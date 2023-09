Patch 2.0 de Cyberpunk 2077 : NCPD, combat en véhicule et plus

Après de longs mois d’attente, le patch 2.0 a enfin été déployé sur Cyberpunk 2077. Cette mise à jour d’ampleur, déployée le 21 septembre, s’accompagne de nombreuses améliorations et de correctifs qui devraient redonner vie à Night City.

Un nouveau chapitre vient de commencer pour Cyberpunk 2077. Alors que le DLC du jeu, Phantom Liberty, va être déployé le 26 septembre 2023, CD Project Red a introduit au préalable une mise à jour d’ampleur disponible gratuitement.

Ce patch 2.0 promet de donner un second souffle au jeu avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, des améliorations, des optimisations et des correctifs.

CD PROJEKT RED Le DLC Phantom Liberty est une histoire indépendante qui étend le monde du jeu principal.

Notes de patch – mise à jour 2.0 de Cyberpunk 2077

COMBAT

Nouveau système de police

Le NCPD vous poursuit quand vous commettez un crime, à pied ou en véhicule. Les types d’unités et leur comportement dépendent maintenant de votre niveau de recherche du NCPD. Ces poursuites peuvent inclure divers véhicules du NCPD, des barrages, ainsi que la MaxTac débarquant en Navi.

Le NCPD est désormais présent dans l’environnement, patrouillant activement dans les rues de Night City. Les agents œuvrant sur les scènes de crime vous prendront également en chasse.

Vous pouvez maintenant capter les conversations radio du NCPD.

Il est désormais possible de réaliser un piratage rapide sur les agents du NCPD.

Combat en véhicule

Ajout de la possibilité d’engager le combat tout en pilotant un véhicule, à la 1ère ou à la 3e personne. Lorsque vous conduisez, vous pouvez utiliser des pistolets, des mitraillettes et des objets de santé. Certains véhicules disposent d’armes montées. Vous pouvez combattre au corps-à-corps sur les motos.

Il est maintenant possible de tirer sur les pneus des véhicules, ou de les lacérer.

Ajout d’avantages déverrouillant diverses capacités liées aux véhicules, comme le piratage rapide de véhicules, l’augmentation des dégâts de collision, le renforcement des armes embarquées, l’utilisation de matériel cybernétique Sandevistan ou Kerenzikov, ainsi que la possibilité de quitter rapidement et avec classe les véhicules en marche.

Les véhicules ont des durabilités variées. Les véhicules équipés de la technologie CrystalDome bénéficient d’une protection supplémentaire.

Vous pouvez maintenant tomber sur des courses poursuites aléatoires entre diverses factions conduites par l’I.A. dans un quartier.

Amélioration de l’I.A. en combat

Diverses améliorations de l’I.A. netrunner ennemie.

Amélioration des réactions des PNJ aux grenades, et de leur usage des grenades.

Amélioration du temps de réaction de l’I.A. en cas d’attaque par les côtés.

Détection plus rapide par les ennemis lorsque vous marchez ou sprintez.

Les ennemis équipés du matériel cybernétique Sandevistan en feront usage pour contrer un joueur utilisant le sien.

Les ennemis qui n’entendent pas une arme équipée d’un silencieux mais remarquent l’impact du tir iront examiner correctement la source de l’attaque.

Amélioration des scénarios dans lesquels un groupe de PNJ peut se joindre à un autre pour vous affronter.

Changements du netrunning

Ajouts d’avantages pour enrichir les aptitudes des netrunners. Par exemple, un nouveau mode Overclocking vous permet de charger des piratages rapides en échange de santé, si jamais vous manquez de mémoire vive. Vous pouvez également acquérir la possibilité de mettre en file d’attente plusieurs piratages rapides sur un même adversaire.

Rééquilibrage des coûts en mémoire vive.

Rééquilibrage des dégâts et des temps de chargement. Changement de certains effets de piratages rapides.

Il n’est plus possible d’utiliser le protocole de piratage sur des ennemis.

Autres

Les objets de santé et les grenades ont désormais un nombre de charges limité, qui se recharge progressivement après utilisation.

L’endurance ne s’épuise plus hors combat pour des actions comme le sprint, les glissades et le saut. L’endurance s’épuise lorsque vous tirez avec des armes à distance ou que vous attaquez avec des armes de corps-à-corps. La consommation d’endurance varie selon l’arme.

Amélioration de l’aide à la visée.

Rééquilibrage des combats contre les boss principaux du jeu de base.

Ajout de la perforation d’armure pour les boss principaux du jeu de base.

La protection contre les éliminations en un coup a été supprimée pour les civils.

AVANTAGES & COMPÉTENCES

Refonte complète des arbres d’avantages.

