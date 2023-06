Build Druide Pulvérisation endgame sur Diablo 4 : Compétences, aspects, parangon…

Vous avez toujours rêvé d’atomiser des hordes de démons aux commandes d’un ours surpuissant ? Découvrez le build Druide Pulvérisation optimimal sur Diablo 4.

Le Druide est une classe fascinante dans Diablo 4, notamment pour son extrême polyvalence. De loin comme de près, sous forme humaine ou métamorphosé, et déchaînant foudre, tornades ou secousses sismiques, il existe d’innombrables façons d’aborder le Druide.

Néanmoins, un build a immédiatement acquis une énorme popularité dès la sortie de Diablo 4 : le Druide Pulvérisation – ou Pulverize en anglais. Simple malgré quelques subtilités et diablement efficace, ce build ursoïde s’est imposé comme l’un des meilleurs builds Druide de la méta.

Que vous ayez un penchant pour la forme d’ours, pour les dégâts de zone ahurissants ou que vous cherchiez simplement l’un des meilleurs builds Druide actuels de Diablo 4, vous êtes au bon endroit.

Des compétences aux glyphes de Parangon, en passant par le gameplay et les aspects, voici tout ce que vous devez savoir sur le plus mal léché des builds : le Druide Pulvérisation.

Sommaire

Blizzard Entertainment

Gameplay du Druide Pulvérisation

Comme son nom l’indique, ce build de Druide repose principalement sur l’excellente compétence principale Pulvérisation.

C’est dernière – qui a aussi la particularité de vous transformer en ours – n’est pas bien reluisante par elle-même, mais deux aspects viennent changer la donne pour faire de Pulvérisation une véritable arme de destruction massive :

L’Aspect d’onde de choc augmente considérablement la zone d’effet de Pulvérisation, en permettant à la compétence de générer une onde de choc se propageant à longue distance

L’Aspect de la terreur ursine transforme Pulvérisation en une compétence de Terre. À partir de là, de nombreuses synergies entrent en jeu pour renforcer considérablement la compétence.

Le gameplay du Druide Pulvérisation est pour le moins basique. Votre objectif est de spam Pulvérisation autant que possible afin d’infliger des dégâts colossaux dans une large zone.

Néanmoins, toute la complexité du build repose dans la gestion de l’Esprit qui vous permettra de mettre votre plan à exécution.

Avec la bonne combinaison d’Aspects, de passifs, de nœuds et Glyphes de Parangon et un peu d’entraînement, vos secousses sismiques ne laisseront aucune chance aux légions de Lilith !

Points forts et points faibles du Druide Pulvérisation

Même le meilleur des builds a ses points faibles sur Diablo 4. Voici à quoi vous devez vous attendre en choisissant de jouer le Druide Pulvérisation.

Points forts

Extrêmement simple à prendre en main

Excellente survivabilité

Dégâts de zone exceptionnels

Points faibles

Demande une bonne gestion de ressource

Dégâts monocible moyens (boss)

Gameplay répétitif

Arbre de compétences du Druide Pulvérisation

Blizzard Entertainment

Voici les compétences, améliorations de compétences et passifs nécessaires pour optimiser ce build :

Nœud Compétences Passifs Compétences de base Pointe de terre – 1/5 Pointe de terre renforcée Pointe de terre féroce – Compétences principales Pulvérisation – 5/5 Pulvérisation renforcée Pulvérisation primordiale Cœur de fauve – 1/3 Profusion – 3/3 Pulsions sauvages – 3/3 Instinct du prédateur – 3/3 Poil de fer – 3/3 Compétences défensives Rempart de terre – 1/5 Rempart de terre renforcé Rempart de terre préservateur Rugissement débilitant – 1/5 Rugissement débilitant renforcé Rugissement débilitant préservateur – Compétences de compagnon – Allonge de la Nature – 3/3 Compétences de colère Piétinement – 1/3 Piétinement renforcé Piétinement naturel Terre broyeuse – 3/3 Protection – 3/3 Garde de pierre – 3/3 Compétence ultime Rage du Grizzly Rage du Grizzly primordiale Rage du Grizzly suprême Résistance – 3/3 Cycle de la vie – 1/3 Catastrophe naturelle – 3/3 Résonance – 3/3 Compétence passive principale – Puissance tectonique

Si vous ne disposez pas des 58 points de compétence nécessaires (48 points en arrivant au niveau 50 et 10 points grâce au Renom), faites l’impasse sur quelques passifs de dégâts ou de survie, selon vos besoins.

