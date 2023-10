Les meilleures voitures de Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 propose plusieurs dizaines de voitures. Découvrez lesquelles vous permettront d’arpenter Night City à toute vitesse, avec ou sans le DLC Phantom Liberty !

La conduite est une part importante de votre voyage au cœur de Night City, et ce jusqu’aux confins de Dog Town. Au fil des quêtes et de votre exploration, vous l’aurez l’occasion de traverser en long, en large et en travers cette mégalopole et les Badlands aux alentours. De ce fait, mieux vaut bien choisir le véhicule qui vous mènera à votre destination.

Cette petites sélection de voitures ne se base pas uniquement sur la vitesse, qui est évidemment un facteur important, mais n’est pas la seule caractéristique à prendre en compte. L’accélération, le freinage, la maniabilité, la résistance ou encore l’armement intégré sont des éléments clés. Aller vite, c’est bien. Aller vite sans se prendre tous les murs, c’est mieux !

Les 5 meilleures voitures dans Cyberpunk 2077

5/ Archer Quartz “Bandit”

CD Projekt Red

La Quartz “Bandit” a été une énorme surprise pour bon nombre de joueurs. Cette voiture bon marché et donc accessible très tôt allie accélération plus que décente et tenue de route immaculée. Si sa vitesse de pointe n’est pas folichonne, c’est bien le seul défaut qu’on peut lui trouver.

Si vous tombez amoureux de la Bandit, vous pourrez par la suite vous offrir des voitures Archer plus onéreuses, dont certaines sont dotées d’un armement intégré.

4/ Sport R-7 Vigilante

CD Projekt Red

Disponible comme récompense gratuite si vous avez précommandé le DLC Phantom Liberty, la R-7 Vigilante a un look qui ne laisse par indifférent, et assez de chevaux sous le capot pour vous satelliser en bonne et due forme.

Son style fin du 20ème siècle avec bonus moteur apparent la rend tout à fait unique au milieu du design futuriste de Night City, et ses performances sur la route n’ont rien à envier aux modèles de véhicules les plus récents.

3/ Herrera Outlaw “Weiler”

CD Projekt Red

L’Outlaw est une voiture exceptionnelle, alliant une puissance démentielle à une maniabilité plus que correcte. De plus, la version “Weiler” ajouter un argument de poids en faveur de ce bolide signé Herrera : des mitrailleuses !

Malheureusement – ou heureusement, selon votre point de vue – il ne suffira pas de sortir le portefeuille pour vous l’offrir. En effet, la outlaw “Weiler” est entre les mains du fixer Muamar “El Capitán” Reyes, qui vous l’offrira si vous l’aidez dans ses petites affaires durant le DLC Phantom Liberty.

2/ Mizutani Shion “Samum” / Mizutani Shion “Coyote”

CD Projekt Red

Pourquoi choisir entre vitesse, maniabilité et polyvalence lorsqu’on peut tout avoir en une seule voiture ? La Coyote est une pure merveille qui vous emmènera où vous le voulez en un rien de temps, qu’il s’agisse de survoler l’asphalte ou de parcourir les plaines cabossées des Badlands.

Avec le DLC Phantom Liberty, ce bolide a même reçu une grande sœur : la Mizutani Shion “Samum”, armée jusqu’aux gentes.

La voiture parfaite, en toutes situations !

1/ Rayfield Caliburn

CD Projekt Red

Au sommet du classement, on retrouve évidemment la Rayfield Caliburn. Elle est la voiture la plus rapide du jeu, dispose d’une accélération à couper le souffle et d’une maniabilité exceptionnelle. Tant que vous conduisez sur du bon vieux béton et que vous n’allez pas vous amuser dans les dunes, la Caliburn saura vous satisfaire sur tous les points.

Comme si ce n’était pas suffisant, il est possible d’obtenir une Rayfield Caliburn totalement gratuitement dans Cyberpunk 2077.

Vous avez désormais les clés en main pour trouver le véhicule qui vous convient. Et surtout, faites attention sur la route, où les policiers ne vous feront pas de cadeau… jusqu’à ce que vous vous soyez éloignés de quelques rues.