ZEvent 2022 : ZeratoR répond aux inquiétudes quant à la fondation choisie | GoodPlanet

Le ZEvent 2022 a été annoncé, au profit de la Fondation GoodPlanet. Après de vives critiques sur les réseaux sociaux, ZeratoR explique son choix.

Chaque année depuis 2016, le ZEvent (ou Avengers France lors de la première édition) réunit la crème du streaming francophone pour un week end de marathon streaming riche en émotions. L’événement a acquis une énorme popularité au fil des éditions, réunissant des centaines de milliers de viewers enthousiastes et battant d’année en année son propre record de dons.

Après avoir réuni d’énormes cagnottes pour Amnesty International, l’Institut Pasteur ou encore Action Contre la Faim, l’édition 2022 du ZEvent profitera à la Fondation GoodPlanet : une fondation française dont la mission est de “placer l’écologie au cœur des consciences et de susciter l’envie d’agir concrètement pour la terre et ses habitants”.

Advertisement

La Fondation GoodPlanet est l’heureuse bénéficiaire du prochain #ZEvent !

Nous sommes ravis que la cause environnementale soit mise à l’honneur et honorés que la Fondation ait été choisie pour l’incarner 💚 https://t.co/b1v4arEDxv — Fondation GoodPlanet (@GoodPlanet_) July 4, 2022

Néanmoins, ce ZEvent 2022 soulève de nombreux débats avant même le début du marathon caritatif. Après les réactions houleuses de nombreux internautes à la présentation de la liste de streamers invités, c’est dorénavant le choix de la fondation supportée qui est mis en cause.

Le ZEvent 2022 soutient la Fondation GoodPlanet : un choix qui fait débat

Peu après l’annonce du ZEvent 2022, nombre d’internautes ont partagé leur inquiétude voire leur indignation quant au choix de la fondation retenue. Sur Twitter, @GoodPlanet_ s’est empressé de répondre à nombre de questions afin de mettre au clair la philosophie de la fondation et de ses actions.

Advertisement

Parmi les actions souvent décriées de la fondation, on peut notamment citer leur association avec Elementhers dans le cadres d’une vente de NFTs au profit de la fondation. Une technologie souvent décriée pour son impact écologique néfaste.

1. Bonjour Memphyttv, merci pour vos questions. Elementhers a effectivement organisé une vente de NFTs au profit de la Fondation GoodPlanet. — Fondation GoodPlanet (@GoodPlanet_) July 5, 2022

3. Nous ne planifions pas de renouveler ce type de levée de fonds. Nous avons eu à cœur de limiter au max l’impact environnemental de cette opération. Pour info, cette opération était basée sur la Blockchain Solana, considérée à ce jour comme la plateforme la plus éco-responsable — Fondation GoodPlanet (@GoodPlanet_) July 5, 2022

On peut aussi citer la collaboration entre le groupe TotalEnergies, dont l’impact écologique des activités est source de nombreuses critiques, et la Fondation GoodPlanet. Autre sujet de discorde : la prise de position médiatique du fondateur de GoodPlanet, Yann Arthus-Bertrand, en faveur de la Coupe du Monde de football au Qatar.

Encore une fois, la fondation a pris soin de donner quelques éclaircissements concernant ces deux sujets :

Advertisement

Bonjour Lyz, pour clarifier : Total n’est pas un mécène de la Fondation mais nous lui permettons de s’inscrire dans une démarche de contribution à la neutralité carbone (compensation carbone) en finançant la construction de 8 400 biodigesteurs dans l’état du Telangana en Inde — Fondation GoodPlanet (@GoodPlanet_) July 5, 2022

3. Nous avons conscience que les grands groupes contribuent fortement au réchauffement climatique.

Nous sommes très vigilants à ce que les grands groupes n’utilisent pas notre nom à des fins de greenwashing. — Fondation GoodPlanet (@GoodPlanet_) July 5, 2022

5. (…) J’avais apprécié aussi le fait que cette manifestation soit entièrement compensée carbone. Mais je n’avais pas compris que les stades seraient climatisés, ce qui est ridicule ».

