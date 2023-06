Build Nécromancien Lance d’os endgame sur Diablo 4 : Compétences, aspects, parangon…

Le Nécromancien Lance d’os est l’un des meilleurs builds du Nécro pour s’attaquer au contenu endgame de Diablo 4. Notre guide complet décrypte ce build ultra efficace dans les moindres détails.

Le build Lance d’os est probablement la voie la plus populaire parmi les joueurs de Nécro… et on comprend pourquoi !

Avec son gameplay technique et ses dégâts faramineux en AoE comme en monocible, ce Nécromancien a tout pour plaire… sauf des serviteurs à commander, au grand damne des férus de squelettes.

Dans ce guide, nous vous détaillons tout ce dont vous avez besoin pour constituer un build Nécromancien Lance d’os optimal pour le contenu endgame de Diablo 4.

Sommaire

Blizzard Entertainment Enchaînez les coups critiques dévastateurs avec le build Nécro Lance d’os

Gameplay du Nécromancien Lance d’os

Comme son nom l’indique, ce build de Nécromancien a pour objectif de sublimer l’excellente compétence principale Lance d’os. Cette dernière projette un projectile osseux qui, après avoir infligé de lourds dégâts à une cible, se brise pour toucher de nouvelles cibles.

Pour maximiser l’efficacité de Lance d’os, votre choix de compétences et d’aspects doit répondre à plusieurs problématiques :

Générer suffisamment d’Essence pour enchaîner Lance d’os sans avoir à utiliser de compétence de base

pour enchaîner Lance d’os sans avoir à utiliser de compétence de base Regrouper les ennemis pour favoriser vos dégâts de zone

pour favoriser vos dégâts de zone Contrôler les ennemis pour vous protéger et pour infliger des dégâts supplémentaires

Fort heureusement, le Nécro a tout ce qu’il faut dans son arsenal pour réunir ces conditions. Pour se faire, vous aurez besoin des compétences suivantes : Éclats d’os, Lance d’os, Brume de sang, Prison d’os, Vrilles nécrophages et Tempête d’os.

Points forts et points faibles du Nécromancien Lance d’os

Même le meilleur des builds a ses points faibles sur Diablo 4. Voici à quoi vous devez vous attendre en choisissant de jouer le Nécromancien Lance d’os.

Points forts

Excellent dégâts de zone

Gameplay complexe et intéressant

Dans la continuité du meilleur build leveling

Points faibles

Bonne gestion de l’Essence indispensable

Peu de mobilité

Pas de serviteurs💀

Arbre de compétences du Nécromancien Lance d’os

Blizzard Entertainment

Voici les compétences, améliorations de compétences et passifs nécessaires pour optimiser ce build :

Nœud Compétences Passifs Compétences de base Éclats d’os – 1/5 Éclats d’os renforcés Éclats d’os d’acolyte – Compétences principales Lance d’os – 5/5 Lance d’os renforcée Lance d’os paranormale Énergie non vivante – 3/3 Équilibre imparfait – 3/3 Chair dépecée – 3/3 Compétences cadavériques et macabres Brume de sang – 1/5 Brume de sang renforcée Brume de sang funèbre Prison d’os – 1/5 Prison d’os renforcée Prison d’os épouvantable – Compétences de malédiction – Caresse de la mort – 3/3 Portée de la mort – 2/3 Compétences cadavériques et macabres Vrilles nécrophages – 1/5 Vrilles nécrophages renforcées Vrilles nécrophages purulentes Carapace nécrotique – 3/3 Crantage – 3/3 Ossification rapide – 3/3 Fracture ouverte – 3/3 Évulsion – 3/3 Compétence ultime Tempête d’os Tempête d’os primordiale Tempête d’os suprême Autosuffisance – 3/3 Memento mori – 3/3 Compétence passive principale – Essence ossifiée

Si vous ne disposez pas des 58 points de compétence nécessaires (48 points en arrivant au niveau 50 et 10 points grâce au Renom), faites l’impasse sur quelques passifs de dégâts ou de survie, selon vos besoins.

Livre des morts

Si vous aimez la thématique de réanimateur de cadavres du Nécromancien, le build Lance d’os risque malheureusement de vous décevoir. En effet, il est crucial de n’utiliser aucun serviteur du Livre des morts pour maximiser vos stats et profiter pleinement de l’excellent passif Autosuffisance qui confère 18% de réduction de dégâts.

Voici les serviteurs à sacrifier pour obtenir les meilleurs bonus possibles :

Guerriers squelettes

Dans cette catégorie, on choisira de sacrifier les Défenseurs pour gagner en résistances. Si votre équipement et vos différents passifs ne vous permettent pas encore d’atteindre les 100% de coup critique, préférez sacrifier les Escarmoucheurs pour leur bonus aux chances de critique.

