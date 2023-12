Toutes les nouveautés du patch 2.1 de Cyberpunk 2077 : Métro, romances, motos…

CD Projekt RED a présenté l’impressionnante mise à jour 2.1 de Cyberpunk 2077. Découvrez les nombreuses nouveautés au programme, dont le système de métro, les nouveaux véhicules et l’amélioration des romances.

Sorti en décembre 2020, Cyberpunk 2077 a connu un parcours chaotique. Vivement critiqué pour son état catastrophique lors de la sortie, l’open world futuriste de CDPR aura mis une poignée d’années et d’innombrables mises à jour avant d’enfin regagner – au moins partiellement – le cœur des joueurs.

Après la mise à jour 2.0 qui a chamboulé le jeu, puis le DLC Phantom Liberty salué par la critique et les joueurs, CD Projekt RED remet le couvert avec le patch 2.1 prévu pour le 5 décembre 2023.

Si l’on pouvait s’attendre à de simples corrections de bugs, le studio a outrepassé les attentes. En effet, de nombreuses fonctionnalités très demandées par la communauté vont être intégrées au jeu. Voici un aperçu de tout ce qui arrive dans la mise à jour 2.1 de Cyberpunk 2077.

Fonctionnalités à venir dans la mise à jour 2.1 de Cyberpunk 2077

Système de métro dans Night City

Bien que la bande-annonce initiale de 2018 pour Cyberpunk 2077 montrait V prenant le métro à Night City, le jeu a finalement échoué à fournir un système de métro fonctionnel.

Les choses s’apprêtent à changer grâce à NCART, le futur système de métro dans la mise à jour 2.1 de Cyberpunk 2077.

CDPR a maintenant annoncé que la mise à jour 2.1 introduira NCART (Night City Area Rapid Transit), un système de métro utilisable. Cette fonctionnalité reliera 19 stations le long de cinq lignes distinctes à travers la ville. De plus, les joueurs auront l’opportunité d’interagir avec des PNJ tout en étant assis et en vivant l’intégralité du trajet s’ile le souhaitent.

Radio portable

La mise à jour 2.0 a apporté plusieurs nouvelles stations de radio et musiques à la radio de Night City. Comme vous pourriez apprécier d’écouter un des succès de Johnny Silverhand ou la bande originale d’Edgerunners en conduisant, la 2.1 vous permettra de les écouter en vous promenant dans Night City ou pendant un trajet en métro.

Cette radio portable sera dotée d’un volume réglable et s’éteindra automatiquement lorsque l’audio du jeu est crucial – pendant les conversations ou les combats, par exemple.

Combats de boss plus difficiles

Si bien des légendes entourent l’iconique Adam Smasher, bien des joueurs ont été déçus en venant à bout de ce puissant mercenaire en un rien de temps et sans la moindre difficulté.

Avec la mise à jour 2.1 de Cyberpunk 2077, Adam Smasher comme les autres boss du jeu devraient représenter des défis bien plus palpitants.

Avec un niveau de difficulté plus élevé, de nouvelles techniques mais aussi une IA qui s’adapte efficacement au build du joueur, les combats de boss promettent de devenir particulièrement épiques.

Nouveaux véhicules, courses-poursuites et courses répétables

Cinq nouvelles motos de fabricants bien connus seront ajoutées à la mise à jour 2.1 de Cyberpunk 2077, ainsi qu’une version cabriolet de la Porsche 911 de Johnny Silverhand. Le véhicule est un duotone noir et jaune qui a été amélioré avec la technologie de Night City.

De plus, les joueurs auront accès à de nouvelles courses avec Claire, chaque course gagnée leur octroyant une réduction à l’Autofixer. Les courses-poursuites quant à elles vont devenir une partie bien plus importante de l’expérience Cyberpunk 2077.

Pour terminer avec les véhicules à quarte roues, le NCPD a enfin formé des conducteurs dignes de ce nom, et il sera bien plus difficile de leur échapper.

Tricks en moto

Après la mise à jour 2.1, les joueurs pourront effectuer des tricks sur leur moto, que ce soit un wheelie, un flip aérien ou simplement un drift. De plus, les joueurs auront également la possibilité de conduire sur les parois ou même les plafonds avec suffisamment de vitesse, rendant l’expérience de la moto plus amusante.

La mise à jour ajoute la possibilité pour V de lancer des couteaux et des haches sur les ennemis tout en conduisant une moto, rendant le combat en conduite une expérience agréable à Night City.

Amélioration des romances

Les développeurs de CDPR n’ont que très peu abordé le sujet des romances, mais les vidéos de gameplay servant à illustrer la conférence n’ont pas manqué de teaser des changements conséquents pour les romances de Cyberpunk 2077.

On a ainsi pu voir Judy dans l’appartement de V, de nouveaux SMS et même une nouvelle quête. Tout laisse à penser que le studio s’est fortement inspiré des très nombreux mods populaires apportant un peu plus de profondeur aux différentes romances de Cyberpunk 2077.

Ajouts divers

Finalement, plusieurs autres petites fonctionnalités – notamment liées à l’accessibilité – sont prévues pour le patch 2.1 :

Augmentation de la taille de police d’écriture

Paramètres HUD étendus

Paramètre de gachette adaptative pour manette PS5

Recyclage d’arme pour le matériel cybernétique

Limite de temps désactivable pour le mini-jeu de piratage

De nouveaux chats à gratouiller, pour accompagner Nibbles

Fort heureusement, il ne va pas falloir attendre bien longtemps avant de mettre à l’épreuve toutes les nouveautés de la mise à jour 2.1 de Cyberpunk 2077, puisque le patch devrait sortir dès le 5 décembre 2023.

