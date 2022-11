La meilleure classe du SA-B 50 dans Warzone 2 : accessoires, atouts, équipements

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

Le SA-B 50 est un puissant fusil tactique de Warzone 2 à condition d’équiper les bons accessoires et atouts.

Il peut être extrêmement difficile de trouver un équilibre entre la maniabilité et les dégâts dans Warzone 2, surtout pour les options à longue portée.

Les armes encombrantes ont tendance à être plus performantes à distance, mais la lenteur des mouvements qu’elles infligent au joueur peut être incroyablement frustrante lors de combats intenses.

Et s’il y a une arme qui offre bien ces deux caractéristiques, c’est le fusil tactique SA-B 50 qui est parfait pour tous ceux qui aiment jouer de manière agressive.

Dotée d’une grande quantité de dégâts et d’une mobilité inégalée, cette arme vaut vraiment la peine d’être utilisée à condition de bien l’équiper.

Activision Le SA-B 50 est un fusil tactique très puissant dans Warzone 2.

La meilleure classe du SA-B 50 dans Warzone 2

Les meilleurs accessoires du SA-B 50

Canon : XRK Resonate 18.5″

Laser : Laser FSS OLE-V

Lunette : SP-X 80 x6,6

Munitions : Munitions perforantes .308

Poignée arrière : Poignée Schlager Match

Pour commencer, assurez-vous d’équiper le canon XRK Resonate 18.5″ et les Munitions perforantes .308 qui vont considérablement augmenter la vitesse des balles de l’arme, la précision du tir au jugé et le contrôle global du recul, ce qui en fait une menace à longue distance.

Utilisez ensuite le Laser FSS OLE-V et la Poignée Schlager Match afin d’améliorer le temps ADS et la vitesse de tir. Ces éléments viennent s’ajouter à la mobilité déjà impressionnante du SA-B 50 et permettent d’atteindre facilement vos adversaires à distance.

Enfin, la lunette SP-X 80 x6,6 est selon nous la meilleure option afin de pouvoir cibler les menaces à toutes les distances.

Les meilleurs atouts pour une classe SA-B 50

Pack d’atouts : Spécialiste en armes

: Spécialiste en armes Surarmement

Gros bras

Observateur

Survivant

Le pack d’atouts Spécialiste en armes est essentiel, car il permet d’avoir une deuxième arme principale en plus du SA-B 50.

Gros bras vous permet d’être plus précis avec votre équipement et de le lancer sur de plus longues distances. Observateur vous assure de ne jamais être pris au dépourvu par l’équipement ennemi.

Enfin, Survivant envoie un ping sur tous les ennemis qui vous ont mis à terre et permet à vos alliés de vous réanimer plus rapidement.

Les meilleurs équipements pour une classe SA-B 50

Tactique : Stimulant

Mortel : Semtex

La semtex est idéale pour faire sortir les adversaires de leur cachette tandis que le stimulant offre un supplément de santé en cas de besoin.

Comment débloquer le SA-B 50 dans Warzone 2

Afin de débloquer le SA-B 50 dans Warzone 2, vous devez atteindre le niveau 13 avec le SPR-208.

Les meilleures alternatives au SA-B 50 dans Warzone 2

Si le SA-B 50 ne correspond pas à votre style de jeu, envisagez d’utiliser le Signal 50 qui offre moins de mobilité, mais plus de précision et de dégâts à longue portée.