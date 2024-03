Les fins ajoutées à Baldur’s Gate 3 suscitent le débat parmi les joueurs

La communauté de Baldur’s Gate 3 est profondément divisée sur les fins à venir qui seront ajoutées au jeu, débattant si elles sont méritées ou non.

Baldur’s Gate 3 s’apprête à recevoir une série de nouvelles fins, axées sur la fourniture de plus de contenu pour les joueurs qui choisissent de vivre une vie de mal dans le jeu.

Cependant, de nombreux fans sont déçus par cela, souhaitant que le contenu soit davantage axé sur les personnages et les compagnons.

Maintenant, la communauté est divisée car beaucoup d’autres estiment que les joueurs demandent simplement que leurs personnages préférés reçoivent plus de contenu, plutôt que ce qui est le mieux pour le jeu.

Débat communautaire sur les fins inédites de Baldur’s Gate 3

Sur le subreddit de Baldur’s Gate 3, un joueur a publié un message se plaignant qu’il espérait plus d’histoire pour les personnages de Karlach et Wyll, avec une attention spéciale accordée à Karlach.

Telle qu’elle est actuellement, Karlach ne guérit pas la bombe à retardement en elle, qui est le point central de son arc narratif.

Cependant, il lui est dit qu’il existe un remède qu’elle peut trouver, bien que nous ne le voyions jamais. Cela suffit selon d’autres utilisateurs de Baldur’s Gate 3 :

“Elle a de l’espoir, un plan pour une forge et une nouvelle aventure. Elle n’attend plus de mourir. Avez-vous besoin d’une scène de dix minutes la montrant subir une chirurgie cardiaque et adopter cinq enfants avant d’accepter qu’elle va vivre ?”

En réponse à ce post, beaucoup défendent les fins à venir, disant qu’il n’y a pas beaucoup de contenu pour les parcours maléfiques comparés à d’autres styles de jeu.

“Le parcours maléfique a besoin de plus de fins, c’est une bonne chose. Karlach a obtenu la conclusion dont elle avait besoin… et je dis ça en tant que fan de Karlach.”

Ils croient que ces fans se comportent de manière gâtée, surtout après que Karlach ait reçu un peu plus de contenu lorsque les développeurs ont ajouté un épilogue au jeu quelques mois après sa sortie.

Bien sûr, chaque joueur va vouloir passer plus de temps avec ses personnages préférés, mais il semble que certains joueurs aient fait la paix avec ce qu’ils ont reçu.