Les fans de Cyberpunk 2077 adorent ce détail ajouté aux romances par le patch 2.1

La dernière et ultime mise à jour de Cyberpunk 2077 a apporté une grande quantité de nouveau contenu. Et ce qui a le plus attiré l’attention, ce sont les petits détails dans les options de romance.

La mise à jour 2.1 a ajouté un système de train, une radio plus accessible, amélioré le combat à moto,et plusieurs autres fonctionnalités à Cyberpunk. Tout cela s’ajoute au contenu de la mise à jour 2.0 et du DLC Phantom Liberty, tous deux largement acclamés.

Beaucoup de ces changements étaient réclamés par la communauté depuis longtemps. Cependant, c’est l’ajout de nouvelles options de romance qui a le plus impacté les joueurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour ceux qui ont terminé Cyberpunk: Edgerunners, une chanson particulière évoquera une vague d’émotions, et les développeurs le savent bien. En effet, I Really Want To Stay At Your House est la chanson choisie lorsque vous dansez avec votre partenaire romantique.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Les nouvelles options de romance de Cyberpunk 2077 feront pleurer les joueurs

CD PROJEKT RED

Les amateurs de Body Heat Radio reconnaîtront immédiatement cette piste. En effet, elle est devenue une sorte d’icone au sein de la communauté de fans d’Edgerunner et de Cyberpunk 2077. Elle évoque les moments les plus déchirants du jeu. C’est pourquoi il est logique qu’elle joue un rôle important dans la romance de V.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si vous choisissez d’inviter votre partenaire dans l’un des nombreux appartements que V peut louer à Night City, et décidez de danser avec eux, ce sera la piste qui jouera. Pour rendre les choses encore plus emblématiques, le titre de la mission est le même que la chanson.

Pour plus d’actualités et de mises à jour sur Cyberpunk 2077, consultez notre récapitulatif complet de tout ce qui est inclus dans la mise à jour 2.1.