Ceux-ci contiennent désormais moins d’avantages, mais ont un impact plus marquant sur le gameplay.

Progresser dans un arbre d’avantages vous permettra de déverrouiller des capacités spéciales, telles que le mode Overclocking pour les netrunners, des tirs d’éclairs pour les armes techniques, le mode Poussée d’adrénaline pour les personnages focalisés sur la Constitution, etc.

Étant donné l’ampleur des changements apportés au système d’avantages, les points d’avantage dépensés au cours des parties existantes vous ont été restitués. Vous pouvez également choisir de réinitialiser vos attributs une fois. N’hésitez pas à redistribuer vos points d’avantages et d’attributs selon vos préférences de jeu avant de poursuivre la partie.

Nous avons fusionné les aptitudes existantes en cinq nouvelles : chasseur de têtes, netrunner, shinobi, solo, ingénieur. Celles-ci ne sont pas restreintes par leur niveau d’attribut associé. Dans les parties existantes, la progression de vos anciennes aptitudes a été transférée vers de nouveaux équivalents. De plus, les aptitudes déverrouillent des améliorations passives tous les 5 niveaux, jusqu’à un niveau max de 60.

L’option de réinitialiser tous les avantages à la fois a été supprimée. À la place, il est désormais possible de rembourser gratuitement chaque avantage individuellement.

Ajout de nouveaux types d’éclats de progression : éclats de point d’attribut, éclats de charge limite et éclats de cyber-capacité.

MATÉRIEL CYBERNÉTIQUE

Désormais, l’armure provient principalement du matériel cybernétique. Par conséquent, la fonction des vêtements devient surtout cosmétique. Les vêtements n’ont plus d’emplacements de module, et seuls quelques objets confèrent des bonus.

Le nombre d’implants cybernétiques que votre corps peut supporter est à présent déterminé par votre cyber-capacité.

Les implants cybernétiques ne sont plus sensibles à des attributs spécifiques : plus l’attribut est élevé, meilleur sera le bonus de statistique.

Vous pouvez maintenant améliorer du matériel cybernétique depuis l’écran du charcudoc.

Certains emplacements de matériel cybernétique peuvent être déverrouillés en acquérant des avantages spécifiques.

Ajout de nombreux matériels cybernétiques inédits.

Les visites chez le charcudoc sont désormais plus immersives. Lorsque vous vous faites installer du matériel cybernétique, votre personnage prend place sur un siège d’opération, et diverses animations sont jouées selon le type d’implant.

Ajout d’une quête secondaire introduisant le nouveau système de matériel cybernétique, pour les joueurs chargeant une sauvegarde antérieure à la mise à jour 2.0.

ARMES

Changements apportés aux effets uniques de certaines armes iconiques, afin de mieux refléter leurs traits distinctifs.

La première animation d’équipement peut maintenant être déclenchée à tout moment.

– PC : maintenir B ou appuyer deux fois rapidement sur Alt quand l’arme est rangée.

– PlayStation : appuyer deux fois rapidement sur △ quand l’arme est rangée.

– Xbox : appuyer deux fois rapidement sur Ⓨ quand l’arme est rangée.

Ajout de grenades fumigènes.

Ajout de nouveaux coups de grâce aux armes de corps-à-corps.

Vous pouvez maintenant trouver un katana thermique dans le jeu.

Ajout de nouveaux modules d’arme et refonte de certains modules déjà existants. Une fois installés sur une arme, les modules ne peuvent pas être remplacés.

Tous les modules d’arme obsolètes seront retirés du jeu. À la place, vous trouverez de nouveaux modules d’arme aléatoires dans votre sac à dos. La qualité des modules ajoutés de cette manière dépend de votre niveau.

Suppression de l’emplacement du silencieux sur les revolvers.

Suppression des emplacements de lunette sur les mitrailleuses légères.

Implémentation d’une nouvelle manière de fabriquer des modules d’arme. Pour fabriquer un module, vous devez d’abord détenir deux modules de qualité inférieure.

Agrandissement de la planque murale dans l’appartement de V, afin d’exposer toutes les armes iconiques du jeu de base.

VÉHICULES

Circulation

Les véhicules de PNJ peuvent à présent changer de file pour éviter les obstacles.

Les piétons tentent désormais d’éviter les véhicules en circulation.

Les PNJ qui conduisent ont désormais moins de mal à vous éviter lorsque vous êtes à pied.

Freinage, accélération et suspension améliorés pour les voitures qui circulent.

Certains PNJ deviennent maintenant agressifs lorsque vous détournez leur véhicule.

Diverses améliorations concernant la densité de la circulation selon l’heure du jour ou de la nuit, pour un trafic plus réaliste.

