Record battu pour le ZEvent 2022, mais de justesse

Cette année encore, le ZEvent aura tenu tout le monde en haleine le temps d’un weekend, avant de finir en apothéose. Avec plus de 10 millions d’euros récoltés en faveur de The Sea Cleaners, WWF, la Ligue pour la protection des oiseaux, Time for Planet et Sea Sheperd, l’événement caritatif de ZeratoR et Dach rentre une nouvelle fois dans l’histoire.

Les paliers de dons avaient beau tomber les uns après les autres, jusqu’à la toute dernière minute les streamers et les viewers ont retenu leur souffle, craignant de ne pas parvenir à battre l’impressionnant record de l’année précédente, qui s’élevait tout de même à 10 064 480 euros.

Le challenge était de taille, mais qu’importe, main dans la main les streamers et leurs viewers n’ont rien lâché au cours de ces 50 heures de marathon, explosant tous les records un à un. Il aura fallu attendre avec un nœud à l’estomac jusqu’à environ 1h30 du matin pour que le dernier ne tombe, mais le contrat est rempli, la chaîne n’est pas rompue. Cette année encore les streamers du ZEvent sont entrés dans l’histoire en battant le record de l’année précédente.

Chloé Ramdani / ZEvent Incroyable, mais vrai, le record du ZEvent 2021 a été battu !

On ne peut pas dire pour cette édition 2022 que le record a été pulvérisé tant les sommes sont proches, un faible écart que bon nombre d’internautes attribuent aux multiples polémiques qui ont éclaté autour du ZEvent 2022, mais la performance reste impressionnante.

Le ZEvent entre une nouvelle fois dans l’histoire

Tout le monde en rêvait sans trop oser y croire, mais ils l’ont fait. Les streamers du ZEvent 2022 ont récolté 10 182 126 euros, une somme qui pour la première fois de l’histoire de l’événement caritatif sera répartie équitablement entre 5 associations choisies au préalable par les internautes, à savoir The Sea Cleaners, WWF, la Ligue pour la protection des oiseaux, Time for Planet et Sea Sheperd.

Jour après jour, les records des années précédentes se sont effacés pour laisser place à de nouveaux records qui semblent encore une fois presque impossibles à battre, mais après tout, rien n’est impossible pour les streamers du ZEvent.

La prochaine édition commence d’ailleurs déjà à timidement faire parler d’elle …