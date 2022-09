Emmanuel Macron profite du ZEvent 2022 pour annoncer 2 compétitions esport en France

Alors que le ZEvent 2022 touchait à sa fin, Emmanuel Macron a une nouvelle fois adressé un message de soutien aux streamers ainsi qu’aux viewers, mais il en a également profité pour annoncer la tenue de 2 compétitions esport en France, une initiative qui n’a pas été au goût de tout le monde.

À l’occasion de la Trackmania Cup de ZeratoR en juin dernier, une réception avait été organisée à l’Élysée réunissant tout le gratin de l’esport français. Au cours de cette réception, Emmanuel Macron était revenu sur les différentes pistes évoquées lorsqu’il s’était engagé à promouvoir l’esport s’il était réélu.

“J’ai pris quelques engagements, donc on va se porter candidat et essayer d’obtenir quelques grands événements esportifs mondiaux. Un major Counter Strike, une nouvelle compétition internationale de League of Legends. Si j’ai bien compris, malgré tout, on en a déjà eu pas mal, donc ce sera un peu plus dur. Mais il y a The International de Dota 2 où là, on a quand même pas mal de chances si on sait se positionner et se battre. Et donc ça, on va essayer de l’obtenir”, avait-il déclaré.

Si les déclarations du Président de la République avaient reçu un accueil des plus mitigés, il n’en était pas moins attendu au tournant, chacun attendant de voir si ces promesses allaient se concrétiser.

Après plusieurs semaines de silence radio, Emmanuel Macron a profité de son traditionnel message de soutien au ZEvent pour annoncer la tenue de 2 compétitions esport en France, une annonce qui a une nouvelle fois semé la discorde.

Pour certains la vidéo d’Emmanuel Macron au cours du ZEvent a du mal à passer

Après avoir félicité les viewers et les streamers du ZEvent 2022 qui se sont battus pour l’écologie, “une cause que je partage sur laquelle on va continuer de faire et surtout d’aller encore plus vite,” Emmanuel Macron a annoncé que la France accueillera en mai 2023 le Major de Counter Strike : Global Offensive en France, à l’Accor Arena à Paris, ainsi qu’une compétition sur TrackMania en 2024, les premiers TrackMania Games.

Les streamers ont pris connaissance de ce message en plein live avec leurs viewers, et le moins que l’on puisse dire c’est que les propos du Président de la République n’ont pas fait l’unanimité. Coup de com, inaction, la grogne est rapidement montée sur les réseaux sociaux, propulsant le hashtag “Macron” parmi les top tendances du jour avec plus de 103 000 tweets.

“Tous les ans son puta*in de tweet de merde à ce bat*rd, tous les ans j’en ai ras le cul. J’en ai ras le cul qu’il fasse sa promo sur notre putain de dos (…) ça me casse les c*uilles, on n’a pas demandé ça (…)“, a déclaré Antoine Daniel. “C’est à cause de gens comme lui, entre autres, qu’on fait ces évènements-là !”

“Bah oui tu comptes sur nous conn*rd, bah oui parce que tu ne br*nles rien, merde ! Si seulement tu avais les moyens de faire quelque chose !”, a déclaré AngleDroit.

Malgré la discorde que cette vidéo a semée, le record du ZEvent 2021 a été battu ! Les streamers du ZEvent 2022 sont parvenus à récolter 10 182 126 euros en faveur de The Sea Cleaners, WWF, la Ligue pour la protection des oiseaux, Time for Planet et Sea Sheperd.