Mages squelettes

Nous vous conseillons de sacrifier les Mages d’ombre afin d’augmenter votre Essence max. Grâce au passif Essence ossifiée, chaque point d’Essence max correspond à un buff de 1% de dégâts lorsque vous utilisez correctement Lance d’os.

Golem

Ici, le choix est évident : sacrifiez le Golem de fer ! Ce dernier vous confèrera alors un énorme bonus de dégâts critiques qui est particulièrement appréciable dans un build visant le 100% crit.

Équipements uniques du Nécromancien Lance d’os

Blizzard Entertainment

Aucun objet unique n’est indispensable pour ce build. Néanmoins, trois de ces objets sont particulièrement efficaces dans le build.

Notez bien que la version optimisée de ce build ne contient aucun item unique, puisque des équipements avec d’excellents affixes et le bon aspect sont légèrement plus efficaces.

Néanmoins, ces objets unique restent parfaitement viables et efficaces. Nous vous conseillons donc de les utiliser si vous avez la chance de les obtenir et que vous n’avez pas encore d’équipements avec les affixes parfaits.

Voici les meilleurs objets uniques pour le Nécromancien Lance d’os :

Visage immortel (Heaume unique)

+[X]% de dégâts critiques avec les compétences de Os

+[X] Essence maximum

+[X]% à l’armure totale

+[X]% de dégâts physiques

Lance d’os laisse derrière elle des échos qui explosent en infligeant [X] points de dégâts.

Témérité (Jambières uniques)

Quand vous êtes blessé(e), votre potion augmente aussi votre vitesse de déplacement de 20% pendant 2 s

+[X]% de taux d’apparition des potions

+[X]% de soins reçus

+[X] à toutes les caractéristiques

Coup de chance : vous avez jusqu’à 5 % de chances de récupérer [X] points de vie.

Les effets qui vous rendent plus de 100% de vos points de vie vous confèrent une barrière allant jusqu’à [40 – 80]% de votre maximum de vie et qui dure 8 s.

Grèves de la pénitence (Bottes uniques)

L’esquive confère +30% à la vitesse de déplacement pendant 1 s

[X]% de réduction de la durée de l’effet « Ralentissement »

+[X]% à la vitesse de déplacement

[X]% de résistance (de froid)

+[X]% à la durée des effets de perte de contrôle

Vous laissez une traînée de givre qui glace les adversaires. Vous infligez [7 – 10]% de dégâts supplémentaires aux cibles glacées.

Aspects et équipements du Nécromancien Lance d’os

Dans cette section, nous détaillerons les meilleurs aspects à graver sur chaque pièce d’équipement. Pour rappel, les objets uniques cités dans la partie précédente peuvent remplacer les équipements (et les aspects) correspondant à leur emplacement.

Aspect Description À graver sur Dispo Codex Aspect élusif Si l’on vous blesse lorsque vous subissez des effets de perte de contrôle, vous obtenez l’état inarrêtable pendant 4 s. Cet effet a un temps de recharge de [20 – 40] s. Tête Porte de la caldera – Pics Brisés Aspect de la tempête protectrice Chaque fois que Tempête d’os blesse une cible, vous obtenez une barrière équivalente à [2 – 5]% de vos points de vie de base pendant 10 s. Torse Non Aspect des veines rapaces Vos chances d’infliger un coup critique sont augmentées de [10 – 20]% pendant 6 s lorsque vous lancez Vrilles nécrophages. Vous infligez [30 – 60]% de dégâts critiques supplémentaires aux cibles blessées par Vrilles nécrophages. Poignets Grotte corrompue – Kehjistan Aspect de désobéissance Votre armure est augmentée de [0.25 – 0.50]% pendant 4 s lorsque vous infligez n’importe quel type de dégâts, jusqu’à un maximum de [25.00 – 50.00]%. Jambes Salles des Damnés – Kehjistan Aspect de la frappe du vent Les coups critiques augmentent votre vitesse de déplacement de [8.0 – 16.0]% pendant 1 s, jusqu’à 6 s. Pieds Ruines de Shivta – Kehjistan Aspect fracturant L’attaque principale de Lance d’os rend vulnérables les cibles touchées après la première cible pendant [1.5 – 2.5] s. Les éclats osseux de Lance d’os infligent [50 – 100]% de dégâts supplémentaires aux adversaires vulnérables et les transpercent. Arme (Épée à deux mains) Bas-fonds de Guulrahn – Steppes arides Aspect de dents de scie La compétence passive principale Essence ossifiée augmente aussi les dégâts critiques de vos compétences d’os de 1% par point d’essence au-dessus de 50, jusqu’à un maximum de [30 – 40]%. Cou Non Aspect du tourment Les coups critiques infligés avec des compétences d’os augmentent votre régénération d’essence de [20 – 30]% pendant [20 – 30] s. Anneau 1 Asile noir – Pics Brisés Aspect de chair mise à nu Coup de chance : vous avez jusqu’à 0% de chances de générer [30 – 50] points d’essence lorsque vous touchez une cible vulnérable avec vos compétences d’os. Anneau 2 Non