Conduire votre véhicule avec un PNJ lié à une quête ne désactive plus la circulation dans la file empruntée, donnant ainsi l’impression d’une ville plus vivante.

Autres

Les fixers ne vous enverront plus de messages de véhicules à vendre. Les véhicules s’acquièrent désormais via la page Autofixer sur l’ordinateur de V, ou via les terminaux présents dans les stations-service et garages de Night City. Pour les trouver, activez le nouveau filtre Autofixer sur la carte. Les véhicules sont classés par constructeur. Les véhicules équipés d’armes sont signalés par une icône spéciale sur leur photo. À mesure que vous remportez de la réputation, vous déverrouillez de nouveaux véhicules à acheter.

Ajout de nouveaux paramètres utilisateur visant à configurer la caméra et les commandes des véhicules. Vous avez désormais le choix parmi trois distances de caméra à la 3e personne lorsque vous conduisez.

La nouvelle sensibilité de conduite selon la vitesse s’applique à la plupart des véhicules. La vitesse et l’angle maximum de virage s’adaptent désormais mieux aux différentes allures.

Tous les moteurs disposent maintenant de courbes de performance tenant compte de leurs particularités, ainsi que de tout modificateur (par exemple : superchargeur, turbo, hybride, etc.) Certains ajustements et rééquilibrages ont été apportés aux accélérations et vitesses de pointe des véhicules.

La force de freinage a été intégralement ajustée. Elle a significativement augmenté pour les véhicules plus lents, et toutes les distances de freinage ont été mesurées et ajustées adéquatement.

Tous les véhicules réagissent mieux aux terrains accidentés et aux impacts avec les virages, méridiens, etc. Les véhicules ont désormais un feeling plus “lourd”, car nous avons amélioré l’influence de la gravité sur les mouvements de la suspension.

De nombreux véhicules ont été entièrement reconfigurés, ou leurs réglages profondément révisés.

De multiples petites améliorations supplémentaires.

Ajout d’une nouvelle catégorie Conduite et d’un manuel de conduite dans la base de données.

ÉQUILIBRAGE & ÉCONOMIE

PNJ

Tous les PNJ s’adaptent désormais à votre niveau. La difficulté des ennemis ne dépend plus de la zone que vous traversez dans Night City.

Les ennemis auront différents niveaux, en fonction de la faction à laquelle ils appartiennent.

Certains archétypes de PNJ disposeront d’armures légères, moyennes ou lourdes.

Toutes les résistances des PNJ standards ont été retirées.

Rééquilibrage visant à augmenter le défi dans les niveaux de difficulté plus élevés.

Armes

Les dégâts des armes sont proportionnels à leur niveau.

Les dégâts des armes intelligentes ont été diminués, mais elles bénéficient maintenant d’avantages dédiés.

Butin

Le butin s’adapte maintenant à votre niveau.

Suppression des butins surabondants dans le jeu, susceptibles de détourner l’attention dans une scène, ou autour d’un emplacement de quête.

Les PNJ ne donnent plus de vêtements en butin.

Fabrication & amélioration

La fabrication et l’amélioration requièrent maintenant un seul type de composant, plutôt que de multiples types.

Remplacement des anciens niveaux de rareté (courant, peu courant, rare, épique, légendaire) par des niveaux (de 1 à 5++).

En dehors du matériel cybernétique, seules les armes iconiques peuvent maintenant être améliorées.

Chaque amélioration les fait passer à un niveau supérieur.

Vendeurs

Vous pouvez maintenant accéder à la fonctionnalité de la garde-robe auprès des vendeurs de vêtements.

Les stocks des vendeurs s’adaptent à votre niveau et s’enrichissent quand vous passez au niveau supérieur.

Mise à jour des stocks des vendeurs, afin que chacun ait un thème et une spécialité distincts.

Les vendeurs ne proposent plus de piratages rapides ou de composants de fabrication.

Ajustement du prix des armes, du matériel cybernétique, des appartements, des vêtements, etc.

AUDIO

Nouvelles stations de radio

89.7 Growl FM propose des chansons créées par notre communauté. Sasha Grey prête sa voix à la présentatrice Ash.

Impulse 99.9 propose une playlist entièrement inédite, remixée par Idris Elba.

107.5 Dark Star est une nouvelle station de musique électro.

Interface

Le journal des quêtes dispose d’une nouvelle présentation plus claire. Les missions sont listées, par type, dans des onglets distincts. La distance vous séparant de chaque marqueur de quête s’affiche dans le journal.

Ajout de l’option pour ne plus suivre une quête dans le journal.

Refonte de l’interface du téléphone afin de la rendre plus intuitive.

