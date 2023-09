Cyberpunk 2077: faut-il repartir à zéro pour profiter de Phantom Liberty ?

Alors que le coup d’envoi du DLC de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, et du patch 2.0 est imminent, CD Projekt Red a donné quelques recommandations aux joueurs pour profiter au mieux de ce nouveau chapitre.

Depuis sa sortie en décembre 2020, Cyberpunk 2077 a reçu de multiples correctifs, divers ajustements et de nombreuses améliorations de la qualité de vie, les développeurs cherchant à rectifier le tir pour faire oublier aux joueurs le lancement catastrophique du RPG futuriste.

Après presque trois ans d’efforts acharnés, CD Projekt Red s’apprête à déployer son premier DLC payant : Phantom Liberty, une extension “qui vient ajouter une touche de thriller et d’espionnage” afin de donner un second souffle au jeu.

Afin que ce nouveau chapitre commence sous les meilleurs auspices possibles, CD Projekt Red a donné quelques recommandations aux joueurs. En plus des configurations recommandées, ils ont conseillé à la communauté de recommencer le jeu depuis le début en vue découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités du patch 2.0.

“Hey, les amis ! Bien que vous puissiez continuer le jeu avec votre personnage actuel sur une sauvegarde existante, nous recommandons de commencer une nouvelle partie après la mise à jour 2.0 de CyberpunkGame. En raison du nombre de modifications, commencer une nouvelle partie améliorera votre expérience de jeu globale !”, ont-ils déclaré sur Twitter.

Bien qu’il soit compréhensible que les développeurs encouragent les joueurs à tout recommencer pour qu’ils puissent profiter de toutes les améliorations apportées au jeu, ce sera aux joueurs de décider s’ils suivent ou non cette recommandation.

Pour rappel, Phantom Liberty, le prochain DLC du RPG de CD Projekt Red est attendu pour le 26 septembre alors que le patch 2.0 va être déployé le 21 décembre. Le patch inclura une refonte du jeu, dont une refonte de l’arbre de compétences, des ajustements graphiques, des optimisations, des améliorations de la qualité de vie et une pléthore de nouvelles fonctionnalités.

Le DLC quant à lui augmentera le niveau maximum, introduira un tout nouveau quartier, Dogtown, une nouvelle intrigue et de nouveaux personnages, de nouvelles quêtes, des véhicules, et plus encore.