On reste à votre dispo si vous avez des questions ! — Fondation GoodPlanet (@GoodPlanet_) July 5, 2022

Si vous souhaitez en apprendre plus sur les actions de la Fondation GoodPlanet, nous vous invitions à vous renseigner sur leur site officiel, où à consulter les nombreuses réponses apportées par le compte Twitter officiel de la fondation.

ZeratoR explique le choix de GoodPlanet et annonce une interview pré-ZEvent

Suite aux débats enflammés qui ont entouré l’annonce du ZEvent 2022 et le choix de la Fondation GoodPlanet comme bénéficiaire, ZeratoR a pris la parole sur Twitter. Dans une série de tweets, le streamer et fondateur de l’événement est revenu sur le processus de sélection de l’organisation caritative.

“Je vois beaucoup de questions passer sur le ZEVENT mais aussi sur le choix de l’association (fondation) cette année. Sachez que nous voulions ABSOLUMENT faire le plus gros ZEVENT sur le thème de l’écologie car c’est un thème important qui nous touche tous.

Advertisement

Dans notre démarche, nous sélectionnons avec plusieurs personnes, spécialistes, et des anciens bénéficiaires, une liste d’associations potentielles en faisant énormément de recherches sur le passé/présent/futur. Nous essayons de regrouper certains critères comme par exemple le fait qu’elles soient transparentes, avec peu de drama et beaucoup d’actions concrètes, capables de gérer un don de plus de 7/8/9M d’€, reconnues d’utilité publique et mondialement, avec de l’ancienneté, sans actions illégales, et respectées dans leur domaine, mais cette liste est en réalité un but assez difficile à atteindre selon les domaines.

DONC la solution que nous avons choisie n’est pas “Dans ce cas, ne faisons rien” mais plutôt “Essayons de composer avec les acteurs”, et de faire en sorte que le ZEVENT soit utile.

Advertisement

Chaque année, pour le ZEVENT, vous révélez des problématiques sur l’association, de manière légitime. Et j’adore vous voir questionner l’association, les mettre face à des contradictions, vouloir chercher même parfois la petite bête, car c’est exactement ce qu’il faut faire quand on propose une cagnotte avec autant d’argent. On ne peut pas toujours tout changer dans une association, mais vous y contribuez avec le ZEVENT et de NOTRE côté en tant qu’organisateur on peut exiger une traçabilité de la collecte(comme c’est le cas tous les ans).

Je suis très fier que de plus en plus de gens se renseignent sur les actions et les associations du ZEVENT car je trouve que le sujet est souvent survolé par les donateurs alors qu’il est important. Vous participez ACTIVEMENT à ce que ces collectes soient respectées et que l’évènement soit un succès. Continuez.

Maintenant, évidemment que tout n’est pas rose, que parfois l’écologie c’est de la diplomatie, parfois devoir discuter avec les principaux responsables, parfois tenter des choses, parfois communiquer, parfois se tromper aussi. Sachez que vos questionnements nous ont poussés à vouloir agir et vous convaincre tout en confrontant toujours plus l’association (comme chaque année pendant l’interview ZEVENT et après l’évènement avec la traçabilité).

C’est pourquoi cette année pour la première fois nous allons organiser une interview AVANT l’évènement EN PLUS de celle qui aura lieu pendant le ZEVENT avec des intervenants. Nous espérons avec ce geste, et la communication de @GoodPlanet_, vous rassurer un peu plus sur l’utilisation future des fonds de cette collecte. C’est notre devoir en tant qu’organisateurs de vous expliquer pour quoi VOTRE argent va être utilisé et pourquoi nous pensons que le choix de cette année peut être le bon pour ce dernier gros ZEVENT sur l’un des thèmes les plus importants de toute l’humanité. Merci de votre confiance💚”

Pour la première fois depuis la création du ZEvent, les internautes auront donc l’occasion d’en apprendre plus sur la fondation bénéficiaire et de poser leurs questions avant même le début de l’événement.

Si la date de cette première interview n’est pas encore connue, il ne fait aucun doute que l’organisation du ZEvent comme la Fondation GoodPlanet auront à cœur de mettre les choses au clair pour lancer le marathon dans les meilleures conditions possibles.