Bénédiction des esprits

L’interface de bienfaits des esprits permet de débloquer de surpuissants passifs exclusifs à la classe de Druide. Voici les meilleures bénédictions pour le Druide Pulvérisation :

Esprit animal Bénédiction Effet Cerf Aux Aguets [3] Les dégâts que vous infligent les élites sont réduits de 10% Aigle Colère aviaire [4] Vos dégâts critiques sont augmentés de 30% Loup Calamité [4] Prolonge la durée de vos compétences ultimes de 25% Serpent [Lien spirituel] Cruauté [3] Les coups critiques avec les compétences de métamorphose vous rendent 3% de votre maximum de PV Calme avant la tempête [4] Coup de chance : Vos compétences de magie naturelle ont jusqu’à 10% de chance de réduire le temps de recharge de votre compétence ultime de 2 s

Équipements uniques du Druide Pulvérisation

Blizzard Entertainment

Deux items uniques sont particulièrement efficaces sur le Druide Pulvérisation. L’un d’entre eux, les jambières Témérité, sont rarissimes et sont loin d’être indispensables dans le build.

En ce qui concerne le casque Prière de Vasily, ce dernier améliore considérablement le build et est nettement moins rare que Témérité. Cela dit, il est tout de même possible de jouer Druide Pulvérisation sans le moindre objet unique.

Témérité (jambières) Quand vous êtes blessé(e), votre potion augmente aussi votre vitesse de déplacement de 20% pendant 2 s +[X]% de taux d’apparition des potions +[X]% de soins reçus +[X] à toutes les caractéristiques Coup de chance : vous avez jusqu’à 5 % de chances de récupérer [X] points de vie Passif : Les effets qui vous rendent plus de 100% de vos points de vie vous confèrent une barrière allant jusqu’à [40 – 80]% de votre maximum de vie et qui dure 8 s



Prière de Vasily (Heaume) +[X]% de dégâts pendant la métamorphose +[X] au maximum de vie [X]% de résistance (de foudre) +[X]% de dégâts d’accablement Passif : Vos compétences de terre sont désormais également des compétences d’ursoïde et vous confèrent [X] points de fortification.



Aspects et équipements du Druide Pulvérisation

La plus grosse difficulté pour constituer un build Druide Pulvérisation est l’obtention des Aspects. En effet, l’Aspect d’onde de choc est absolument indispensable et ce dernier n’est pas disponible dans le Codex.

Fort heureusement, il s’agit du seul Aspect que vous devez obligatoirement obtenir et que vous ne pouvez pas récupérer dans un donjon.

Voici les Aspects optimaux pour le Druide Pulvérisation :

Aspect Description À graver sur Dispo Codex Aspect d’onde de choc (Attaque) Pulvérisation génère aussi une onde de choc qui se propage vers l’avant en infligeant [60 – 100]% de ses dégâts aux cibles sur son passage Arme à deux mains (Bâton) Non Aspect balistique (Attributs) Uniquement si vous n’avez pas Prière de Vasily Lorsque vous avez des points de fortification, vous avez +2 rangs à vos compétences de terre Tête Murmures des pins – Scosglen Aspect de désobéissance (Défense) Votre armure est augmentée de [0.25 – 0.50]% pendant 4 s lorsque vous infligez n’importe quel type de dégâts, jusqu’à un maximum de [25.00 – 50.00]% Torse Salles des Damnés – Kehjistan Aspect de la terreur ursine (Attaque) Pulvérisation est désormais aussi une compétence de terre. Après avoir lancé Pulvérisation, les pics de terre continuent d’infliger [294 – 420] points de dégâts en 2 s Mains ou Anneau 1 Beffroi de Zakara – Hawezar Aspect de pierre de guérison (Défense) Uniquement si vous n’avez pas Témérité La durée de Rempart de terre est augmentée de 6 s. De plus, tuer une cible avec une compétence de terre rend [X] points de santé à la barrière de votre rempart de terre actif Jambes Archives scellées – Steppes arides Aspect de sables mouvants (Attributs) Les cibles touchées par des compétences de terre sont ralenties de [25 – 50]% pendant 5 s Pieds Antre de Ferals – Scosglen Aspect de représailles (Attaque) Vos compétences principales infligent jusqu’à [20 – 40]% de dégâts supplémentaires en fonction de votre montant de fortification Cou Descente côtière – Steppes arides Aspect de la bête humaine enragée (Attaque) La durée de Rage du grizzly est augmentée de [1 – 5] s. De plus, les coups critiques portés alors que Rage du grizzly est active infligent 10% de dégâts critiques supplémentaires. Anneau 1 ou Mains Portes de l’Infini – Hawezar Aspect de l’ombre (Ressource) Vous récupérez [1 – 4] % de votre ressource principale lorsque vous infligez un effet de perte de contrôle à une cible adverse. Anneau 2 Trépas du champion – Steppes arides.

Gemmes à sertir pour le Druide Pulvérisation

Arme : Saphir royal – Bonus de Dégâts critiques contre les cibles subissant un effet de perte de contrôle

– Bonus de Dégâts critiques contre les cibles subissant un effet de perte de contrôle Armure : Saphir royal – Bonus de réduction des dégâts pendant la fortification

– Bonus de réduction des dégâts pendant la fortification Bijoux : Crâne royal – Bonus d’armure

Stats à prioriser pour le Druide Pulvérisation

Le build Druide Pulvérisation a l’avantage de pouvoir profiter de très nombreuses stats offensives comme défensives. En effet, ce build permet à Pulvérisaiton d’être un sort de métamorphose ET un sort de Terre, qui ralentit systématiquement les ennemis. Cela nous ouvre un vaste panel de stats offensives à exploiter.

