ZEvent 2022 : la twittosphère fait bloc pour soutenir Antoine Daniel et Angle Droit

Au cours du rush final du ZEvent 2022, Angle Droit et Antoine Daniel ont vivement réagi au traditionnel message de soutien à l’événement caritatif d’Emmanuel Macron, une réaction qui a fait couler beaucoup d’encre et qui leur a valu une vague de soutien sur Twitter.

Beaucoup en doutait, mais ils l’ont fait ! Cette année encore les streamers du ZEvent sont parvenus à battre le record établi l’année précédente en récoltant 10 182 126 euros pour The Sea Cleaners, WWF, la Ligue pour la protection des oiseaux, Time for Planet et Sea Sheperd.

Chloé Ramdani / ZEvent Les streamers du ZEvent sont parvenus à récolter plus de 10 millions d’euros de dons.

Cette prouesse est des plus impressionnantes d’une part parce que la barre avait été placée très haut lors de l’édition 2021 et d’autre part parce que la route des streamers a plus que jamais été pavée d’embûches. Avant même d’ouvrir ses portes, le ZEvent avait déjà fait des remous et les polémiques se sont enchaînées jusqu’à la fin …

Dès son annonce, l’événement caritatif s’était rapidement attiré les foudres des internautes, qui pointaient du doigt un “manque de diversité”, des absences remarquées, sans parler du choix de l’association qui était bien loin de faire l’unanimité. Par la suite se sont les donations goals qui ont semé la discorde, ainsi que la réaction d’Angle Droit et Antoine Daniel au message d’Emmanuel Macron.

Les messages de soutien se multiplient pour Angle Droit et Antoine Daniel

Le moins que l’on puisse dire c’est que la vidéo d’Emmanuel Macron pour soutenir le ZEvent a eu du mal à passer. De nombreuses voix se sont élevées à commencer par l’une des associations concernées pour souligner “le manque d’implication” du Président de la République pour tout ce qui touche à l’écologie ainsi que “les coups de com” qu’il multiplie depuis plusieurs années, citant le ZEvent ou encore ses collaborations avec McFly et Carlito.

Parmi les multiples coups de gueule que l’on retrouve sur la toile, ceux d’Angle Droit et d’Antoine Daniel ne sont pas passés inaperçus.

“Tous les ans son puta*in de tweet de merde à ce bat*rd, tous les ans j’en ai ras le cul. J’en ai ras le cul qu’il fasse sa promo sur notre putain de dos (…) ça me casse les c*uilles, on n’a pas demandé ça (…)“, a déclaré Antoine Daniel. “C’est à cause de gens comme lui, entre autres, qu’on fait ces évènements-là !”

“Bah oui tu comptes sur nous conn*rd, bah oui parce que tu ne br*nles rien, merde ! Si seulement tu avais les moyens de faire quelque chose !”, a déclaré AngleDroit.

Alors que les streamers ont fait couler beaucoup d’encre, un bon nombre d’internautes se sont manifestés sur Twitter pour leur apporter leur soutien.

Alors que que c’était la dernière édition du ZEvent sous ce format, l’accent étant davantage mis sur “l’échelle humaine” pour le ZEvent 2023, reste à voir si la prochaine édition se déroulera sous de meilleurs auspices.