ZEvent 2023 : comment va évoluer l’événement caritatif de ZeratoR, nouveau format

Après le succès du ZEvent 2022, ZeratoR a annoncé que cette édition allait être la dernière dans ce dispositif actuel afin de retrouver un “nouveau format plus à l’échelle humaine”. Voici alors tout ce que nous savons pour le moment sur le ZEvent 2023.

Après 50 heures de lives, le ZEvent 2022 s’est achevé le lundi 12 septembre à 2h du matin de la meilleure des façons puisque cette édition qui avait été très critiquée lors de sa première annonce a battu le record de l’année dernière avec un montant total de 10 182 126€ récoltés.

Cette édition qui était censée être un “flop” en raison des différentes débâcles sur les associations bénéficiaires et qui a été vivement critiquée par de nombreux Twittos en raison du casting de streamer présents (et absents) a donc totalement déjouée les pronostics, puisqu’elle a été un énorme succès.

Mais si le ZEvent 2022 s’est terminé sur un nouveau record dans une grande euphorie, les viewers ont directement ressenti toute la nostalgie de cet événement lors de sa clôture en raison du changement de format à prévoir pour l’année prochaine.

Et si pour le moment, il est bien trop tôt pour annoncer comment va se dérouler la prochaine édition du ZEvent, des premières pistes ont déjà été évoquées par ZeratoR.

Un retour aux bases pour le ZEvent 2023 avec un groupe plus restreint de streamers ?

CHLOÉ RAMDANI / ZEVENT Le ZEvent 2022 était la dernière édition avec un format regroupant un grand nombre de streamers.

Par le biais d’une interview pour Franceinfo, ZeratoR s’est exprimé sur le thème de l’écologie pour le ZEvent 2022 et sur le futur de l’événement.

“Cela faisait longtemps avec Dach qu’on voulait faire un ZEvent sur l’environnement. Mais on voulait que ce soit un petit peu le dernier, la fin des boucles… Et on s’est dit ‘là, au moins on terminera en beauté‘” explique ZeratoR.

“Ce n’est pas vraiment le dernier ZEvent, on voudrait juste qu’il se recentre à l’échelle humaine, peut-être de manière plus locale avec moins de gens. C’est histoire de faire une dernière grande clownerie“.

Le ZEvent 2023 devrait donc revenir aux bases de l’événement avec un casting de streamer beaucoup plus restreint, peut-être un peu dans l’esprit de “Projet Avengers” qui était la toute première expérience caritative organisée par ZeratoR en 2016 où 16 streamers étaient réunis afin de soutenir le programme “Gaming for Good” qui avait pour objectif de récolter des dons pour l’ONG Save the Children, à la suite des épisodes de sécheresse et de famine en Éthiopie.

Voilà donc tout ce que nous savons pour le moment au sujet de la prochaine édition du ZEvent. Si les détails sont relativement minces pour l’instant, le compte Twitter officiel de l’événement a cependant déjà laissé entrevoir l’annonce de la prochaine édition avec un simple tweet “#ZEVENT2023 ?“

Bien évidemment, dès que de nouvelles informations seront communiquées au sujet du ZEvent2023, nous ne manquerons pas de vous les partager le plus rapidement possible.