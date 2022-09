Nouvelle polémique pour le ZEvent 2022 dont les donation goals sèment la discorde

Décidemment rien ne sera épargné à cette nouvelle édition du ZEvent qui essuie polémique sur polémique depuis son annonce. Après le choix de l’association et la liste des participants, c’est à présent les donation goals qui sont dans la ligne de mire des internautes.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avant même d’avoir commencé, le ZEvent 2022 avait déjà beaucoup fait parler de lui. En un rien de temps, l’événement caritatif s’est rapidement attiré les foudres des internautes, qui pointaient du doigt un “manque de diversité”, des absences remarquées, sans parler du choix de l’association qui était bien loin de faire l’unanimité.

Qu’à cela ne tienne, alors que la grogne montait sur la toile, les internautes ont eu droit à un retournement de situation historique. Pour la première fois du ZEvent, non seulement plusieurs associations vont être mises à l’honneur, mais en plus, elles ont été sélectionnées par le public.

Alors que tout semblait être rentré dans l’heure, à quelques heures du coup d’envoi de l’édition 2022 du ZEvent les critiques ont de nouveau fusé sur les réseaux sociaux, ciblant cette fois certains donation goals.

Les donations goals du ZEvent ne font pas l’unanimité

Si de multiples donation goals ont été critiqués, il semble que ce soit surtout ceux de Jeel et Ultia qui sont dans la ligne de mire des internautes. En effet, plusieurs internautes ont pointé du doigt que les donation goals de Jeel, qui comprennent des voyages en avion, étaient en contradiction avec le choix d’associations écologiques pour cette nouvelle édition.

Alors que les critiques se multipliaient, Jeel a pris la parole sur Twitter, expliquant dans un Twitlonger qu’elle voulait sortir de sa zone de confort, “apporter du challenge”. Elle est revenue en détail sur chacun de ses voyages, précisant qu’avant tout elle voulait proposer “peu de goals mais qui sont tous réalisables et intéressants à suivre, car instructifs, tout en me mettant en challenge avec moi-même”.

“Nous faisons tous des actions qui ont un impact négatif sur la planète dans notre quotidien. C’est comme ça, personne n’est parfait. L’important c’est d’en avoir conscience, de faire des efforts tous les jours et d’agir comme on le peut !Et c’est ça justement l’esprit du ZEvent non ? C’est d’agir tous ensemble, à notre échelle”, a-t-elle déclaré.

Quant à Ultia, des internautes ont considéré que ses donation goals n’étaient pas à la hauteur comparé à ceux d’autres streamers.

Les messages de soutien en faveur de la streameuse se sont rapidement multipliés, arguant que son audience était “plus chill” et n’a pas les mêmes attentes que celles des streamers auxquels elle était comparée et que c’était avant toute chose les dons qui comptaient et pas ce qui était promis en échange.

Alors que l’édition 2022 n’a pas commencé sous les meilleurs auspices, reste à voir si les viewers seront autant au rendez-vous que lors des précédentes éditions.