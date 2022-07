Absences remarquées au ZEvent : Twitter s’indigne, les streamers répondent

Après l’annonce du ZEvent 2022, la twittosphère s’est enflammée en apprenant l’absence de nombreux streamers populaires. Certain on pris la parole pour éclaircir la situation.

Depuis 7 ans, l’incontournable streamer français ZeratoR organise chaque année un marathon de streaming caritatif levant des sommes ahurissantes. la crème du streaming Twitch français se retrouve ainsi le temps d’un week-end festif où s’enchainent activités gaming – mais pas que – pour le plus grand plaisir des viewers.

Après avoir levé 170 000€ pour Save The Children en 2016, le projet alors baptisé Avengers France a vu les choses en grand : nouveau nom, même formule mais plus de streamers et d’animations folles. Les associations caritatives ont changé, la liste des streamers invités a légèrement varié, et la cagnotte a explosé pour atteindre la barre symbolique des 10 millions d’euros en 2021.

C’est donc avec une excitation certaine que les enthousiastes de l’événement ont suivi l’annonce du ZEvent 2022, dont les dons récoltés seront reversés à la Fondation GoodPlanet. Malheureusement, l’excitation s’est rapidement transformée en incompréhension et en frustration pour une partie de l’audience.

Un dernier évènement énorme avant de changer la formule pour un sujet qui nous touche tous, qui est trop important pour être ignoré. le ZEVENT est de retour. Merci à tous de votre confiance ♥ #ZEVENT2022 https://t.co/ixfiRNQpeL — Annonce à 20h / ZeratoR (@ZeratoR) July 4, 2022

Gotaga, Kamet0, Inoxtag, Amine et Billy… les grands absents du ZEvent 2022

Comme chaque année, le prestigieux roster du ZEvent aura droit à quelques changements. D’un côté, beaucoup des indéboulonnables de la première heure ont une fois de plus répondu à l’appel. En effet, Mister MV, Jiraya, Trinity, Domingo, Alphacast ou encore Jeel seront de la partie.

De nouvelles têtes rejoignent également l’aventure. On peut notamment se réjouir de la présence de quelques légendes de l’esport, avec Ceb, CarlJr ou encore Bren. L’événement accueillera aussi la fine fleur du streaming TFT avec Shaunz, ImSoFresh et Un33D.

Néanmoins, c’est bien les absences remarquées de ce ZEvent 2022 qui ont fait le plus de bruit suite à l’annonce. En effet, certain des streamers francophones les plus populaires du moment et ayant participé à l’édition précédente ne figurent pas au casting 2022 : Gotaga, Kamet0, Squeezie, Michou, Inoxtag, Joueur du Grenier, Laink et Terracid, Locklear ou encore Amine et Billy.

Sur Twitter, nombre d’internautes se sont empressés de partager leur incompréhension et leur frustration :

y’a pas Gota, Kameto, Squeezie, Michou, Inox, JDG, Laink et Terracid, Locklear, Amine et Billy…. RIP — IMS official (@IMS2official1) July 4, 2022

Pas de kcorp pas de Gcorp pas de squeezie pas de pfut pas de Inox pas de locklear et pas de Michou désolé mais moi je passe mon tour — RT_floxlox (@RT_floxlox) July 4, 2022

Certain commentaires, parfois beaucoup plus virulents, vont jusqu’à accuser ZeratoR et l’organisation du ZEvent d’évincer volontairement un pan entier de la communauté Twitch francophone.

Les streamers calment le jeu

Après ce véritable déferlement de réactions parfois injurieuses, plusieurs streamers dont certain grands absents du ZEvent 2022 ont réagi à la polémique. Pour Billy, ces accusations à l’égard de l’organisation n’ont tout simplement pas lieu d’être étant donné que nombre des absents auraient été invités mais n’auraient simplement pas pu se libérer.

au planning de certains et qu’il y a eu 1 ou 2 très rares cas de refus. Et ça s’arrête là. Inutile de chercher plus loin que ces deux infos là vraiment. Je compte sur vous pour rester le plus mesuré possible dans vos propos et d’apporter votre soutien à ceux qui y participeront — Billy ☄️🧡 (@RebeuDeter) July 4, 2022

(Et un dernier point: le ZEvent fonctionnait déjà très bien sans nous et fonctionnera toujours très bien après nous. Vous laissez pas abattre juste parce qu’il y aura pas d’entrée WWE en scooter ou de plongeon à la mer, les Geoguessr d’AntoineDaniel resteront toujours aussi incr) — Billy ☄️🧡 (@RebeuDeter) July 4, 2022

Le très populaire Kamet0 a lui aussi tweeté suite au drama, écartant immédiatement les dérives d’organisation fortement suggérées par une poignée d’internautes.

Mettre une mauvaise ambiance / réputation sur l’événement ou même trash des streamers qui y vont, personnellement j’ai été invité et j’ai expliqué en live pourquoi j’irai pas cette année, donc soyez cool et je suis sûr que l’évènement va être incroyable 💙 — Kameto (@Kammeto) July 5, 2022

Avec des absences remarquées mais aussi de nouvelles têtes, ce ZEvent 2022 au profit de la Fondation GoodPlanet sera sans aucun doute un événement majeur de la sphère Twitch cette année encore. Pour suivre la dernière édition de ce marathon caritatif sous la forme qu’on le connait, réservez dès maintenant votre week-end du 9 au 11 septembre 2022 !