Côté défensif, ce build nous ouvre la porte aux réductions de dégâts pendant la métamorphose en ours, mais aussi à la réduction de dégâts pendant la fortification.

Voici les stats à privilégier :

Réduction du temps de recharge

Rangs à Pulvérisation

Réduction du coût en esprit

Dégâts critiques (globaux, avec les compétences Terre)

Dégâts aux ennemis ralentis

Dégâts avec la compétence principale

Dégâts aux ennemis à distance/proches

Dégâts pendant la métamorphose

Dégâts d’accablement

PV max

%Armure (global / forme Ours)

Réduction de dégâts pendant la fortification

Réduction de dégâts corps à corps/distance

Volonté

Plateaux de Parangon du Druide Pulvérisation

Blizzard Entertainment

Les Plateaux de Parangon jouent un rôle essentiel dans la constitution d’un bon build. Voici les meilleurs Plateaux pour le Druide Pulvérisation, les Glyphes à utiliser et le parcours optimal pour obtenir les stats et effets les plus intéressants.

Plateau de départ : Glyphe Ursoïde

Plateau Guide ancestral : Glyphe Sans Peur

Plateau Instinct de survie : Glyphe Exploitation

Plateau Vrilles constrictrices : Glyphe Esprit

Plateau Dévastation terrestre : Glyphe Terre et Ciel

Combos et astuces pour le Druide Pulvérisation

Le principe du build Druide Pulvérisation est on ne plus simple : tous vos dégâts proviennent de Pulvérisation, et c’est pourquoi vous devez lancer cette compétence aussi souvent que possible.

Naturellement, la façon la plus évidente d’accumuler suffisamment d’Esprit pour lancer Pulvérisation est d’utiliser votre compétence principale Point de terre. Néanmoins, un joueur expérimenté de Druide Pulvérisation cherchera toujours à utiliser le moins souvent possible cette ridicule attaque de base.

En effet, deux outils vous permettent de générer de l’Esprit uniquement avec Pulvérisation :

La compétence passive principale Puissance tectonique a 5% (10% en critique ou sur cible étourdie) de vous régénérer totalement votre Esprit en cas de coup de chance en infligeant des dégâts de Terre. Grâce à l’ Aspect de la terreur ursine , Pulvérisation est une compétence de Terre

a 5% (10% en critique ou sur cible étourdie) de vous régénérer totalement votre Esprit en cas de coup de chance en infligeant des dégâts de Terre. L’Aspect de l’ombre vous rend 1 à 4% de votre Esprit à chaque fois que vous infligez une perte de contrôle à un ennemi Grâce à l’ Aspect de sables mouvants , toutes les compétences Terre ralentissent, ce qui est considéré comme une perte de contrôle



Avec Puissance tectonique et l’Aspect de la terreur ursine, il est tout à fait possible d’enchaîner les Pulvérisations sans jamais vider sa jauge d’Esprit. Cette situation idéal est généralement obtenue lorsque vous touchez au moins 10 ennemis avec Pulvérisation.

Contre les cibles uniques et notamment les boss, il sera néanmoins indispensable de regagner de l’Esprit avec votre compétence de base.

Une méthode simple et efficace pour maximiser vos dégâts monocibles et de vous placer à la limite de portée de la zone de base de Pulvérisation. Il existe une zone assez généreuse dans laquelle un ennemi sera touché à la fois par la zone de Pulvérisation mais aussi par l’onde de choc.

L’utilisation des autres compétences est assez contextuelle :

Rage du Grizzly augmente considérablement votre survie et vos dégâts. Lancez l’ultime avant chaque gros pack de monstres. Si vous avez suffisament de réduction du temps de recharge et que vous arrivez à activer plusieurs fois la bénédiction Calme avant la tempête, vous pouvez rester en permanence sous ultime

Rempart de terre permet avant tout de vous conférer l’effet inarrêtable lorsque vous n’avez plus votre ultime. Néanmoins, ne négligez pas le bouclier non plus, car il vous sauvera régulièrement la vie

Rugissement débilitant est une excellente compétence de survie. Avec ses 70% de réduction de dégâts pendant 4 secondes, elle permet de temporiser un moment difficile

Piétinement est votre seul et unique compétence de mobilité. Gardez là donc précieusement pour les moments difficiles où elle vous permettra de vous replacer

Leveling avec le Druide Pulvérisation

Malheureusement, le Druide Pulvérisation n’est absolument pas adapté pour le leveling. L’Aspect d’onde de choc est crucial pour donner à Pulvérisation le punch nécessaire, et à moins de l’obtenir tôt dans votre progression, mieux vaut vous tourner vers un autre build.

