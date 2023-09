Les joueurs Cyberpunk 2077 célèbrent la mise à jour 2.0 : “J’ai l’impression de jouer à un nouveau jeu”

Les joueurs de Cyberpunk 2077 ont récemment discuté de la façon dont la mise à jour 2.0 tant attendue a enfin transformé le jeu en ce qui avait été promis il y a des années.

Dire que le lancement de Cyberpunk 2077 a été chaotique est un euphémisme. Bien que les critiques aient été largement positives, le jeu était tristement célèbre pour ses bugs et avait du mal à fonctionner, en particulier sur les anciennes consoles.

CD Projekt s’est alors rapidement excusé pour l’état du jeu au lancement et a continué à travailler dessus. La mise à jour 2.0 et le DLC Phantom Liberty sont en quelque sorte l’aboutissement de leurs efforts, ajoutant toute une variété de changements et d’améliorations gratuits en parallèle avec le DLC payant.

Selon les réactions des fans à la mise à jour 2.0 et les premières critiques de Phantom Liberty, y compris celles de Dexerto, il semble que le travail ait porté ses fruits.

CD Projekt Red a enfin redressé Cyberpunk 2077

Dans un fil Reddit, les joueurs partagent leurs pensées sur la version 2.0 et ses changements. La plupart des réponses sont extrêmement positives. Bien qu’il y ait des aspects auxquels les fans devront peut-être s’habituer, les changements ont été bien accueillis. Comme l’a souligné un fan, “j’ai l’impression de jouer à un nouveau jeu“, même en utilisant un personnage existant.

CD Projekt Red est également salué pour avoir fait le choix “audacieux” de “pratiquement supprimer l’inventaire des objets de santé et des objets à lancer… tout pour rationaliser l’expérience sur ce qui compte le plus : l’immersion et l’immédiateté”.

Un autre aspect salué est l’amélioration des PNJ de la mise à jour, en particulier en ce qui concerne la police. Le système de police était notoirement buggé dans les versions précédentes, mais comme l’a dit un joueur, après la 2.0, “les flics de la NCPD ne plaisantent plus”.

D’autres joueurs ont salué les améliorations visuelles et de performance que la mise à jour apporte.

En somme, Cyberpunk 2077 semble enfin être maintenant une expérience RPG solide que les joueurs peuvent apprécier sans réserve. Bien que le jeu puisse toujours être rappelé d’une certaine manière pour les frustrations et les controverses qui l’ont entouré à son lancement, il a parcouru un très long chemin entre décembre 2020 et septembre 2023.

Avec une suite en développement sous le nom de code “Project Orion”, il est rassurant de voir que Cyberpunk 2077 est maintenant à la hauteur de son plein potentiel, offrant l’expérience que les fans espéraient en 2020.