Gemmes à sertir pour le Nécromancien Lance d’os

Arme : Émeraude (Dégâts critiques sur les cibles vulnérables)

(Dégâts critiques sur les cibles vulnérables) Armure : Rubis (Points de vie max)

(Points de vie max) Bijoux : Crâne (Armure)

Stats à prioriser pour le Nécromancien Lance d’os

Peaufiner dans les moindres détails un build nécessite de trouver les équipements parfaits, disposant des affixes idéaux pour améliorer vos dégâts et votre survie. Voici une petite liste des stats que vous devriez chercher à obtenir en priorité :

Dégâts des coups critiques

Chances de coup critique (Visez 100% de critique via l’équipement, les aspects et les passifs)

Vitesse de déplacement

Dégâts aux cibles vulnérables

Dégâts des compétences principales

Essence maximum

Intellignece

Réduction des dégâts Quand fortifié Ennemis proches Ennemis à distance

Intelligence

Plateaux de Parangon du Nécromancien Lance d’os

Blizzard Entertainment

Les Plateaux de Parangon jouent un rôle essentiel dans la constitution d’un bon build. Voici les meilleurs Plateaux pour le Nécromancien Lance d’os, les Glyphes à utiliser et le parcours optimal pour obtenir les stats et effets les plus intéressants.

Plateau de départ : Glyphe de Soif de sang

Plateau Greffe osseuse : Glyphe d’Exploitation

Plateau l’Odeur de la mort : Glyphe de Sacrifice

Plateau Nécrose : Glyphe de Territoire

Plateau Bain de sang : Glyphe d’Essence

Combos et astuces pour le Nécromancien Lance d’os

Le build Nécromancien Lance d’os est particulièrement technique et repose sur la combinaison ingénieuse de plusieurs compétences afin de générer de l’Essence, de contrôler les ennemis et enfin de déchaîner une série dévastatrice de Lances d’os.

Voici le combo que vous devriez utiliser dans la majorité des situations :

Trouvez un joli pack d’ennemis

Utilisez Lance d’os pour tuer un ennemi du pack afin de générer un cadavre

pour tuer un ennemi du pack afin de générer un cadavre Utilisez Vrilles nécrophage sur le cadavre pour regrouper tous les ennemis

Utilisez Prison d’os pour enfermer les ennemis, régénérer toute votre Essence et gagner de la Fortification

pour enfermer les ennemis, régénérer toute votre Essence et gagner de la Fortification Utilisez Lance d’os dans le pack, autant de fois que nécessaire pour tuer tous les ennemis

Afin de relancer ce même combo, il suffit que vous ayez suffisamment d’Essence pour relancer une Lance d’os. En effet, Prison d’os se chargera de remplir votre jauge d’Essence.

Vos deux dernières compétences sont beaucoup plus situationnelles :

Tempête d’os inflige des dégâts conséquents autour de vous, et augmente considérablement votre réduction de dégâts et vos chances de coup critique. Utilisez cette compétence contre les ennemis coriaces.

Brume de sang est votre siège éjectable lorsque la situation dégénère. Ne l’utilisez que lorsque la situation est dangereuse, et ne prenez pas torp de risques jusqu’à ce que la compétence redevienne disponible.

Enfin, une petite subtilité permet de largement augmenter votre DPS monocible ce qui est notamment utile face aux boss. En plaçant un ennemi près d’un mur, vous pouvez faire en sorte que tous les projectiles qui se séparent lors de l’explosion de Lance d’os touchent l’ennemi en question.

Leveling avec le Nécromancien Lance d’os

Le Nécromancien Lance d’os est l’un des meilleurs – si ce n’est le meilleur – build Nécro pour la phase de leveling.

En effet, la combinaison de Vrilles nécrophages et Lance d’os fait des miracles dès son obtention, et vous pouvez donc opter pour ce build (avec quelques variations) très tôt dans votre progression.

Pour en savoir plus, consultez la section leveling de notre article dédié aux meilleurs builds du Nécromancien.

