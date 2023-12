Les fans de Cyberpunk 2077 ébahis par les nouveautés de la mise à jour 2.1

L’annonce de la mise à jour 2.1 de Cyberpunk 2077 a été une grande surprise. Depuis, les fans sont en extase face à la panoplie de nouvelles fonctionnalités à venir.

L’histoire de la résurrection de Cyberpunk 2077 est tout simplement miraculeuse après son lancement tragique en 2020. Lancé avec « pleins de bugs », cela avait poussé les fans à demander des remboursements. Cependant, chaque mise à jour a depuis corrigé et élevé le titre à de nouveaux sommets.

2023 a vu l’arrivée de la première et dernière extension de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, lancée avec des critiques élogieuses. Après la révélation de l’Ultimate Edition, il semblait clair que la fin de Cyberpunk 2077 était proche.

C’était jusqu’à ce que CD Projekt Red révèle la mise à jour 2.1, un mix de contenu surprise qui a choqué les fans partout dans le monde. Les fans sont désormais ravis des nouveautés apportées par la mise à jour 2.1 de Cyberpunk 2077.

Les fans partagent leur avis sur la mise à jour 2.1 de Cyberpunk 2077

La mise à jour 2.1 propose un large éventail d’améliorations et de changements dans le jeu. Des courses rejouables, une immersion accrue impliquant les gangs, des améliorations des combats de boss et plus encore. Et tout ceci n’est que le haut de l’iceberg de ce qui arrive dans Cyberpunk 2077.

De nombreux commentaires ont montré un amour et un soutien écrasants pour la mise à jour. En effet, les fans ont rapidement partagé leur désir de commencer une nouvelle partie. Bien sûr, ce n’était pas le seul point fort, les fans s’enthousiasmant également pour l’achèvement du système de métro.

Sur Twitter/X un jouur s’est extasié : « Ils l’ont fait, nous pouvons enfin revivre la bande-annonce de 2018 TOUT EN DÉCOUVRANT LA VILLE SOUS UN ANGLE TOTALEMENT DIFFÉRENT »

En outre, une mise à jour de l’effet Sandevistan qui le rend plus proche de la série TV Cyberpunk : Edgerunners a ravi les fans de la série, heureux de voir Edgerunners devenir une partie plus importante de l’univers Cyberpunk.

Un fan de Cyberpunk 2077 s’est exprimé à ce sujet : « Nouvel effet sandevistan d’Edgerunners sur Smasher, ça a l’air incroyablement bien ! »

CDPR a depuis montré un aperçu des nouvelles interactions que vous pouvez avoir avec votre partenaire romantique. Dans la version actuelle du jeu, vous pouvez avoir une petite conversation avec la personne avec qui vous sortez en vous détendant dans votre résidence. Avec la mise à jour, un ensemble d’options plus solides pour permettre aux joueurs de se rapprocher de leur partenaire seront ajoutées.

Bien sûr, tous les fans n’étaient pas heureux, car l’omission de New Game Plus a laissé certains joueurs déçus. Cependant, si c’est la « vraie » fin de Cyberpunk 2077, cela marque le retour du siècle pour le jeu et l’équipe de CD Projekt Red.

La mise à jour 2.1 de Cyberpunk 2077 sera lancée le 5 décembre, en même temps que l’arrivée de l’Ultimate Edition du titre.