Remaniement des menus d’avantages et de matériel cybernétique.

Infobulles des objets simplifiées. Les statistiques les plus importantes sont symbolisées par des barres facilitant la comparaison.

La mini-carte gagne un zoom arrière dynamique en fonction de votre vitesse.

Mini-carte mise à jour pour mieux représenter les situations autour de vous. Les cônes de vision ne sont visibles que si un PNJ réagit à vos actions ou décide de vous combattre.

Amélioration de la navigation dans les menus à la croix directionnelle.

Vous pouvez maintenant modifier la zone sûre de l’ATH. Option disponible via Paramètres → Interface.

De multiples correctifs de l’interface pour les écrans larges.

Vous pouvez désormais obtenir un aperçu des armes et vêtements non seulement chez les vendeurs, mais aussi dans votre inventaire.

Les indicateurs de statut du matériel cybernétique s’affichent désormais dans l’ATH.

CORRECTIFS DE QUÊTES

Beat on the Brat : le Glen – Correction d’un bug où il était impossible de brandir les poings au début du combat.

Blistering Love – Correction d’un bug où la voiture stationnée disparaissait après avoir parlé à Rogue devant l’Afterlife.

Cyberpsycho repéré : Rituel sanglant – Correction d’un bug où le corps de Zaria pouvait rester bloqué sous le sol une fois celle-ci vaincue.

Forward to Death – Les forces qui défendent l’entrée du chantier attaquent correctement V désormais.

Contrat : Graves effets secondaires – Correction d’un bug où il était impossible de déposer l’acide bêta au point de dépôt.

I Fought the Law – Correction d’un bug où l’on pouvait rester bloqué dans le Red Queen’s Race après avoir terminé la quête.

Queen of the Highway – Correction d’un bug où il était impossible d’accomplir l’objectif “Parler à Panam.” avec d’anciennes sauvegardes.

Spellbound – Il est maintenant possible de dérober les données sur l’ordinateur de R3n0 si vous n’avez pas de cyberconsole.

We Gotta Live Together – Correction d’un bug où un mur invisible empêchait de revenir au camp du Basilisk.

STABILITÉ ET PERFORMANCES

Multiples correctifs et améliorations de stabilité et d’optimisation.

DIVERS

Ajout de Trauma Drama, mini-jeu d’arcade offrant une chance de gagner des récompenses spéciales.

Nouveaux ajouts de secrets à découvrir dans Night City.

Ajout de courtes scènes dans le jeu, dont des conversations avec Johnny Silverhand, en visitant l’appartement de V dans le mégabuilding H10.

Vous pouvez maintenant changer de tatouages chez le charcudoc.

Vous avez maintenant le choix entre trois configurations de manette : classique, dynamique et alternative.

Les appartements confèrent maintenant des améliorations moins importantes.

Mise à jour de l’onglet Personnages dans la base de données afin d’inclure davantage de personnages secondaires.

Ajout de nouvelles niches au columbarium.

Ajout de texte localisé en ukrainien.

MODIFICATIONS SPÉCIFIQUES PC

Mise à jour de la configuration requise pour les PC. Un disque dur SSD est désormais nécessaire pour faire tourner le jeu. Plus d’informations sont disponibles ici.

Prise en charge de NVIDIA DLSS 3.5, qui introduit DLSS Ray Reconstruction, une fonction qui améliore la qualité des effets Ray Traced. Une carte graphique GeForce RTX est nécessaire. L’option est disponible dans Paramètres → Graphiques dans la section NVIDIA DLSS. DLSS 3.5 n’est disponible que si l’option Path Tracing est activée. Pour vous assurer que DLSS Ray Reconstruction fonctionne correctement sur votre PC, mettez à jour votre pilote NVIDIA Game Ready à la version 537.42 au minimum.

[AMD SMT] Ajout d’une option Multithreading simultané AMD (SMT), située dans Paramètres → Gameplay → Performance. Elle vous permet de désactiver le multithreading (cœurs physiques uniquement), de l’activer (tous les cœurs logiques), ou de passer en auto (afin d’assurer des performances optimales selon la diversité des lieux et des situations). Ce changement a été implémenté en coopération avec AMD et s’appuie sur des tests effectués de part et d’autre.

Le paramètre Densité de la foule est passé de l’onglet Gameplay à l’onglet Graphismes. En outre, la densité de la foule est maintenant liée aux préréglages rapides des graphismes, et évoluera en fonction du préréglage choisi. Il est cependant possible de la personnaliser indépendamment, si nécessaire.

Mise à jour du profil graphique de Steam Deck pour améliorer la stabilité du taux de rafraîchissement.

MODIFICATIONS SPÉCIFIQUES AUX CONSOLES