, vous permettant de porter quelques coups bien placés pendant qu’il vous tourne le dos. Vous pouvez rouler vers le Lion pour esquiver bon nombre de ses attaques, et rester proche de la bête est un excellent moyen d’éviter la plupart de ses projectiles.

Il perdra également du temps à enchaîner ses attaques de suivi pendant que vous êtes en sécurité et que vous vous préparez pour une contre-attaque. De temps en temps, le Lion Dansant se redressera et commencera à mordre l’air, après cela, il vous attrapera pour une attaque puissante. Heureusement, ces attaques étant prévisibles, elles sont faciles à éviter. Cependant, elles peuvent être mortelles si vous vous faites prendre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il y a une deuxième attaque durant laquelle il se redresse puis commence à cracher des débris, cette attaque est plus ennoyeuse que mortelle et peut être bloquée, esquivée ou évitée. Observez ce qu’il fait avec sa bouche pour différencier les deux types d’attaque. Cependant, la première et la plus dangereuse a le plus long temps de préparation.

Fromsoftware Vous obtiendrez la tête surdimensionnée du Lion Dansant en récompense pour l’avoir tué.

Phase 2 du Lion Divin

Une fois que le Lion Dansant de la Bête Divine atteint 50 % de santé, il passera à sa deuxième phase. Ici, il alternera entre les éléments une ou deux fois par minute. Ses attaques deviendront plus dangereuses, mais il annoncera ces changements en lévitant un moment, vous donnant une chance de porter quelques coups.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ses mouvements deviendront alors plus prévisibles, car vous saurez à quelle phase le Lion est en fonction de son apparence. Lors de sa phase de foudre, roulez pour vous éloigner de ses attaques, mais roulez à travers ses attaques de vent et essayez de le frapper dans cette brève ouverture. Vous pouvez également sauter par-dessus ses attaques de glace et même porter un coup en sautant si le boss est assez proche.

Une fois que la santé du Lion Dansant devient critique, il deviendra désespéré et commencera à utiliser son attaque Triple Élément pour essayer de vous abattre. Répétez simplement les tactiques ci-dessus et essayez de garder votre calme, car à ce stade, le Lion n’est qu’à quelques coups de la mort.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le Lion Dansant est aussi susceptible aux Saignements et à la Putréfaction Écarlate, donc si vous utilisez un build qui utilise des saignements et d’autres altérations d’état, cela mettre un terme au combat plus rapidement en infligeant des dégâts supplémentaires.

Une fois le combat fini, vous serez récompensé par le casque Tête du Lion Dansant, ainsi que par son Souvenir, qui peut être ramenée à la Table Ronde.

Vous plongez dans Shadow of the Erdtree ? Découvrez nos guides et toute l’actualité du Royaume des Ombres dans la rubrique Elden Ring de notre site.

L’article continue après la publicité